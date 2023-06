James Rodríguez reveló que las directivas del Olympiacos hicieron un “complot” para sacarlo del equipo

El colombiano no seguirá en Olympiacos y así reaccionó la prensa internacional. @olympiacosfc - Twitter

Con la concentración de la selección Colombia para cumplir con sus partidos amistosos ante Irak y Alemania, los nombres de futbolistas experimentados que no hicieron parte de la convocatoria, como el de James Rodríguez volvieron a resurgir en la esfera deportiva.

La situación actual del mediocampista cucuteño no es la mejor de todas, luego de haber finalizado su vínculo contractual con el Olympiacos de Grecia, Rodríguez no fue llamado al seleccionado mayor debido a su falta de minutos de juego y está a la espera de poder concretar un nuevo equipo para continuar con su carrera.

Justamente sobre su salida del conjunto de El Pireo, el volante conversó con Semana y entregó detalles sobre lo que realmente pasó con su salida. Fue en abril de este año que inesperadamente el conjunto heleno hizo oficial la terminación del contrato del colombiano y desde ese punto en adelante no se volvió a tocar a profundidad el tema.

En su momento se comentó que el jugador de 30 años de edad había tenido problemas de indisciplina en el equipo, llegando incluso a visitar lugares de striptease. Sobre esto, Rodríguez afirmó que estas polémicas fueron totalmente falsas, aunque realmente no le ve ningún problema a hacerlo:

“Yo nunca fui a sitios así. Y si hubiera ido, ¿por qué no lo iba a decir? No tengo problema. Cualquier persona o cualquier hombre puede ir a ese tipo de sitios. No te digo que nunca he ido porque sí lo he hecho. Pero en Grecia no fui”.

Posteriormente, afirmó que fueron las propias directivas del equipo las que crearon estos rumores como parte de un complot y que de esta forma la culpa recayese directamente sobre él:

“Sí, hubo como un complot con alguna gente allá que tiene fuerza para hacer una pequeña campaña en mi contra. Gente del club dijo que yo iba a esos sitios y todo fue mentira. Específicamente las directivas. Yo creo que han hecho eso y han hablado con gente para que sacaran eso. Pero yo a esos sitios nunca fui”.

Para cerrar los detalles de su salida del Olympiacos, James precisó que a pesar de que le estaba yendo bien estadísticamente en la temporada, fue la cúpula del club la que no apreció su juego por lo que ambos tomaron caminos diferentes y decidieron dar por terminado su contrato:

“Sí, me estaba yendo bien, estaba haciendo una buena temporada, físicamente estaba bien también. Cuando no se dan las cosas de parte y parte, o cuando no valoran lo que has hecho durante todo el año, soy una persona bastante clara, de principios. Cuando no me valoran el trabajo que he hecho, me voy poniendo incómodo. No me estaba gustando. Al final hemos decidido acabar el contrato”.

Complementando su posición sobre su futuro como futbolista, James desveló que todavía no tiene pensado el retiro y que no le afana por el momento no ser llamado a la selección Colombia. Él entiende que sin minutos de juego es bastante difícil que sea convocado, pero aseguró que todavía tiene un par de años más como profesional, por lo que espera hacer parte del proceso internacional de cara al Mundial del 2026:

“Los futbolistas no estamos preparados para irnos del fútbol, pero cada día que pasa yo me concientizo más de que hay vida después del fútbol. Pero todavía me quedan un par de añitos más”.

Se espera que, en los próximos dos meses, James concrete el nuevo destino que le permita continuar con su carrera deportiva. Aunque en dado caso no consiga equipo con prontitud tampoco será cuestión de preocuparse, ya que el mediocampista ha destacado en los últimos años por sacar su faceta de empresario y con varios establecimientos comerciales a su nombre podrá respirar tranquilo desde el ámbito económico.