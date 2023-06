Timochenko defendió a Petro: “Cerremos filas ante los ataques difamatorios”

Londoño dijo suscribir el comunicado ene l que el presidente Gustavo Petro desestima los señalamientos hechos por una fuente anónima en un reportaje de prensa. Colprensa.

El 14 de junio se conoció la declaración de una fuente anónima que aseguraba que el dinero que se robaron de la casa de la ex jefa de Gabinete Laura Sarabia no eran cuatro mil dólares, como se dijo en un principio, sino 3.000 millones de pesos y que estos serían del presidente Gustavo Petro. El jefe de Estado, el 15 de junio, publicó un comunicado en el que desestimaba los señalamientos y afirmó que el dinero no era suyo.

El presidente del partido Comunes y exjefe máximo de las extintas Farc, Rodrigo Londoño, y conocido otrora como Timochenko, dijo suscribir las palabras del presidente Petro y llamó a cerrar “filas ante los ataques difamatorios”:

“Suscribo las palabras del presidente Gustavo Petro. En esta coalición de gobierno hemos apostado decididamente por la gobernanza ética y transparente, la construcción de la paz y el fortalecimiento de la democracia. Cerremos filas ante los ataques difamatorios. ¡La paz vencerá!”

El presidente del partido Comunes dijo suscribir las palabras del presidente Petro y pidió cerrar filas para defender al Gobierno de ataques difamatorios. Twitter.

El comunicado de Petro

El presidente Gustavo Petro, que está en Alemania, publicó en Twitter un comunicado en el que además de negar que el dinero, que la fuente anónima le dijo a Semana que era de él, le pertenece y también dijo que nunca, en su vida, ha visto esa cantidad:

“Nunca en mi existencia he siquiera visto la cantidad de dinero que afirma una fuente anónima y que utiliza la periodista Vicky Dávila para una publicación en la revista Semana. Por lo tanto, son falsas las afirmaciones entregadas por una supuesta fuente que no se identifica, en las que se me relaciona con altas sumas de dinero en efectivo. Estas afirmaciones, que son difíciles de acreditar debido a su carácter anónimo, tienen un ánimo difamatorio”

También reiteró que deben ser las autoridades las que investiguen no solo el robo del dinero de la casa de Laura Sarabia y las interceptaciones ilegales de las que fue objeto la exniñera de su ex jefa de Gabinete, Marelbys Meza.

“En diversas intervenciones públicas, he pedido de manera contundente que sean las autoridades competentes las encargadas de realizar las investigaciones y he brindado las garantías para que estas puedan realizar su trabajo con total libertad, acceso y transparencia, sin ningún tipo de obstáculo. Deben ser las autoridades competentes, y no personas anónimas cuyos intereses se desconocen, las que aporten claridad sobre los procesos de investigación que se adelantan”

Sobre las declaraciones de la fuente anónima de Semana, el presidente advirtió que estos tienen un interés difamatorio en su contra y que “buscan minar la confianza de la ciudadanía en el Gobierno Nacional, a través de versiones sobre hechos en los que no se aportan ni existen ningún tipo de pruebas”

En este comunicado, el presidente Petro se refiere a los señalamientos que hizo una fuente anónima en 'Semana'. Twitter.

En Twitter, el presidente también desmintió que desde su Gobierno se haya contratado o buscado al abogado Miguel Ángel del Río Malo para defender a los uniformados involucrados en la investigación sobre las interceptaciones ilegales. También cuestionó que Semana haya descalificado a la familia del coronel Óscar Dávila.

“El artículo de la revista semana se basa en decir que el gobierno seleccionó al abogado Del Río como abogado de los policías involucrados en la investigación. Falso. El artículo descalifica a la familia diciendo que el coronel Dávila no habló con ellos pero sin con el supuesto testigo. ¿Por qué quieren deslegitimar el testimonio de la familia del coronel? Y el artículo dice que yo guarde 3.000 millones. Ni todo mi patrimonio en toda mi existencia sumada llega a srmejante cifra. Mentirosos”