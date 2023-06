Hospitales podrían negarle atención médica a una mujer que solicite un aborto: esto dicen los especialistas tras el último fallo de la Corte

Atención para quienes soliciten un aborto. Por: Jesús Aviles - Infobae

Tras la reciente determinación de las Corte Constitucional en la que concluyó que el aborto ni “está legalizado” ni es un “derecho fundamental” en Colombia y pese a que unos meses atrás había emitido otro fallo en el que se despenalizaba la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24, hay cierta zozobra frente a la atención médica que pueda recibir una mujer que quiera acceder a este procedimiento.

Teniendo en cuenta que este fallo abre el umbral para que un centro médico u hospitalario pueda negarse o no a atender a una mujer que solicite un aborto. Esto teniendo en cuenta que la Corte Constitucional no hizo claridad en que el sistema de salud no está obligado a facilitar abortos más allá de tres causales que habían sido estipuladas con anterioridad, en las que se incluían violación, riesgo de muerte de la madre o malformación del feto.

Debido a esto algunos expertos en el tema indicaron que hay una “comunicación deficiente” y “falta de claridad” en la decisión tomada por la Corte Constitucional, se generó un nuevo debate entorno al aborto y es si los centros hospitalarios o médicos pueden negarse a la hora que una mujer les solicite practicar este procedimiento, teniendo en cuenta las causales que la misma Corte avaló en otro fallo.

Para Ángela María Buitrago, profesora universitaria, exfiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, y doctora en Derecho y en Sociología de la Universidad Externado, la respuesta fue un rotundo: “no, ningún centro médico se puede negar a prestarle el servicio a una mujer que así lo solicite y cuya semana de gestación no sea mayor a la 24″, afirmó en entrevista a El Colombiano.

“No se la pueden negar y es claro que no hay contradicción con esa afirmación, porque el aborto no se ha destipificado”, afirmó la experta, agregando que “hay causales en donde es y debe ser permitido el aborto. No pueden negar la atención en esas condiciones para practicarlo”

Esteban Hoyos Ceballos, abogado constitucionalista y decano de la Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT, coincidió con lo expuesto por la exfiscal Buitrago. De acuerdo con este experto, “la reciente sentencia de la Corte ha generado confusión, es un hecho que no modifica el precedente establecido que despenalizó el aborto hasta la semana 24″ dijo en entrevista a El Colombiano.

“Es importante comprender las diferencias entre los efectos generales de las sentencias de constitucionalidad y los efectos (por regla general) entre las partes de las sentencias de tutela. Hasta donde sabemos la más reciente solo tuvo efectos entre las partes involucradas en el caso”, señaló.

Cabe recordar que la nueva determinación que tomó la Corte Constitucional, se dió luego del estudio de una acción de tutela en la que una mujer indígena que pedía que se le protegieran sus derechos fundamentales luego de que su cabildo se negara a practicarle un aborto. Tras estudiar los fallos en primera y segunda instancia de dos jueces, la alta corte resolvió que ambos habían malinterpretado la sentencia que despenalizó el aborto en 2022.

“No puede una sala de revisión de tutelas, conformada por tres magistrados, apartarse del precedente establecido por la Corte en su Sala Plena. Esto significa que el precedente sigue siendo vigente y debe ser aplicado en casos similares por los jueces”, explicó el decano.

Sin embargo, el alto tribunal afirma que “el aborto consentido o voluntario no se encuentra legalmente reconocido, ni que su práctica constituya una obligación a cargo del sistema de seguridad social en salud”, y agregó que el fallo tampoco prohíbe abortar y que por el contrario, existe un vacío normativo que no permite definir con claridad las líneas rojas de cada caso.

“El tema del aborto debe ser abordado por el Congreso, quien tiene la responsabilidad de legislar. Es importante que se promueva un debate informado y se establezcan marcos legales claros que protejan los derechos de las mujeres. Ahora bien, mientras esa legislación no se expida los derechos de las mujeres no pueden estar en vilo. Esto lo entendió el Gobierno Nacional que ya ha expedido una regulación sobre la materia”, concluyó Hoyos.

Además, hizo un llamado por lo que él considera “indisciplina judicial” y “comunicación deficiente” en las decisiones que se toman alrededor del debate sobre el aborto.

La Corte también explicó que, mientras el legislador regula la materia, las instituciones y médicos ante quienes se solicite la autorización del aborto antes de la semana 24 de gestación y por causas diferentes a las tres permitidas, “deben valorar y ponderar las razones aducidas, el estado de avance del embarazo y las implicaciones para la salud de la gestante”.