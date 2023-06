Greeicy reveló detalles de su peor beso en un set de grabación: “Me quería vomitar”

Greeicy relató en una entrevista la historia del peor beso que ha dado en su faceta como actriz (@pinkypromisetv/TikTok)

Aunque Greeicy Rendón se caracteriza por ser muy abierta sobre distintas situaciones de su propia vida, así como de su relación con su actual pareja, Mike Bahía, incluso para ella hay situaciones que le resultan difícil de contar en vivo.

La actriz y cantante vallecaucana dio una muestra de ello durante su entrevista con el programa Pinky Promise, donde estuvo junto con su pareja respondiendo algunas preguntas muy desafiantes. Una de ellas se relacionó con el peor beso que ha dado en su faceta como actriz, lo que la puso en un aprieto.

Por la dinámica del programa tenía que mencionar el nombre de la persona con la que tuvo la incómoda experiencia. Sin embargo, Greeicy aseguró que no recordaba el nombre, y era evidente en sus gestos faciales que no se sentía muy cómoda revelando la experiencia, mucho menos dando el nombre del actor o de la serie en que sucedió.

Al final se llegó a un acuerdo: Greeicy contaría la historia sin revelar la serie o el nombre del actor, y a cambio giraría la ruleta para elegir la bebida sorpresa, pero solo bebería la mitad del contenido. Con ese acuerdo alcanzado con la presentadora, la artista contó que esto tuvo lugar durante su primera experiencia en una producción más adulta, y su compañero de set no le puso las cosas fáciles:

“Era el primer proyecto donde tenía que besarme con alguien porque antes hacía proyectos infantiles. Este hombre fumaba mucho cigarrillo, que naturalmente tiene un olor muy específico y muy fuerte. Tomaba mucho café, y con todo respeto no sé si era un tema gástrico o era un h******** que no se cepillaba cuando se levantaba. Pero imagínate la mescolanza del mal aliento de la mañana con café y cigarrillo... ¡Y nos tocaba darnos el primer beso!”

Mientras realizaban la escena, Greeicy contó que fue un momento bastante incómodo, pero como no sería la última vez que lo besaría durante las grabaciones, tuvo que dar con una solución para hacer más llevadero el asunto:

“Yo me quería vomitar. Le di el beso y yo trataba de abrir la boca lo menos posible. Fue muy incómodo, y desde ahí disimuladamente le pasaba chicles cuando teníamos besos”

Finalmente, la cantante no quiso revelar el nombre de esa persona, ni tampoco la serie o novela donde hizo dicha escena. No obstante, en los comentarios especularon sobre la telenovela en la que habría ocurrido lo señalado por la caleña. En uno de los comentarios se apuntó, tomando en cuenta que la propia Greeicy señaló que esa experiencia tuvo lugar cuando tenía 18 años, que tendría que haber ocurrido en una telenovela grabada o lanzada entre 2010 o 2011, puesto que la cantante nació en 1992. Eso deja tres posibilidades, de que haya ocurrido con alguien del elenco de Primera Dama, de La Pola o de Correo de Inocentes.

Mike Bahía no se salvó

Greeicy no fue la única que se vio sometida al duro interrogatorio del programa mexicano. A Mike Bahía le preguntaron sobre su relación con la también cantante, específicamente sobre qué era lo mejor y lo peor de estar con ella, a lo que el artista respondió:

“Lo mejor de estar con ella es que es sincera. Si estuviéramos en el mundo de Mario Bros y Greeicy fuera Mario Bros, ella cuando le pega con el martillo a la piedra salen muchas monedas. Es una mujer que tiene mucho éxito, de hecho, por donde camina es como por donde va la luz, entonces eso me encanta porque siento que cuando estoy cerca de ella la suerte me acompaña, me va bien... pero la parte difícil es cuando tenemos que separarnos, cada uno por su lado”

Sin embargo, Greeicy no estuvo conforme con la última parte de su respuesta y lo puso a pensar en qué es lo difícil de estar con ella, pero el intérprete de Serenata no encontró motivo. “No hay algo que me moleste de ella, si hubiera algo que me molesta, yo soy un tipo tan impaciente que no estaría con ella”.