Eva Rey expuso a Alejandra Serje con James Rodríguez: “Pa’ terminar a lo grande con James vas fantástico”

Alejandra Serje confesó en entrevista que estuvo en el restaurante de James Rodríguez. / Imágenes redes sociales

El espacio digital donde la famosa periodista Eva Rey entrevista a personajes públicos llamado ‘Desnúdate con Eva Rey’ (futbolistas, músicos, actores, presentadores, políticos, etc.) parece que se ha convertido en una “parada obligada” para varios íconos del jet set colombiano.

Te puede interesar: Alejandra Serje perdió una fortuna tras confiar en una criptomoneda nacional

Recientemente, la presentadora Alejandra Serje, quien estuvo trabajando hace algún tiempo en el programa del Canal Uno ‘Lo Sé Todo’, estuvo como invitada en el mencionado espacio digital donde dio detalles de su vida profesional y personal.

Y fue precisamente este último aspecto que tocó Eva Rey en el que la modeló confesó que estuvo muy “pegadita” al futbolista de la selección Colombia James Rodríguez en una cena que tuvo lugar en el nuevo restaurante del cucuteño en la ciudad de Bogotá, ‘Arrogante’. De esta confesión, se desprendieron más preguntas que Serje contestó y otras a las que prefirió hacerles el quite.

Te puede interesar: Alejandra Serje reveló que Luisa Fernanda W la denunció ante la Fiscalía por hablar de Legarda: “Fui a dos audiencias”

“¿Por ahí me dicen que James te tiene echado el ojo?”, preguntó Eva Rey, a lo que Alejandra Serje gambeteó muy nerviosa diciendo: “No, fuimos a cenar. De hecho, tiene un restaurante superchévere que se los voy a recomendar”.

Este es el fragmento de la entrevista con Eva Rey donde además Alejandra Serje confesó que sí querría tener más hijos. / Video @desnudateconeva

Después de este chisme, Rey quiso saber cómo es James Rodríguez como persona y consultó: “¿Qué tal es, amable? ¿Es divertido?, a lo que en este mismo orden Alejandra Serje contestó: “Superamable; Es muy divertido”. La modelo no sabía qué hacer con tanto bombardeo de preguntas; no obstante, iba respondiendo a cada una con la misma agilidad con la que se las formulaban.

Te puede interesar: Brujería y violencia: los escándalos protagonizados por Aleska Génesis, la supuesta nueva novia de James Rodríguez

Ahora bien, el éxtasis de la entrevista llegó cuando Eva Rey le preguntó a Serje por si quería tener más hijos, teniendo en cuenta que James Rodríguez tiene dos retoños, Salomé (con Daniela Ospina, hermana del arquero de la selección Colombia David Ospina) y Samuel; y ella, tiene tres pequeños: Santiago, Jerónimo y Luciana.

“¿Más hijos hay en tu plan?”, preguntó Eva; a lo que sorpresivamente contestó la también ex Protagonista de Novela: “A mí me encantaría. Ya no sé si vaya a tener más hijos, pero si por mí fuera ¡Venga!, como dice Eva”.

Por este papayazo, Eva Rey no dudó en apuntar a que con los hijos de James y Serge ya prácticamente se podría armar un equipo de fútbol 5: “Pues nada, pa’ terminar a lo grande con James vas fantástico: ustedes ya van cinco, tres por un lado y dos por el otro”.

Alejandra Serje reveló que Luisa Fernanda W la denunció ante la Fiscalía por hablar de Legarda

En una entrevista con la española Eva Rey, la presentadora y modelo Alejandra Serje confesó que Luisa Fernanda W, influenciadora colombiana, la denunció ante las autoridades tras replicar un comentario en redes sociales en el que se hacía referencia al fallecido artista y expareja de la antioqueña: Legarda.

Todo ocurrió cuando Serje trabajaba como presentadora del programa de chismes y entretenimiento del Canal Uno, ‘Lo Sé Todo’. Según le contó a Rey, tuvo que presentarse ante la Fiscalía General de la Nación en dos ocasiones.

En una entrevista con el creador digital Alejandro Sago en su Pid Podcast, reveló que sigue pensando en Fabio

Para el momento de la muerte violenta de Fabio Andrés Legarda Lizcano, nombre de pila de Legarda, se rumoró en redes sociales que Luisa Fernanda no parecía estar sintiéndose mal, aún y cuando, según dejaba ver, estaba profundamente enamorada del cantante. Legarda murió en Medellín, el 7 de febrero del 2019, tras ser víctima de una bala perdida.

Legarda se encontraba en el barrio El Poblado de la capital del departamento antioqueño cuando recibió el disparo que, según el diagnóstico médico, le generó un daño cerebral severo.