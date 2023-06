‘Superman’ López ganó el prólogo y es primer líder de la Vuelta a Colombia

Miguel Ángel 'Superman' López es el primer líder de la Vuelta a Colombia 2023. FCC

Con una etapa prólogo arrancó este viernes 16 de junio de 2023 la edición 75° de la Vuelta a Colombia. El recorrido de 7.8 kilómetros en las calles del municipio de Yopal (Casanare) abrió el telón para los especialistas en contrarreloj individual.

La primera victoria y el maillot de líder virtual de la carrera se lo llevó Miguel Ángel López (Team Medellín), en una crono impecable. ‘Superman’ ratificó su favoritismo en la prueba, con un tiempo de 10 minutos y 5 segundos tras su llegada a meta, por encima del tiempo de Rodrigo Contreras (Colombia Potencia y Vida), quien hasta ese momento tenía el mejor registro, con 10′23′'.

Pero ahí no acabó la sorpresa del Team Medellín, pues, aunque el clima no era bueno, las lluvias no fueron impedimento para la escuadra paisa hiciera el uno-dos en la prueba.

Fabio Duarte (Team Medellín) fue el último en partir por ser el campeón de la pasada edición de la Vuelta. El ciclista de Facatativá registró un tiempo de 10′22′', desplazando a Contreras por tan solo un segundo para sellar la mejor dupla de la jornada junto con López.

El campeón nacional de contrarreloj individual fue el ganador del prólogo disputado este viernes en Yopal, el cuál le dio apertura a la Vuelta a Colombia. @Vueltacolombia1/Twitter

Por su parte, Jarlinson Pantano, quien regresó a las carreteras tras cumplir una sanción de cuatro años impuesta por la Unión Ciclística Internacional (UCI) al dar positivo por dopaje en 2019, registró un minuto más con respecto al tiempo del líder López.

Miguel Ángel ha demostrado su buena condición física en esta temporada ganando la Vuelta a San Juan, la Vuelta al Tolima y el Tour de Catamarca. Además, fue campeón nacional de contrarreloj en el mes de febrero en Santander.

Top 10 de la clasificación general tras la etapa prólogo

1. Miguel Ángel López (Team Medellín) a 10′05″

2. Fabio Duarte (Team Medellín) a 10′22″

3. Rodrigo Contreras (Colombia Pacto por el Deporte) a 10’23″

4. Robigzon Oyola (Team Medellín) a 10′25″

5. Juan Manuel Barboza (Paisa Antioquia) a 10′27″

6. Óscar Sevilla (Team Medellín) a 10′27″

7. Brayan Sánchez (Team Medellín) a 10′57″

8. Winner Anacona (Colombia Pacto por el Deporte) a 10′58″

9. Santiago Ramírez (Paisa-Antioquia) a 10′59″

10. Santiago RamírezAvinal (Carmen de Viboral) a 10′59″

Primera etapa de la Vuelta a Colombia 2023

Altimetría de la etapa 1 de la Vuelta a Colombia 2023, que se llevará a cabo el sábado 17 de junio con 197,3 kilómetros. Vuelta a Colombia/Sitio oficial

Pasada la prueba inicial de la Vuelta a Colombia 2023 con la etapa prólogo, llega el sábado 17 de junio la primera de nueve fracciones que tendrá la carrera, que inició el viernes 16 de junio e irá hasta el domingo 25.

La primera jornada saldrá de Yopal, Aguazul, Tauramena, Monterrey, Aguazul y cerrará de nuevo en Yopal, en un recorrido por el piedemonte andino con un total de 197,3 kilómetros.

Esta edición de la Vuelta a Colombia tendrá un total de 1.411 kilómetros que serán repartidos a lo largo de uno de los recorridos más montañosos de las últimas ediciones. El recorrido pasará por siete departamentos de Colombia: Casanare, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Risaralda, Caldas y Antioquia.

Entre las nueve etapas en línea de destacan los finales en el Alto de La Línea, en la cuarta fracción; en Belalcázar, en la sexta, y el ascenso a la Torre de Chipre en Manizales, en la séptima.

La ronda colombiana culminará con otra contrarreloj de 42 kilómetros, con salida y llegada en La Ceja, Antioquia, en la que se conocerá al sucesor del denfensor del título, Fabio Duarte.

De acuerdo con la confirmación oficial de nómina presentada por la Federación Colombiana de Ciclismo, un total de 166 corredores representan a 25 equipos en la carrera. La competencia, apoyada por el Ministerio del Deporte, tendrá 57 ciclistas de la categoría Sub23 y 109 corredores élite.

La competencia será transmitida por el Canal RCN de la televisión abierta en Colombia y también se podrá ver a través de la página oficial de la Vuelta a Colombia por internet.