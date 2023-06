Íngrid Betancourt se “despachó” contra Laura Sarabia: “Esas amenazas ponen en riesgo la libertad de prensa”

La excandidata a la presidencia Íngrid Betancourt se pronunció tras el más reciente comunicado de la ex jefa del Gabinete Laura Sarabia. Fotos Colprensa/Presidencia

La excandidata a la Presidencia de la República Íngrid Betancourt le salió al paso a las declaraciones de la Laura Sarabia, ex jefa del Gabinete, quien se pronunció el jueves 15 de junio acerca de las más recientes denuncias en su contra, en relación con el presunto recibimiento de $3.000 millones, que serían de propiedad del presidente Gustavo Petro.

Te puede interesar: En el Consejo Nacional Electoral cursan 12 denuncias en contra de la campaña presidencial de Gustavo Petro

En su cuenta de Twitter, Betancourt le respondió a Sarabia, que rompió su silencio para defenderse de los señalamientos hechos por un testigo anónimo, en diálogo con la revista Semana, quien dijo ser cercano al fallecido coronel de la Policía Óscar Dávila, que apareció muerto el viernes 9 de junio, en el sector de Teusaquillo, en Bogotá.

“Frente a las recientes publicaciones de Revista Semana me permito aclarar que jamás en mi vida he recibido, en ninguna calidad ni por ninguna persona, tal cantidad de dinero. Nunca he visto una cifra ni siquiera cercana”, destacó la exfuncionaria en su perfil, @laurisarabia.

“Cada vez es más evidente que esa clase de afirmaciones, más allá de dañar mi nombre, tienen como propósito atacar la honorabilidad del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y la confianza en el Gobierno nacional”, dijo la exfuncionaria en su pronunciamiento.

En su comunicado, Sarabia destacó que ella y su familia han sido víctimas de ataques, amenazas, calumnias e injurias. “Esas infames situaciones han sido puestas en conocimiento de las autoridades y otras más serán denunciadas en su oportunidad”, manifestó la ex “mano derecha” de Petro, lo que desató la furia de la exaspirante presidencial.

¿Qué le respondió Íngrid Betancourt a Laura Sarabia?

Luego de este pronunciamiento, Betancourt no dudó en responderle y desde su perfil arremetió contra Sarabia, a la que señaló de atacar la libertad de prensa y la democracia, con un comunicado en el que —según la exaspirante al primer cargo de la nación— apuntó contra la revista y sus revelaciones. Una respuesta que causó controversia.

Te puede interesar: Filtran reveladores chats entre Gustavo Petro y Armando Benedetti: “Laura Sarabia le dijo a Maduro que yo consumía cocaína”

“Hasta ahora lo que han revelado los medios de comunicación ha sido confirmado por los hechos, mientras que las explicaciones de Laura Sarabia, Armando Benedetti y Gustavo Petro han sido desmentidas por los mismos hechos. ¿La defensa que les queda es atacar a Semana?”, publicó Betancourt.

La excandidata a la Presidencia Íngrid Betancourt le respondió a la ex jefa del Gabinete, Laura Sarabia, tras polémico comunicado.

Según la también exsenadora, quien estuvo secuestrada por más de seis años por las Farc, pero que fue liberada en la Operación Jaque, lo que debe hacer la ex jefa del Gabinete y demás salpicados por estos escándalos es “defenderse ante la justicia, diciendo la verdad”.

Te puede interesar: Qué pasará con los casos de Armando Benedetti y el hijo de Gustavo Petro, según el exfiscal Montealegre

“Esas amenazas veladas, tanto del presidente como de Laura Sarabia, ponen en riesgo la libertad de prensa y nuestra democracia”, remarcó la excandidata, quien reside en Francia luego de retirarse de los comicios presidenciales en mayo pasado, en los que no llegó ni siquiera a la primera vuelta; pero sacó 14.872 votos.

Y es que si hay una de las más férreas críticas del Gobierno del Cambio ha sido Betancourt, que cuestionó la forma en que Petro hizo su campaña, con aliados como Benedetti, saliente embajador de Colombia en Venezuela, y políticos como Roy Barreras, destituido presidente del Congreso.

De hecho, tras estallar el escándalo relacionado con los audios de Benedetti, en los que se refirió a varios de los funcionarios del Gobierno y dejó dudas sobre la legalidad de los dineros ingresados a las cuentas de la aspiración de Petro, se hizo viral un video de Betancourt, cuando atacó al hoy presidente en los debates televisivos.

Así se refería la entonces candidata a la presidencia Íngrid Betancourt sobre las alianzas hechas por Gustavo Petro para llegar a la Casa de Nariño. Video @jpserna/Twitter