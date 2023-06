Laura Sarabia desmintió que tuviera $3.000 millones de Gustavo Petro en su apartamento: “jamás en mi vida he recibido tal cantidad de dinero”

Laura Sarabia y Gustavo Petro. Twitter.

En un escueto comunicado que compartió a la opinión pública alrededor de las 11:40 a. m. del jueves 15 de junio de 2023, la que fuera la mano derecha del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia, desmintió la hipótesis según la cual la cifra de dinero hallada en su apartamento fue de 3.000 millones de pesos.

Te puede interesar: “Petro solo sabe victimizarse”: senador David Luna habla de la necesidad de frenar las reformas mientras se investigan las polémicas que rondan al Gobierno

“Frente a las recientes publicaciones de Revista Semana me permito aclarar que jamás en mi vida he recibido, en ninguna calidad ni por ninguna persona, tal cantidad de dinero. Nunca he visto una cifra ni siquiera cercana. Cada vez es más evidente que esa clase de afirmaciones, más allá de dañar mi nombre, tienen como propósito atacar la honorabilidad del Presidente de la República Gustavo Petro Urrego y la confianza en el gobierno nacional”, comienza el comunicado de tres párrafos de la ex asesora presidencial.

Sarabia añadió que, por recomendación de sus abogados, ella ha preferido guardar silencio ante las innumerables versiones e informaciones que están circulando a diario con relación al escándalo en la que terminó involucrada y que le costó su renuncia del Gobierno nacional, confiada en que la justicia surta su respectivo trámite.

Te puede interesar: Presidente de la ACP habló del Proceso 15.000 y se despachó contra Gustavo Petro: “No está interesado en decir la verdad sobre Laura Sarabia”

“En cambio, esperar los resultados de las investigaciones que están desarrollando las autoridades, donde hemos ofrecido nuestra entera disposición para dar claridad y explicación sobre los hechos que sean de mi competencia y conocimiento. Son las instancias judiciales las que deben resolver estos asuntos”, añadió en el comunicado Sarabia, quien concluyó su mensaje a la opinión pública con una nota de carácter personal, apelando a la empatía de la opinión pública.

“En las últimas semanas mi familia y yo hemos sido víctimas de ataques, amenazas, calumnias e injurias. Esas infames situaciones han sido puestas en conocimiento de las autoridades y otras más serán denunciadas en su oportunidad”, concluyó firmando en letras capitales “Laura Camila Sarabia Torres”.

Laura Sarabia hizo público un comunicado de prensa este jueves 15 de junio de 2023.

¿Amenaza a la revista Semana al hablar de sus dueños?

Llama la atención el uso casi exacto con el que Laura Sarabia se pronunció al respecto de la hipótesis manejada por la revista Semana, en línea con lo que dijo el presidente Petro sobre el mismo tema.

Te puede interesar: “Son hechos totalmente aislados. No es un gobierno escondiendo micrófonos”: ministro del Interior habla de los más recientes escándalos dentro de la administración Petro

“El artículo de la Revista Semana se basa en decir que el gobierno seleccionó al abogado Del Rio como abogado de los policías involucrados en la investigación. Falso. El artículo descalifica a la familia diciendo que el coronel Dávila no habló con ellos pero sí con el supuesto testigo. ¿Por qué quieren deslegitimar el testimonio de la familia del coronel? Y el artículo dice que yo guardé 3.000 millones. Ni todo mi patrimonio en toda mi existencia sumada llega a semejante cifra. Mentirosos”, trinó el presidente Petro minutos antes de que emitiera un comunicado forman en el cual expresó, palabras más palabras menos, lo mismo.

“Nunca en mi existencia he siquiera visto la cantidad de dinero que afirma una fuente anónima y que utiliza la periodista Vicky Dávila para una publicación en la Revista Semana. Por lo tanto, son falsas las afirmaciones entregadas por una supuesta fuente que no se identifica, en las que se me relaciona con altas sumas de dinero en efectivo. Estas afirmaciones, que son difíciles de acreditar debido a su carácter anónimo, tienen un ánimo difamatorio”, comenzó por advertir el presidente Petro, quien acto seguido hizo una referencia a los dueños de Publicaciones Semana, que algunos internautas interpretaron como una forma de amenaza al medio de comunicación.

“He tenido una amistad con los dueños de Revista Semana, quienes han participado en diferentes negocios en el país, de los que ni como congresista ni como presidente he sacado ningún tipo de provecho. Los mismos propietarios de la revista son testigos de primer orden de mi honorabilidad y así también se los he demostrado”, añadió el presidente Petro sobre el Grupo Gilinski.

Pantallazo del comunicado del presidente Petro

Este grupo esta conformado por Jaime Gilinski Bacal y Gabriel Gilinski, quienes hace poco se hicieron, a través de un memorando de entendimiento, a una de las joyas de la corona del Grupo Empresarial Antioqueño: Nutresa.