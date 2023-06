Explosivo testimonio contra Miguel Ángel del Río, tras muerte del coronel Óscar Dávila: “Le dijimos que lo peor era tener ese abogado”

Agentes del CTI de la Fiscalía hacen presencia en el lugar donde se encuentra el cuerpo del Teniente Coronel Óscar Dávila, uno de los policías investigados por las chuzadas a Marelbys Meza, niñera de Laura Sarabia. Foto John Paz/Colprensa

Continúan conociéndose detalles relacionados con el caso del fallecido coronel de la Policía Nacional, Óscar Dávila, que apareció sin vida en extrañas circunstancias el viernes 9 de junio del 2023, cuando se encontraba cerca a su casa, en el sector de Teusaquillo, en Bogotá y de quien miembros del Gobierno, incluidos el presidente Gustavo Petro, han insistido que tomó la decisión de suicidarse.

La revista Semana reveló el miércoles 14 de junio lo que sería el testimonio de un testigo “estrella” para desenredar este deceso que se registró en el marco del caso de las interceptaciones ilegales a Marelbys Meza y Fabiola Perea: empleadas de la ex jefa del Gabinete de la Presidencia Laura Sarabia, y quienes fueron relacionadas en el hurto de una maleta con dinero, robada de la casa de la exfuncionaria.

Según el testimonio del hombre entregado a este rotativo, quien sería del círculo cercano de Dávila, dicho dinero pertenecía al mandatario de los colombianos y la cifra ascendía a los $3.000 millones. Pero además de esta revelación, que señala de manera directa al jefe de Estado, este sujeto —del cual se desconoce su identidad— habría contado al detalle cómo fue el pago de los $50 millones al abogado Miguel Ángel del Río, que se presentó como el apoderado del alto oficial, luego de conocerse su muerte.

Exequias del coronel Óscar Dávila, hallado sin vida el viernes 9 de junio de 2023. Foto: Policía Nacional

Así fue habría sido el pago a Miguel Ángel del Río

De acuerdo con el testigo, a Dávila le dijeron por intermedio del coronel Carlos Feria, jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la República, que debía contratar los servicios del abogado, conocido por su simpatía con el Gobierno del Cambio. Y contó cuánto dinero le dieron al oficial para pagar la representación del Río; una cifra superior a la conocida a través de los medios de comunicación.

“A él (a Dávila) le dicen que en algún momento lo tendrán que llamar y que su abogado tiene que ser Miguel Ángel del Río. Esa instrucción se la dio el coronel Feria. ¿Y quién manda a Feria? Pues, por obvias razones, el presidente Petro”, expresó el testigo. Y, del mismo modo, se refirió a los recursos y cómo el coronel terminó siendo representando por Del Río.

“Fueron 100 millones de pesos que le dio el coronel Feria a él para que pagara el abogado y se los entregó personalmente y en efectivo. De ahí, le pagó 50 millones de pesos a Del Río y le dio 20 millones de pesos al mayor (John) López Tolosa”, agregó.

Sobre este último nombre, es válido recordar que Tolosa pertenece al grupo contra el crimen organizado de la Dijín, y habría sido quien dio la orden de “chuzar” los teléfonos de las dos mujeres, tras contactar a un patrullero en el Chocó: con el que, al parecer, organizó el caso para relacionar a Meza y Perea como presuntas integrantes del Clan del Golfo, con los alias de La Cocinera y La Madrina.

La llamada que habría inquietado al coronel Óscar Dávila

Según cuenta el informante a Semana, el viernes 9 de junio el fallecido oficial mostró su preocupación por la llamada que le hizo la periodista Silvia Charry, de la revista Cambio. En su versión, el testigo dijo que ese motivo lo llevó a desconfiar del abogado Del Río, pues creía que él le había dado su número a la comunicadora; con quien al final sostuvo una breve y confusa conversación, sobre su relación con el caso de “chuzadas”.

“Lo que lo tenía estresado ese día era que la periodista le marcó y ella no tenía por qué marcarle porque su teléfono solo lo tenía gente muy allegada a él y su abogado. Dávila se había reunido con él, el día anterior, y le había contado absolutamente todo”, destacó el testigo, en relación con este caso que, el mismo día en que se conocía el rescate de los cuatro niños perdidos en la selva del Guaviare, sacudió al país.

Y contó que el uniformado le dijo que había tenido pensamientos suicidas. “Incluso él mencionó que hasta se le había pasado por la cabeza suicidarse, él estaba angustiado porque todo se cerró hacia él, y no tenía una válvula de escape”, acotó.

“Varias personas le dijimos que lo peor era tener ese abogado (Del Río), el mismo de los patrulleros que chuzaron a la niñera; le hicimos énfasis en que tener el abogado que tiene relación con Petro lo iba a vincular mucho más rápido. De hecho, contactamos a otro abogado”, añadió en su versión el informante.

Miguel Ángel del Río y el jefe de la Casa Militar de Presidencia, coronel Carlos Feria, fueron llamados a declarar por la Fiscalía. Foto: Infobae.

Del Río ha insistido en que es un suicidio

Llama la atención que desde el día en que se supo la muerte del coronel Óscar Dávila, el abogado Miguel Ángel del Río sostuvo la tesis de que su muerte se produjo por una autolesión del alto oficial, cuando estaba en su carro y aprovechó el descuido de su conductor: el subintendente Javier Galeano, al que mandó a comprar una botella de agua.

“El día de ayer me reuní con el coronel Dávila, quien me buscó para manifestarme que de la Fiscalía lo estaban amenazando. Le advirtieron que no se detendrían ‘hasta que corriera sangre’. Hoy se quitó la vida con su arma de dotación. Lo de la Fiscalía es una persecución infame”, dijo Del Río.

Dávila fue el jefe de la sala de anticipación, dependencia encargada de la seguridad del presidente Petro y quien, según el testigo, el encargado de recuperar el dinero extraviado en la casa de Sarabia. Eso explicaría, a juzgar por su relato, el afán de implementar acciones desde la Casa de Nariño, que dieran un indicio sobre el paradero de esos recursos.

Tras estas declaraciones, dadas a conocer por Semana, el abogado Del Río aún no se ha pronunciado sobre estas acusaciones, que lo ponen en el “ojo del huracán”: como uno de los personajes que, además de tener información del caso, en su condición de apoderado del fallecido coronel, es afín al Gobierno Petro, con participación vital en la campaña que llevó al líder del Pacto Histórico al cargo más importante de la nación.