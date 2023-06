Jota Pe Hernández dice que no hay fractura al interior del partido Verde, tras agarrón con Inti Asprilla

Jota Pe Hernández.

El senador Jonathan ‘Jota Pe’ Hernández se pronunció sobre el incidente reciente que tuvo con su compañero de partido, Inti Asprilla, durante la sesión plenaria del Senado de la República el jueves 15 de junio.

El altercado tuvo lugar en medio del debate sobre la reforma para regular el uso recreativo de la marihuana en adultos.

Durante el debate sobre la legalización de la venta y distribución de la marihuana en el país, los senadores, ambos miembros de la Alianza Verde, tuvieron un desacuerdo que culminó en un enfrentamiento verbal.

Según Hernández, Asprilla lo trató de manera “bastante grosera”, utilizando términos como “pendejo”, “arrodillado al uribismo” y “traidor”.

Sin embargo, el senador reconoció que su respuesta también fue “alterada” y lamentó dejarse llevar por el momento. Acusó a Asprilla de ser “arrodillado a Petro”.

Hernández enfatizó que estar en contra de un proyecto no implica estar alineado con una corriente política específica, ya que se considera a sí mismo una persona y un senador independiente.

“Acá no se arrodilla a nadie ni se obliga a votar según lo diga el presidente de la República o el presidente del Congreso. Es la única forma que tienen de atacarme, porque no pueden hacerlo con hojas de vida o acusaciones de corrupción. Entonces, me atacan con insultos y apodos infantiles, lo cual me parece ridículo”, comentó en referencia al apodo ‘manguito’ que le han dado.

Aunque admitió que no justifica la pelea durante la sesión plenaria, explicó que la intensidad de las largas horas de debate y el estrés acumulado hacen que sea inevitable que los seres humanos estallen en ocasiones.

El senador afirmó que la coalición se dio cuenta de que no contaba con los votos necesarios para aprobar la legalización y decidieron retirarse de la plenaria en su mayoría, rompiendo así el quórum y “las garantías”.

Fue en ese momento, según relató Hernández, que cuestionó a Asprilla sobre las garantías que ofrecería al Senado en caso de llegar a la Presidencia, ya que esto planteó preocupaciones sobre el equilibrio en el proceso de debate y toma de decisiones.

En cuanto a una posible fractura dentro de la Alianza Verde, Hernández aseguró que no están fragmentados y que, por el contrario, se respetan las posiciones de cada militante. Sin embargo, según sus palabras, “Inti Asprilla es uno de los que insiste en que tenemos que arrodillarnos ante Petro”.

“Así tal cual lo ha dicho a los presidentes: que tenemos que arrodillarnos ante Petro, que tenemos que votar todo como lo vota el Pacto Histórico y Comunes. Y está muy equivocado, nadie ha aceptado eso”, concluyó el senador Hernández.

Inti Asprilla contra Jota Pe Hernández y Miguel Uribe

El senador de la Alianza Verde, Inti Asprilla, se ha visto envuelto en polémicas debido a sus recientes enfrentamientos.

Uno de ellos ocurrió en el Senado de la República durante el debate sobre la legalización del cannabis recreativo, donde protagonizó una pelea con su colega de partido, Jota Pe Hernández.

El otro incidente tuvo lugar durante un conversatorio en la convención número 57 de Asobancaria, en Cartagena, donde se produjeron señalamientos mutuos con el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe.

En su enfrentamiento con Miguel Uribe, el senador Asprilla criticó su gestión como secretario de Gobierno de Enrique Peñalosa.

Sin embargo, Uribe respondió con contundencia, defendiendo su trabajo y destacando las acciones emprendidas para recuperar el espacio público y acabar con las mafias que lo controlaban. También mencionó a Guillermo Asprilla, padre del senador de Alianza Verde, quien fue secretario de Gobierno en la alcaldía de Gustavo Petro.

La tensión entre ambos se intensificó, y se lanzaron acusaciones mutuas. Miguel Uribe afirmó que Inti Asprilla instrumentalizaba a los vendedores informales para obtener beneficios políticos, y mencionó el supuesto beneficio económico obtenido por él y su padre debido a un derrumbe en el relleno sanitario Doña Juana.

Por su parte, el senador Asprilla recordó que su padre había ganado una demanda contra el Distrito relacionada con el relleno sanitario.

Tras el acalorado intercambio, el senador Asprilla publicó un tweet atacando a ambos contrincantes y afirmando que Jota Pe Hernández tenía más influencia en el Centro Democrático que Miguel Uribe.