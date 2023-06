Sasha Calle reveló el significado en inglés de las frases colombianas más comunes

Sasha Calle fue la primera latina en ponerse el traje de Supergirl para DC. Ahora explicó un poco de la jerga colombiana para su público en inglés.

Definitivamente, algo que identifica a los colombianos es la forma en la que se expresan con palabras que, quizá, no están todavía reconocidas por la RAE. Es común escuchar en la calle a alguien decir “paila” o “no me saque la piedra”, términos que conocemos muy bien.

Sin embargo, cuando algún extranjero visita los diferentes sitios turísticos que ofrece el territorio cafetero se enfrenta con el español más “colombianizado” y es allí, donde Sasha Calle, actriz que personifica a Supergirl en la nueva entrega The Flash, explicó qué significado tiene cada uno en inglés.

A través de una publicación de Perolike, la talentosa actriz de origen colombiano argumentó que lo que significa la frase “No me saque la piedra” es no intentar poner de mal genio a la otra persona, pero lo hizo en inglés y en español, que son dos idiomas que maneja a la perfección.

Sasha Calle con el atuendo para iniciar las grabaciones como Supergirl en la película The Flash.

“No me saque la piedra is something don’t get me mad (no me hagas enojar) o déjame en paz”, afirmó entre risas.

Pero esta no fue la única interpretación que entregó la joven colombiana, ya que dijo que “mamar gallo” “es como molestar or to bother”, y al final estalló en risas al explicar que, probablemente, tiene otro significado en otros países. Y agregó: “Parar bolas is like to pay attention, como que sabe qué papi, no le pare bolas”.

La actriz de origen colombiano, que da vida a Supergirl en "The Flash", dijo qué significado tienen algunas palabras colombianas en inglés. Tomado de Instagram @perolike

En otra de las explicaciones sobre los diferentes slangs explicó a los fanáticos el significado de la palabra “pilas”, que para la actriz trajo un recuerdo de la infancia con su abuelo: “¡póngase las pilas! Pilas is like get it together… Oh, pilas también my grandpa’s say it will be like ‘me hace el favor señorita y se pone las pilas”.

Otras de las palabras que incluyó en el vocabulario que tienen los colombianos para comunicarse fueron “paila”, “guayabo”, “bacano”, “quihubo” y “camellar”. Pero al final no podía irse sin llamar a su madre y preguntarle si tenía alguna otra sugerencia para ponerla en la lista y agregó:

“¿Mami, palabras que utilizamos nosotros? Berraco… Cascar… That’s also, Supergirl casca a Zar, is was happen, lo casca así bien bueno”.

Póster oficial de The Flash, en el que se aprecia la figura de Sasha Calle como Supergirl.

Los comentarios en la publicación no tardaron en aparecer y hubo quienes se emocionaron con las diferentes palabras que dijo y algunos, desconocían que la actriz fuese de origen colombiano, por lo que escribieron: “por eso digo que hablo colombiano, no español”; “no sabía que Supergirl era paisaaaa”; “a pesar de no haber nacido aquí en Colombia, es más colombiana que muchos”; “puedes salir de Medallo, pero Medallo no saldrá de ti”, entre otros.

Cuál es su comida colombiana preferida

La fama llegó para Sasha en 2018 cuando se unió al elenco de The Young and the Restless, una novela que gira alrededor de tres familias adineradas en la que Calle interpretó a Lola Rosales, papel por el que fue nominada a los Emmy como mejor artista joven en 2020.

En entrevista con Publimetro, la actriz fue interrogada por sus raíces colombianas, a lo que Calle respondió afirmando que cuando estaba en el país le encantaba comer pan de queso, pero que actualmente es un producto que no puede consumir por temas médicos, sin embargo, comentó que espera poder visitar el país en los próximos meses.

“A mí me encanta el pan de queso con el cafecito, pero tengo un problema es que yo no puedo comer ni gluten ni queso, así que paila, que me llamen cuando saquen un pan de queso sin gluten, pero no, toda la comida es deliciosa, yo quiero mucho a mi Colombia y no veo la hora de volver”.