El dato curioso de Lewis Hamilton: al siete veces campeón del mundo no le gusta conducir

En una entrevista para el programa Jimmy Kimmel Live, el siete veces campeón del mundo aseguró que le disgusta el tráfico por lo que prefiere que su padre o algún amigo conduzca el vehículo. Crédito: franco.giussani / Instagram

Lewis Hamilton se ha encargado de romper varios récords en la Fórmula 1, lo que lo convierte en uno de los mejores pilotos de todos los tiempos. Pero, no le ha bastado ser el mejor, también ha logrado conquistar el corazón de la barranquillera Shakira, que ahora tendrá la oportunidad de compartir los viajes con el británico, la cuestión, es que la que tendrá que manejar el vehículo será la colombiana, pues el piloto de Mercedes aseguró que no le gusta manejar porque no puede ir rápido.

Así lo confesó en una entrevista en el programa de Jimmy Kimmel Live, en el que confirmó que siempre le da las llaves del coche a su padre o algún amigo.

Hamilton comenzó explicando que no le gusta estar al volante, pues no puede ir rápido a causa del tráfico, algo que, según el piloto, le preguntan mucho, pero su respuesta es entendible cuando se conocen las velocidades a las que está acostumbrado a ir el británico, pues superan los 350 kilómetros por hora.

“No, no me gusta conducir. La gente siempre me pregunta y realmente no me gusta conducir a menos que sea rápido”.

Tras la confesión, el presentador Jimmy Kimmel le preguntó si se ponía nervioso cuando otra persona conducía, a lo que el piloto de la escudería Mercedes respondió que no, y que pone su vida en manos de su padre y sus amigos para no tener que manejar.

“Honestamente, soy el mejor pasajero, el único momento donde debo manejar es cuando vuelvo de visitar a mis padres, pero yo prefiero darle las llaves a un amigo o algo así”.

Lewis Hamilton agregó que el único coche que le gusta conducir fuera de las pistas es un Mini Cooper, parecido al del reconocido personaje Mr. Bean, y que lo hace mientras recorre las calles en las que creció y visita lugares como, por ejemplo, su primer escuela.

“Cuando voy a casa tengo un viejo Mini Cooper, como el de Mr. Bean, y lo llevo a la ciudad donde crecí y conduzco por lugares que recuerdo, paso por mi primera escuela, paso por mi primera casa. Nadie espera que yo esté en ese auto, eso es seguro”.

También, el piloto británico contó la anécdota del día en el que conoció al rey Carlos III, pues recordó que lo hizo cuando era príncipe y lo invitaron a inaugurar la fábrica de McLaren, escudería que lo había firmado.

“Lo conocí cuando tenía 13 años, así que cuando fui a McLaren, firmé con 13 años, y fui a la fábrica y él vino a abrir la fábrica. Entonces, me senté con mi kart en el lugar donde tienen todos los coches y él vino y se arrodilló y me preguntó por lo que quería hacer y cuáles eran mis sueños, y le dije que un día quería ser cuatro veces campeón”.

Uno de los momentos más importantes de Hamilton ha sido su nombramiento como caballero de Inglaterra, por lo que contó detalles del protocolo y confesó que se sintió nervioso cuando colocaron la espada sobre sus hombros, la confirmación de que ahora tendría el título de Sir Lewis Hamilton.