Iván Duque como “marioneta” y Francisco Barbosa como “pusilánime”: así fue el ping-pong con el exfiscal Montealegre

El exfiscal Montealegre definió a varios políticos del país.

El exfiscal Eduardo Montealegre habló con Infobae sobre la actual coyuntura política que vive el país, el cual se ha visto agitado tras los escándalos que circulan alrededor el Gobierno de Gustavo Petro. En un ejercicio dinámico, el exfuncionario hizo referencia a varios políticos nacionales de gran importancia, a quienes definió con una sola palabra y de manera contundente según su criterio.

Cabe resaltar que, Montealegre ejerció como fiscal entre 2012 y 2016 durante el Gobierno de Juan Manuel Santos y, posteriormente, su cargo lo asumió Néstor Humberto Martínez, quien empalmó con el mandato de Iván Duque Márquez hasta 2019. El exfiscal Montealegre fue consultado por Infobae sobre su concepto de algunos funcionarios, destacando expresidentes de la reciente década.

El ping-pong con Montealegre

Infobae: Néstor Humberto Martínez

Eduardo Montealegre: Hipocresía

Infobae: Juan Manuel Santos

E.M: Convicción

Infobae: Iván Duque

E.M: Marioneta

Infobae: Francisco Barbosa

E.M: Pusilánime

Infobae: Álvaro Uribe

E.M: “Fachismo”

Infobae: Gustavo Petro

E.M: Lucha

Infobae: Miguel Ángel del Río Malo

E.M: Fortaleza

La prolongación de Iván Duque, según el exfiscal Montealegre

Infobae: ¿Aún hay rezagos del Gobierno de Iván Duque en la actualidad?

E.M: “Es indiscutible que Margarita Cabello y Francisco Barbosa son la prolongación del Gobierno Duque, como ellos no tienen ningún poder de argumentación en el congreso de la República, y cada día pierden credibilidad ante el país por todos los delitos que se cometieron durante la administración de Iván duque, en todos los escándalos de corrupción que fueron muy graves, pues está utilizando el poder institucional”.

Infobae: Usted menciona el poder institucional. ¿A qué se refiere?

E.M: “El poder de la Procuraduría General de la Nación para destituir y suspender opositores con clara violación a la ley, el poder del fiscal general de la nación para impulsar investigaciones de personas afines al Gobierno de Gustavo Petro, entonces uno ve que aquí hay unos criterios de distinción en el cual se ocultan y hay un manto de impunidad frente a los delitos cometidos durante la administración de Iván duque”.

Dudas en la terna fiscal de Petro

Infobae: Desde la población han surgido dudas ante el futuro de la Fiscalía, pues eventualmente será el nuevo fiscal el que tendrá que tomar decisiones sobre los casos en cuestión. ¿Qué posición debería tomar el presidente ante los comentarios que ponen en duda su decisión?

E.M: “Yo creo que el presidente tiene que ternar, no hay ningún mecanismo constitucional que permita el origen del fiscal general distinto a una terna del presidente, al menos para la elección central de un fiscal. Indiscutiblemente, no tengo la menor duda, por disposición constitucional, que el presidente tiene que enviar una terna; lo que pasa es que el presidente tiene que enviar una terna de juristas de muchas dimensiones, de mucha capacidad jurídica y, además, de una gran capacidad ética y de autonomía para el ejercicio del cargo”.

Infobae: ¿Qué aspectos debería priorizar el presidente en la terna?

E.M: “Es el gran reto que tiene el presidente, no puede improvisar esta terna; hay candidatos impresentables como un señor de apellido Carvajal que ha sido abogado del presidente, pero que tiene una estela de corrupción a cuestas que él no ha podido explicarle al país todavía, y sería un peligro para la independencia, porque además de ser abogado de Petro, es abogado Álvaro Uribe, entonces habría un conflicto de intereses supremamente grande y personas así, por ejemplo, no podrían tener la dimensión ética para ser fiscal general de la Nación”.