Empresas de servicios públicos hacen llamado de atención a Gustavo Petro para “cambiar el tonito”

Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco). Cortesía.

Un mensaje bastante directo envió el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Camilo Sánchez, al presidente Gustavo Petro durante la inauguración de XXV Congreso Andesco Servicios Públicos, TIC y TV Territorios Conectados.

En el discurso de apertura del evento, Sánchez pidió al mandatario “cambiar el tonito” con el que se dicen las cosas.

“El tonito se tiene que cambiar, tanto el nuestro, como el del Gobierno. Nosotros tenemos que entendernos, tenemos que sentarnos, tenemos que ser propositivos, tenemos que mostrarle a Colombia que si trabajamos todos del mismo lado, de esa manera vamos a salir mucho más rápido y lograr los compromisos sociales que tenemos en todo el territorio colombiano”, afirmó el líder gremial.

Aclaró que cuando dice “cambiemos el tonito”, no es necesario que Petro les diga, como lo hizo en la plaza pública, “es que vamos a cambiar la Ley 142″, porque las empresas de servicios públicos trabajan desde hace más de un año para tener la mejor Ley 142, por la cual se estableció el régimen de los servicios públicos domiciliarios, al modificarla sin hacer un salto al vacío, al poner mínimos vitales con financiamiento y con la búsqueda de recursos para tener el mejor servicio para los afiliados.

Según Sánchez, es mucho lo que hay que cambiar y por eso ya se está en eso.

“Hay que cambiar esos mitos urbanos que dicen que el empresariado se enriquece y lo único que quiere es que siga subiendo el costo de los servicios. Lo peor que le puede pasar a este país, lo peor que le puede pasar al sector es que los incrementos sean por encima de la inflación. Por eso se trabaja todos los días, porque es el sector más vigilado para cumplir y no se puede incorporar un costo que no sea aprobado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) o la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg)”, subrayó.

Le recordó a Petro que hace once meses les dijo que los veía diferentes, ya que antes veía que ellos solo pensaban en las utilidades, que estaban en una forma distinta de lo que él esperaba del sector, pero aseguró que “ese cambio también tiene que verse en él”.

Anotó que en ese momento Petro dijo que iba a asumir las funciones de la Creg, pero eso no se dio, sino que después de once meses lo que se hizo fue mantener la institucionalidad por medio de la Creg, ya que el Gobierno nacional se dio cuenta de que no se puede primar el discurso político sobre el técnico y por eso, es necesario hacer lo que se debe para avanzar.

“Ese es un cambio. Los únicos que no se devuelven son los ríos y logramos que el Gobierno y nosotros cambiemos cada una de las posturas que no le sirven al país y de esa manera construir sobre lo construido”, apuntó el dirigente gremial.

Fenómeno del Niño y transición energética

Insistió en que aún se piensa que el buen gobernante tiene que oírlos y que las empresas de servicios públicos no solo le dirá las cosas buenas, ni se harán las aduladoras frente a lo que se viene con el fenómeno del Niño.

Ante este, resaltó la necesidad de anticiparse a los hechos y por eso se trabaja con la ministra de Minas, Irene Vélez, a quien se le dijo que el fenómeno ya no es una cosa que sucederá, sino que es una realidad que ya empezó a suceder y no solo en Colombia, sino en el mundo.

“Le recordamos que se debe tener cuidado con los embalses, con los recursos, para que no los utilicemos de una manera innecesaria en el momento que no corresponde, que podamos trabajar para ahorrar, para hacer un uso responsable de los servicios de energía y gas en cada uno de los territorios. Que tenemos que trabajar con ellos también para que entendamos que la transición energética no es la transición que ellos creen, sino la que necesitamos, con estudios técnicos”, añadió el presidente de Andesco.

Puntualizó que para esta es fundamental el gas y por eso se reunieron con el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, que les ratificó que se tendrá el gas suficiente en el fenómeno del Niño para que los “termos” no tengan problemas y se tenga toda tranquilidad.

“En el fenómeno del Niño el 52% de la generación la vamos a hacer con los ‘termos’ y por eso es necesario tener esa disponibilidad”, dijo al destacar la necesidad de evolucionar.