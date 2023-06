Caso Laura Sarabia: El ‘Nene’, el hombre con el que Marelbys Meza se contactó cuando fue “chuzada” rindió declaración ante la Fiscalía

El hombre confirmó que fue citado por la Fiscalía y que, al recibir la notificación judicial, se comunicó de inmediato con Meza: “Ella me dijo que fuera, que ahí no hay ningún problema”. Después de esto, Pineda aseguró que no ha vuelto a comunicarse ni a tener contacto con la mujer. Infobae/Archivo.

Un hombre, identificado como Jhonson Pineda, y al que Marelbys Meza, la exniñera de Laura Sarabia, llamaba Nene, es una de las personas con las que Meza habría hablado por teléfono sobre el robo del dinero de la casa de la exjefa de Gabinete del presidente Gustavo Petro. Pineda, que fue citado por la Fiscalía a declarar el 13 de junio, aparece en el Informe de Investigación de Campo que recibió el fiscal Óscar Gutiérrez Zapata del analista que escuchaba las conversaciones de Meza.

“Yo fui llamado a declarar, porque sí hablaba con Marelbys por llamadas. Pero no tengo nada que ver en el caso, soy una persona decente”, le dijo Pineda a El Tiempo

Pineda, que fue contactado por El Tiempo, dijo conocer a Meza desde hace 14 años, que son solo amigos y que se conocieron cuando ambos trabajaban en un edificio, e insistió en que no tienen ningún tipo de relación sentimental, como se había rumorado.

“Yo tengo a mi esposa. Hablaba con ella, pero no frecuentemente. Ella me preguntaba como estaba y sí, me decía Nene“.

También confirmó que fue citado por la Fiscalía y que, al recibir la notificación judicial, se comunicó de inmediato con Meza: “Ella me dijo que fuera, que ahí no hay ningún problema”. Después de esto, Pineda aseguró que no ha vuelto a comunicarse ni a tener contacto con la mujer.

El hombre, después de rendir su declaración ante la Fiscalía, habló con El Tiempo y negó conocer a Laura Sarabia y el edificio en el que esta vivía, y dijo no saber nada del dinero y que mucho menos había sido él quien habría devuelto los 268 millones de pesos, que se rumora habrían aparecido después de denunciarse el robo:

“No conozco nada del dinero del que hablan, nunca le transporté maletas con plata. Yo solo llevo conmigo mi morral, mi impermeable y mi almuerzo. Nunca le he cargado nada a esa señora”

Pineda, que ha negado que en las conversaciones con Meza hayan hablado del dinero que se perdió de la casa de exjefa de Gabinete del presidente Gustavo Petro, explicó que la preocupación que sentía Meza tenía que ver con su medio de transporte y no con el dinero:

“Ella me decía que estaba preocupada, pero era porque yo tengo una moto en la que me movilizo, entonces ella me decía que fuera con cuidado y que se preocupaba”

Sin embargo, en el Informe de Investigación de Campo que conoció el diario, Pineda, al que Meza le dice Ismael, parece que sí sabía del dinero. A continuación, la transcripción de los audios tal como las publicó El Tiempo:

Jhonson Pineda: ¿Ya te llamaron? ¿No te han dicho nada? Si no la han llamado para la cárcel no van.

Marelbys: No digas eso.

Jhonson Pineda: Si te hubiese pasado algo grave te hubieran dicho ahí mismo, de igual forma pudieron haber robado fue poquita y ¿quién va a tocar eso?

Marelbys: ¿Para qué embalarse ya con 50 años?

El 15 de junio, el capitán de la Dijín, Carlos Correa Loaiza, se convirtió en el primero en atender la citación de la Fiscalía General en la investigación por interceptaciones ilegales a las líneas telefónicas de Marelbys Meza y Fabiola Perea. Durante la diligencia, que se desarrolló en la sede del antiguo DAS, el capitán Correa Loaiza decidió guardar silencio, invocando su derecho constitucional.

También estaban citados el abogado Miguel Ángel del Río, apoderado del capitán Correa, y el coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, el jefe de la casa militar, ninguno de los dos asistió.