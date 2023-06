Concejo de Bogotá reveló el platal que gasta la alcaldía en sus eventos

Durante el debate se hizo énfasis en algunos gastos exhorbitantes por parte de entidades tales como la Secretaría de Movilidad, Secretaría Distrital de Ambiente, Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Instituto distrital de Turismo y la Personería. (Concejo de Bogotá)

Una polémica se generó en el Concejo de Bogotá en medio de un debate político a las cajas menores impulsado por el cabildante Rubén Torrado en el cual se hicieron algunas revelaciones con respecto a algunos gastos que se estarían generando desde ciertas entidades del Distrito, situación que llamó la atención de los concejales que estuvieron presentes en la sesión plenaria.

Torrado, representante del Partido de la U, indicó que desde entidades tales como la Secretaría de Movilidad, Secretaría Distrital de Ambiente, Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Instituto distrital de Turismo y la Personería se estarían despilfarrando altas sumas de dinero ante gastos “impredecibles, necesarios y de urgencia”.

La revelación llamó la atención de los asistentes al tratarse de hechos que irían en contra de los principios de austeridad en lo que concierne al gasto público, según detalló el cabildante que señaló de igual forma que esta discusión comenzó desde la administración pasada siendo esta la razón principal por la que se modificó la resolución del manejo de cajas menores.

El representante del Partido de la U, que detalló sobre el manejo que se le está dando al dinero que invierten los bogotanos, advirtió sobre los riesgos que representan que este tipo de entidades manejen todo el capital, teniendo en cuenta además la preocupación por el posterior manejo que se le dará cuando se manejen más altos rublos.

“En este debate se evidencia que la administración no cumple con la normatividad vigente y no ejecuta adecuadamente los recursos de los bogotanos. Si no se cuida lo más pequeño, como una caja menor, ¿Qué podemos esperar del manejo de los grandes rubros?”, señaló el cabildante en medio de la sesión plenaria, haciendo referencia al decreto 492 de 2019 que reglamenta la austeridad.

Algunos de los concejales manifestaron que el manejo del dinero en las entidades que se conocieron responde a un “despilfarro bajo la apariencia de gastos imprevistos, urgentes, impredecibles y necesarios” después de determinar altos desembolsos con motivos de viajes a lujosos lugares dentro del país y al extranjero, con viáticos incluidos además de pagos exorbitantes por los arriendos de algunas oficinas.

“El Distrito continúa pagando arriendos costosos en las zonas más exclusivas de la ciudad. Las entidades que desembolsan grandes sumas por el alquiler de espacios son la Empresa Metro, la Unidad de Mantenimiento Vial y la Secretaría de Seguridad. Cada una de estas entidades mencionadas paga entre $116.961 y $130.900 por metro cuadrado”, indicó Torrado.

También se recalcó que las personas que estaban realizando dichos viajes por algunas partes del mundo deben presentar un informe detallado sobre las actividades realizadas durante el mismo; así como los objetivos que se alcanzaron en un plazo máximo de tres días desde el día en el que regresan al país nuevamente, situación que al parecer estaban omitiendo dichos funcionarios.

El representante denunció que los informes no estaban siendo adjuntados por lo cual le solicitó a la administración proceder con un llamado de atención a los empleados que estaban protagonizando este tipo de actos. También le pidió a la Secretaría General aplicar el decreto de austeridad para los eventos de la Alcaldía Mayor.

De igual forma, en medio del debate se expusieron informes de pagos de algunos eventos gestionados por la Oficina de Protocolo de la Secretaría General. Allí reposaba información sobre unos desayunos que se entregaron el Día sin carro y sin moto, que valieron $38.029; además de un ajiaco que costó $42.000 cuando se celebró una reunión de Presupuesto, Pobreza y Reactivación.

Así mismo, en el texto se reveló que hubo alteración en el precio de unas bebidas que han entregado en algunos encuentros sumando más de dos millones de pesos por solo cien de ellas.