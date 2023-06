Shakira “después de probar un morenito no volverá a probar un blanquito”, aseguró Jordi Martín

El conocido paparazzi lleva doce años al pendiente de la artista barranquillera | Fotos: Reuters/ Sarah Meyssonnier - Telecinco

Shakira “es y parece” que durante mucho tiempo será el centro de la noticia farandulera en el mundo. Recientemente, uno de los profesionales “expertos” en la barranquillera, Jordi Martín, dio la primicia mundial que confirma una relación de la cantante con el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton.

“Les puedo decir confirmado que ellos están en una relación, confirmado”, señaló el periodista español que fue entrevistado en el programa de entretenimiento Amor y fuego. Además, también reveló que la nueva pareja estarían planeando un viaje juntos.

Recordemos que el romance que se viene estructurando entre Shakira y Lewis Hamilton tiene “soporte”. Primero, a la colombiana y al piloto de Fórmula 1 los vieron compartiendo en Miami, Estados Unidos, tras el Gran Premio que se corre en esa ciudad; segundo, fueron captados cenando en un restaurante de Ciudad Condal; y tercero, la carrera que se llevó a cabo en Barcelona fue el “regreso triunfal” de la barranquillera que se volvió a encontrar con el deportista en dicho escenario.

Este es el fragmento donde Jordi Martín deja boquiabiertos a los conductores del programa Amor y fuego.

Ahora bien, la bomba noticiosa de Martín no solo se enfocó en confirmar que Shakira y Lewis Hamilton tienen una relación, pues el paparazzi añadió en Amor y Fuego (el mencionado programa) algo que dejó con la boca abierta a Rodrigo González y Gigi Mitre, conductores del magacín.

“La primicia es esta. Shakira por su propia boca ha dicho que después de probar un morenito, ya no quiere probar a ningún blanquito. Esa es la primicia. Esa es la bomba a nivel mundial que suelto hoy aquí en Amor y Fuego, se va a hacer viral y le va a llegar a Shakira”.

El comentario de Jordi Martín dejó boquiabiertos a un Rodrigo González y a una Gigi Mitre que no dudaron en sonreír y en sorprenderse con esta afirmación. Muchos son los rumores que vienen rondando esta nueva relación, no obstante, Shakira y Lewis Hamilton no se han pronunciado al respecto y tal parece que esperarán a que la marea baje para confirmar (de ser así) su eventual romance.

¿Lewis Hamilton en romance con la brasilera Juliana Nalú?

En medio del novelón que “confirmaba” que Shakira podría estar rehaciendo su vida con Lewis Hamilton, según indicó la revista People, salieron a la luz unas imágenes que harían pensar que el piloto de Fórmula 1 quizá estuviese jugando a dos bandas.

El británico fue visto y fotografiado con la modelo brasileña Juliana Nalú en Nueva York, lo que bien podría significar un pero para el romance entre el piloto y la barranquillera quien hace un poco más de un año anunció la ruptura con el padre de Sasha y Milan, el exBarcelona Gerard Piqué.

Entrevista donde Jordi Martín revela romance entre Shakira y Lewis Hamilton.

Sin embargo, respecto a ello también se refirió Jordín Martín en Amor y Fuego: “Es cierto que estuvo almorzando con una modelo en Nueva York, pero no hay beso... Todos lo sabemos, Hamilton es mujeriego”.

Además, Jordi Martín señaló en dicha entrevista que también se debe tener en cuenta que la relación entre Shakira y Hamilton apenas está iniciando: “Yo he estado pensando y quién te dice que no pueden estar en una especie de relación abierta, en la que se están conociendo pero no son exclusivos... no creo que las cosas se concreten tan rápido”.

Finalmente, Jordi Martín dejó claro que las fuentes que le dieron la información compartida en Amor y Fuego son muy confiables: “Tengo contactos que son allegados a ella, quienes han estado reunidos esta semana y ella les ha dicho que está ilusionada, y muy feliz”, terminó señalando.