“No me he ido a la guerra con César Gaviria, solo estamos en polos opuestos”, aseguró el ministro del Interior Luis Fernando Velasco

El ministro se refirió a cuando cuestionó al partido por el apoyo que en su momento le dio a Iván Duque, así como cuando apoyó la candidatura primero de Fico Gutiérrez y después de Rodolfo Hernández (Twitter)

Tras la propuesta del líder del partido Liberal, César Gaviria, al presidente Gustavo Petro, por la crisis política en el Pacto Histórico, el ministro del Interior Luis Fernando Velasco le dijo este jueves 15 de junio a Caracol Radio que él sigue siendo un liberal de convicción, pero que es innegable que ha tenido diferencias de fondo con esta colectividad desde hace varios años.

“No es ninguna guerra con César Gaviria, yo respeto al presidente. No obstante, yo tengo una obligación como ministro del Interior, me toca manejar las relaciones políticas especialmente con el Congreso, y la Constitución y la Ley me dicen que cuando un gobierno quiere sacar unas reformas, las debate ante la opinión pública, las va ambientando, pero tiene que llevarlas al Congreso y para eso tiene que sentarse con los congresistas, con los ponentes, con los ministros de la rama y eso es lo que estoy haciendo”, comenzó por explicar al medio ya citado el ministro del Interior.

Añadió que con el ex presidente Gaviria él ha tenido, en lo corrido de la última década, y especialmente en los últimos cinco a seis años, una serie de diferencias políticas que han sido tramitadas democrática y civilizadamente a través del diálogo, pero expresó que la realidad es que el presidente del partido tiene profundas diferencias con el actual Gobierno, sobre todo en lo relacionado con una serie de reformas que son prioritarias para la agenda del gobierno progresista, por lo cual “estamos en dos orillas distintas”.

“Y entre otras cosas ni tan distintas. A mí me gustó buena parte de la carta de cinco páginas del señor expresidente dirigida al presidente (...) El partido Liberal tiene sus instancias de decisión, yo ahora soy un funcionario público, pero yo soy liberal y eso no me lo quitará nadie. Soy liberal de convicción, pero tengo diferencias sobre las rutas y los rumbos que tiene que tomar el partido”, puntualizó el ministro del Interior quien, acto seguido, llamó la atención sobre los apoyos del ex presidente Gaviria a Iván Duque.

“Cuando el presidente Gaviria le hacía campaña al ex presidente Iván Duque yo pedí un rumbo distinto para el partido; cuando el señor Gaviria se subió en la campaña de Fico Gutiérrez a mí me pareció que era una degradación ideológica del partido defender una derecha que, en mi concepto, no debería acompañar. Los partidos deben guardar coherencia ideológica y cuando acompañó a Rodolfo Hernández yo públicamente insistí en que el liberalismo de base debería acompañar a Gustavo Petro por encima de la opción de derecha. Esa ha sido la diferencia y ahora estoy defendiendo unas reformas que me parecen muy importantes”, advirtió al programa de 6AM el ministro de la cartera política.

Sobre la reforma pensional y Julián Bedoya

A ese respeto, el ministro Velasco aplaudió que se evacuaran en dos días de la comisión Séptima del Senado la reforma pensional, en tanto que es la primera vez que se habla de una reforma para pensionar a los que no se pensionan, y para dirigir unos subsidios del Estado a miles de colombianos a los que se les está buscando una vejez más digna.

Y por último, desmintió que el partido Liberal, en reunión, decidiera apoyar a Julián Bedoya para la gobernación de Antioquia.

“Entiendo que más que una reunión fue una carta solidaria de apoyo al señor senador para que el partido evaluara la posibilidad de entregarle el aval para la gobernación de Antioquia. Esta fue una decisión totalmente autónoma de ellos y las instancias internas de los partidos tomaran las decisiones de los avales. Eso no es tarea del ministro del Interior”, concluyó el ministro del Interior Velasco.