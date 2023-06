Andrés Parra habló sobre cómo lidió con la depresión y el divorcio: “Pensaba que la felicidad se encontraba en el éxito. Y eso es mentira”

El actor vallecaucano se refirió a la forma en que lidió con su depresión y su divorcio (@soyandresparra/Instagram)

Considerado como uno de los actores colombianos más reconocidos a nivel internacional hoy por hoy, Andrés Parra goza de amplia popularidad por estos días gracias a su participación en la serie de Star +, Los Protectores. Adicionalmente, sus papeles en Escobar, el patrón del mal, El comandante, El robo del siglo o El presidente le ganaron reputación como un intérprete muy versátil a la hora de elegir personajes.

Pero a pesar de gozar del cariño de muchos seguidores en América Latina, el caleño ha lidiado con situaciones complejas relacionadas con su salud mental, concretamente a raíz de un historial depresivo importante en su familia. Así lo contó durante una reveladora entrevista concedida a La Red, donde incluso manifestó sentir deseos de morir:

“Un día me levanté, vi todo lo que había logrado y me sentí muy orgulloso a nivel profesional y personal, pero al mismo tiempo me di cuenta que me sentía mal, aburrido, triste, nostálgico. ¿Qué más tengo que comprar o lograr para sentirme bien? Creo que nunca me alcance a deprimir porque hay una línea depresiva muy fuerte. Hace tres años me quería morir, sin joder. No suicidarme, pero quería morirme. Me alcanzaron a medicar. Nunca he atentado contra mi vida”

Parra señaló que ni siquiera sus grandes logros en su profesión, el hecho de obtener papeles cada vez mejores, pudo remediar esa situación en un primer momento:

“Pensaba que la felicidad o la paz se encontraba en el éxito. Y eso es mentira. Quiero poner el éxito entre comillas todo el tiempo porque eso no tiene nada que ver. Listo, yo lo conseguí. Pero solo estuve bien un mes”

El artista relató que el punto de quiebre para darse cuenta de sus problemas fue el divorcio de Diana Cáliz, que se dio a conocer en los primeros meses de 2023. Según contó, este episodio terminó siendo catártico para él, pues le permitió entender que debía empezar a revisar lo que andaba mal con él:

“El divorcio es la gran grieta a través de la cual lo entendí. Para mí, toda la culpa era de Diana, sino era del vecino, o del contrato ¿Yo? Nunca. Yo era perfecto” (...) El divorcio es la decisión más acertada de toda mi vida. Haberme casado no es una equivocación, mi matrimonio lo honro. La abogada dice que es de los divorcios más fáciles que ha tenido, porque ya había una consciencia de ciertas cosas. Para mí el divorcio era el peor evento de la vida. Le tenía pavor. Pero hoy digo que es lo mejor que me pudo haber pasado”

En la entrevista Parra se refirió a que entró en un proceso de autoconocimiento al que denominó como “un despertar” luego de su separación de Diana Cáliz, y al parecer le ha permitido visualizar cómo desea que se produzca su siguiente relación sentimental:

“Estoy en un proceso de entender cuántas decisiones que yo tomé en la vida respecto al amor las tomé en piloto automático porque se lo vi a la novela, la canción, al tío o al papá. Eso de que el otro me pertenece a mi y que ‘tu eres mía’ (...) Espero tener algún día la capacidad de decirle a la persona que ame ‘te amo tanto que no necesito que me seas fiel, y entiendo que tu necesites mi fidelidad”’

Por último, Andrés Parra se refirió a la forma en que la meditación ha cambiado su vida, al punto que señaló que “ya no ando por la vida con ‘jeta de jopo’ porque las cosas no salen como quiero”. Y aunque aclaró que es un proceso que no termina y siempre hay días malos, al menos ahora tiene más clara la necesidad de centrarse en su autocuidado. Incluso señaló que este despertar dado por el autoconocimiento le ha dado una nueva perspectiva de la espiritualidad:

“Yo con Andrés nunca había hablado. No sabía que quería, y descubrí que el autoconocimiento es algo muy chévere. Yo estoy todo el día en eso, cargo mi agenda y anoto ‘hoy me pasó esto y lo otro’. Eso es para mí la espiritualidad. No es estar de rodillas pidiendo y pidiendo”