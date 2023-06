Ministra de Trabajo dijo que la reforma laboral seguirá teniendo sus puntos principales a pesar de la oposción al proyecto

Ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Ministerio de Trabajo

Después de que la ponencia de la reforma laboral fuera aprobada en el Congreso de la República, específicamente en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, la ministra del Trabajo, Gloría Inés Ramírez, ha reiterado que, aunque se mantendrá el debate para recibir diferentes posturas sobre el proyecto, la columna vertebral de la reforma se mantiene sólida.

La ministra explicó que esta columna vertebral está compuesta por tres puntos importantes. En primer lugar, se busca que Colombia avance hacia el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos laborales, basándose en la jurisprudencia de la Constitución Política Nacional.

En segundo punto, se busca garantizar la estabilidad laboral, ya que el país no puede soportar más la incertidumbre de tener un empleo hoy y perderlo mañana.

Para abordar esta preocupación, se está trabajando arduamente en el Plan de Empleo, una política del actual Gobierno que reconoce el trabajo como un derecho fundamental. Y en tercer punto, se busca promover la inclusión a través de la reforma laboral.

En relación con el Plan de Empleo, la ministra Ramírez destacó que se trata de una política integral enfocada en la reindustrialización, el desarrollo del campo y el reconocimiento de la economía comunitaria, popular y solidaria.

En cuanto a los cambios logrados durante el debate de la reforma, el Ministerio de Trabajo confirmó que se han incluido ocho nuevos artículos que han surgido como resultado de las discusiones con los ponentes. Estos artículos reconocen los conocimientos y la asociatividad dentro de la economía del país, lo cual se considera un avance significativo para fortalecer el proyecto.

La ponencia de la reforma fue aprobada con 9 votos a favor y 5 en contra.

Gremios denunciaron sospechosas “jugaditas” para darle trámite a la iniciativa

La discusión del proyecto de reforma laboral del Gobierno de Gustavo Petro va de polémica en polémica. Una de las últimas se registró el 15 junio, cuando en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes se buscaba que hubiera cuórum para que la iniciativa empezara el trámite debido.

Sorpresivamente, y al parecer sin autorización de su partido, el Conservador, apareció el representante Alexander Quevedo, del Guaviare, solo para aprobar unos impedimentos presentados por representantes de la oposición, lo cual al final le valió la suspensión inmediata del movimiento por desacatar la posición acordada.

Una vez aprobados (aceptados) los impedimentos, Quevedo se retiró, tan silenciosamente como llegó, porque ya no era necesaria su presencia. El cuórum, restando los congresistas que presentaron impedimentos aprobados, se redujo a 14, nueve de ellos afines al Gobierno.

Dentro de este grupo de congresistas está la representante liberal por Antioquia María Eugenia Lopera, que votó de manera positiva a pesar de la orden del jefe de dicho partido, el expresidente César Gaviria.

La jugada “sospechosa”, por supuesto, no cayó bien en los representantes de los gremios productivos del país, quienes se muestran en contra de este proyecto de ley, ya que serían los más impactados por los sobrecostos laborales que traerá.

“Señores representantes, los impedimentos no se aprueban solo porque quien los presente sea de la oposición, sino por su contenido. Hubiera sido interesante que los leyeran y los debatieran, porque no se entendería que a unos congresistas se les aceptara y a otros se les negara, aunque la causa fuera la misma”, afirmó el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Cabal.

El dirigente se quejó de que la recusación del representante Víctor Manuel Salcedo, del Partido de la U, que defendía la necesidad de una reforma que genere más empleos y que no los destruya, se presentó a comienzos de mayo y aún no tuvo trámite ante la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes. Eso le impidió votar, por el solo hecho de que la mesa directiva de la Comisión Séptima de la Cámara no la envió de manera oportuna.

El representante a la Cámara Alexander Quevedo, sancionado por el partido Conservador por apoyar la reforma laboral que se tramita en el Congreso, luego de la decisión de su colectividad de declararse en independencia.

Según Cabal, esta serie de hechos “sorprendentes” puede viciar el trámite del proyecto de reforma laboral, pero además la violación del régimen de incompatibilidades e inhabilidades es causal de pérdida de investidura.

“Este no puede ser el trámite que se dé a una reforma tan importante como la laboral. ‘Jugaditas’ como las de hoy no son consistentes con el principio de buena fe que consagra la Constitución Política. Colombia no puede ser un país en el que se premie al ‘más vivo’, sino al más trabajador, al más justo y al más legal”, agregó el vocero de los comerciantes.

Por esto, una vez más, el presidente de Fenalco hizo un llamado, como la mayoría de la opinión pública, en el sentido de que este proyecto de reforma laboral no le conviene al país, pues antes que generar nuevos empleos, los destruye, como también lo afirmó el Banco de la República al coincidir con dicho gremio, en que podrían ser alrededor de 450.000 puestos de trabajo afectados.