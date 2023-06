María Fernanda Cabal dijo que nadie quiere tumbar a Petro: “Él se está cayendo solito”

María Fernanda Cabal furiosa con Gustavo Petro por su viaje a Alemania. Infobae.

La senadora María Fernando Cabal arremetió en Twitter contra el presidente Gustavo Petro diciendo que en Colombia nadie lo quiere tumbar, pues “él se está cayendo solito”. El trino de la senadora y figura de la oposición lo hizo citando un video en el que el jefe de Estado colombiano, desde Alemania, dice que lo quieren “tumbar” por las cosas que dice y que incomodan a ciertos sectores de la sociedad.

“A mí me quieren tumbar del Gobierno porque digo estas cosas. Soy un verdadero outsider en América Latina, pero yo creo que es importantísimo que lo podamos hacer, que la izquierda de nuevo piense en cambiar el mundo. No hay necesidad de, por decreto, acabar con el capital. El capital se está autoeliminando”, dice el presidente Petro en el video que cita la senadora Cabal en Twitter

La senadora del Centro Democrático enumeró, en Twitter, los escándalos que han rodeado al Gobierno de Gustavo Petro. Twitter.

La senadora, valiéndose de las últimas palabras del presidente en el video que citó, advirtió que, como el capital, el presidente “se está cayendo solito”, y enumeró varios hechos que le permiten, a su juicio, espetar y augurar la caída de Petro.

“A Petro nadie lo quiere tumbar, él se está cayendo solo… Escándalo de dineros recibidos por su hijo; los 15 mil millones ilegales a su campaña, según Bendetti; las chuzadas a la empleada de Sarabia; los 3 mil millones de pesos perdidos; la muerte del Coronel Dávila; la corrupción en algunas instituciones; y la falsa paz con los grupos terroristas”

En este trino la senadora Cabal expuso los motivos por los que cree que el presidente Petro se está cayendo solo. Twitter.

Otra figura de la política nacional que comentó, el 16 de junio, el Gobierno de Gustavo Petro, fue el expresidente Juan Manuel Santos, que desde el congreso de Asobancaria en Cartagena, dijo que, por lo que ha visto en los 10 meses de Petro en la Casa de Nariño, no es claro el norte del Gobierno nacional y esto, según él, se evidencia en los mensajes contradictorios que manda.

“Primero, antes de tomar cualquier camino, el Gobierno nacional tiene que tener claro para dónde va y parece que este Gobierno no tiene claro para dónde va. Si el Gobierno no sabe para dónde va, lo que hace es alimentar la incertidumbre y es más difícil implementar políticas públicas”

Desde Cartagena, en donde se realiza el congreso de Asobancaria, el expresidente Santos expuso su lectura del Gobierno de Gustavo Petro. Twitter.

Sobre las políticas del Gobierno sobre el cambio climático y la transición energética, el expresidente Santos advirtió que hay que hacerla de manera “sensata”:

“Todo hay que hacerlo con moderación y con cierto sentido común. Nadie está diciendo que no lo hagamos, pero hagámoslo en forma sensata, en forma inteligente, en forma que no nos perjudiquemos”

Santos también comentó la determinación del Gobierno Petro de no firmar nuevos contratos de exploración de hidrocarburos, advirtiendo que “hasta que no tengamos muy claro cómo vamos a reemplazar esos recursos no podemos simplemente parar la llave del petróleo”.

El expresidente, en su discurso ante la cumbre de los banqueros, recordó la respuesta que le dio a alguien que hace poco le preguntó cómo va el país: “Colombia está histérica”, dijo el nobel de Paz, argumentando que hay demasiada confrontación e incertidumbre, por lo que sugirió que hay que “dejar atrás la polarización, la ideología alimentada por la rabia, el odio, y eso es la materia prima del populismo, que se está convirtiendo en regla más que en la excepción”.

También hizo un llamado a “volver a la calma, a la mesura. Sin ello, las democracias no pueden funcionar, porque no pueden lograr acuerdos”.

El presidente Gustavo Petro no tardó en responderle al exmandatario, y en su cuenta de Twitter, desde Alemania, le contestó diciéndole cuál es puerto al que quiere llegar en su cuatrienio.

“Voy a una sociedad con Justicia Social”, trinó el presidente Petro