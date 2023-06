Evaluna sorprendió con impactante figura en bikini

Evaluna Montaner, actriz y cantante venezolana. Foto: Instagram @evaluna

Han pasado más de 12 meses desde que Camilo y Evaluna le dieron la bienvenida a Índigo. Y aunque todo en la vida de los artistas avanza viento en popa, el cantante sorprendió con una revelación: como cualquier pareja, han tenido inconvenientes por los que han discutido.

Te puede interesar: Maluma y Shakira son los colombianos más nominados en los Premios Juventud 2023

Recientemente, la joven compartió en sus redes sociales una fotografía mostrando los resultados de su rutina de ejercicio, con la que ha logrado resultados importantes como un vientre aplanado y con unas curvas que producen envidia entre sus seguidores.

Sin lugar a duda, la llegada de un hijo es un paso valioso para las mujeres que durante nueve meses, en ocasiones menos, llevan una pequeña vida en el interior. Adicionalmente, están dispuestas a dejar su vanidad de lado, perder su figura y entregarse por completo al menor que requiere de cuidados y desvelos.

Evaluna embarazada. (Foto: Captura @evaluna)

Según indicaron medios de comunicación, Evaluna Montaner sufrió depresión postparto por cuenta del aumento de peso, pero esto parece haber quedado en el pasado, ya que presumió su esbelta figura con un bikini con figuras geométricas y pedrería, en color verde selva. La joven, además, presumió el bronceado propio de la zona en la que vive junto a su esposo.

Te puede interesar: Aída Victoria Merlano se agarró con Valeria Giraldo, Miss Universe Medellín: “Morronga, me tienes mamada”

“Ya se siente el veranoooooo”, escribió la esposa de Camilo Echeverry en el pie de foto del carrete de imágenes, acompañado con un emoticón de sol. La publicación ya cuenta con más de un millón de likes, con comentarios de sus seguidores que halagaron la impresionante figura de Montaner.

Algunos de los comentarios que más destacan en el post son: “hermosa”; “tremenda cuerpa, no parece que haya tenido un hijo”; “y le dicen obsesionado a Camilo, pero cómo no estarlo con esta mujer”; “cuerpowerssss”; “espectacular Evaluna”; “mamacita”; “el embarazo te hizo increíble, regia, en tu mejor momento”, entre otros.

Evaluna Montaner dejó a más de uno con la boca abierta, al presumir su esbelta figura después de un año de haber tenido a Índigo. @evaluna/Instagram

La reacción a las canciones que Camilo no le dedica

Es bien sabido que Camilo es un apasionado por la música, por lo que en repetidas ocasiones durante la pandemi,a los fanáticos de la pareja pudieron ver cómo el colombiano dedicaba varias de sus canciones a la hija de Ricardo Montaner.

Te puede interesar: Tía de Maluma recordó cómo patrocinó el inicio de la carrera de su sobrino: “Fue un regalo”

A través de su perfil oficial de TikTok, Evaluna Montaner reaccionó a la más reciente canción de su pareja, “Ni me debes ni te debo”, junto al mexicano Carin León. La cantante venezolana causó risas entre sus más de 15 millones de seguidores al revelar que ella pensaba que todas las canciones de Camilo eran dedicadas a ella, pero al cantar esta se sorprende al entender lo que dice el colombiano.

Evaluna sobre las canciones de Camilo Echeverry

“Cuando piensas que todas las canciones que saca tu esposo son para ti”, escribió Evaluna en el video y empieza a escuchar la nueva canción bastante emocionada. Pero cuando presta más atención a la letra, su cara cambia y ya no se ve tan emocionada con el nuevo lanzamiento de Camilo.

El colombiano canta “ni me debes ni te debo, se acabó, nada es eterno, buena suerte con tu nuevo amor. Gracias por lo malo y por lo bueno, y que quede claro por si algún día nos vemos, no me debes ni te debo”. Ante esto, la cara de confusión de la esposa de Camilo queda en evidencia y menciona al cantante en su publicación, pidiendo explicaciones.