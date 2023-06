Líder de víctimas ante Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, dijo que Alape no estaba listo para pedir perdón

Pastor Alape, exlíder de las FARC | REUTERS/Luisa Gonzalez

Durante la segunda jornada de la audiencia de observaciones de las víctimas sobre la verdad, entregada por los exintegrantes del Bloque Magdalena Medio de las extintas FARC, el excomandante Pastor Alape fue duramente criticado tanto por las víctimas como por sus representantes.

Te puede interesar: Corte pide medidas integrales para el traslado de docentes amenazados en zonas de conflicto

No solo él, sino también otros excomandantes de la guerrilla en esa zona del país, fueron acusados de no revelar la verdad completa, dar información parcial o reconocer generalidades sin aportar datos sólidos y contundentes para encontrar a los desaparecidos.

Uno de los casos emblemáticos fue el de Gilma Cárdenas, cuyo hijo fue desaparecido por las FARC. Cárdenas, casi suplicante, le pidió a Alape que le dijera dónde estaba enterrado su hijo para que ella no muriera sin saber dónde descansarían los restos del joven.

Te puede interesar: Dispararon al vehículo del esquema de seguridad del magistrado de la JEP Hugo Escobar

“Por favor, le ruego, le suplico que me ayude a encontrarlo antes de que me muera. Porque me voy a morir y no volveré a ver a mi hijo, ni siquiera sus restos. Exijo a Pastor Alape que, aunque esté enfermo y esté pagando por el daño que le hizo a Colombia en vida, nos entregue el cuerpo. A veces, cuando lo veo en las audiencias, ¡me dan ganas de agarrarlo y (...)”, dijo la víctima.

Sin embargo, las críticas hacia Alape no solo provinieron de las víctimas, sino también de sus representantes legales, quienes señalaron la falta de compromiso del excomandante de las FARC en cuanto a la reparación mediante el perdón.

Te puede interesar: Encontraron 35 cuerpos de posibles víctimas de desaparición por grupos armados en cementerio de Caldas

Uno de los abogados, Santiago Rodríguez, destacó la falta de voluntad por parte de Alape para pedir perdón por sus crímenes de guerra y los cometidos por sus subordinados.

“Cuando le pedimos a Pastor Alape que se disculpe y reconozca los hechos, su respuesta, tanto para nosotros como para las víctimas y la comunidad de Vélez, fue que no están preparados. ¿No están preparados? No entiendo eso. Estas personas han esperado más de 20, 30 o incluso 50 años esperando un perdón, y ellos están preparados desde hace mucho tiempo”, expresó Rodríguez.

El abogado también cuestionó la falta de acompañamiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en algunos de los eventos llevados a cabo con las víctimas. Según Rodríguez, en ocasiones ha habido una ausencia de apoyo y presencia de la JEP en dichos eventos, lo cual genera dudas y desconfianza entre las víctimas respecto a la voluntad real de las exFARC de contribuir a la verdad y reparación.

Estas críticas evidencian la profunda frustración y desilusión de las víctimas y sus representantes con respecto a la entrega de la verdad por parte de los excomandantes de las FARC.

Existe una exigencia clara por parte de las víctimas de obtener respuestas concretas y esclarecer el paradero de los desaparecidos.

Asimismo, se demanda un compromiso genuino por parte de los excombatientes en el proceso de reparación y perdón.

La JEP recupera restos de 35 posibles víctimas del conflicto armado colombiano

La JEP ecuperó restos de 35 posibles víctimas del conflicto armado colombiano en un cementerio del municipio de Riosucio, en el departamento de Caldas (centro), informó este domingo el alto tribunal.

“La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad ha reportado 35 hallazgos forenses (partes de cuerpos esqueletizados). Esto, en el marco de las medidas cautelares adoptadas para proteger puntos de interés forense en donde se podrían hallar víctimas de desaparición forzada y de otros graves crímenes”, detalló la JEP en un comunicado.

Esto ocurrió durante la tercera jornada de exhumación en el cementerio El Carmen, realizada entre el 29 de mayo y el pasado 2 de junio por un grupo conformado por antropólogos, odontólogos expertos y un equipo interdisciplinario del Grupo de Apoyo Técnico Forense (Gatef) de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP.

Los expertos “estuvieron trabajando en la recuperación de siete hallazgos forenses que fueron entregados al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que avance en su identificación”, agregó la información.

Según la JEP, en Riosucio hay 68 áreas de interés forense protegidas donde “se podrían encontrar miembros de las comunidades indígenas de San Lorenzo, Cañamomo y Lomaprieta, entre otros”.