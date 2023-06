Disidencias de las Farc al mando de Iván Mordisco piden retomar el cese al fuego para avanzar en diálogos de paz

Alias Andrey Avendaño leyó un comunicado sobre negociaciones con el Gobierno

El proceso de negociación con el Estado Mayor Central de las Farc, la disidencia que comanda alias Iván Mordisco, ha tenido varios tropiezos para su inicio. Tras suspenderse las órdenes de captura de sus delegados para la mesa de conversaciones, esa organización armada solicitó que se retome el cese al fuego para que puedan desplazarse, al menos los que están libres.

Andrey Avendaño, comandante del Frente 33, emitió un comunicado en el que le hizo un llamado al Gobierno nacional en el que aseguró que han evitado la confrontación pese a la suspensión de la tregua en cuatro departamentos, luego de que esa guerrilla asesinó a cuatro menores que reclutó en Putumayo y ultimó en Caquetá, después de intentar recuperar su libertad.

“Desde la fecha de la rotura hemos evitado al máximo cualquier confrontación con la fuerzas militares, a pesar del despliegue de tropas especialmente en los cuatro departamentos porque entendemos que la guerra trae muchas veces consecuencias irreparables para las partes en contienda”, señaló el cabecilla.

Iván Mordisco en el evento en Casa Roja en las sabanas del Yarí, tomo asiento junto a la comandancia del EMC Farc. Fotografía: Cristina Martín

Desde el EMC Farc celebraron la resolución que nombra y reconoce a sus delegados, quienes señalan que harán parte de los equipos de monitoreo y verificación del cese al fuego en los territorios. “Una tarea que si hubiésemos asumido desde el principio, tal vez nada de lo que presumiblemente sucedió se hubiera presentado”, sostuvo alias Avendaño.

A través de su pronunciamiento piden que ni la estructura armada ni el Gobierno entren en un callejón sin salida y proponen que sea el mecanismo de verificación definido del cese al fuego el que verifique las condiciones que los llevaron a suspender la tregua.

“El único método preacordado que puede abordar los causales que motivaron la ruptura del cese al fuego y que empiecen a cerrar las posibilidades de diálogo entre nuestra organización y el Estado colombiano es el ejercicio verificación que realiza el Equipo Nacional de Monitoreo, este solo podrá funcionar si se restablece el cese el juego bilateral temporal y de carácter nacional”, señalaron.

Así mismo, alias Andrey señaló que de reestablecerse el cese al fuego, “nuestros delegados para el equipo nacional se desplazarían inmediatamente de los distintos lugares de la geografía nacional hacia la ciudad de Bogotá a asumir la responsabilidad designada en dicho equipo”.

Comandantes Andrey Avendaño del Frente 33 del Bloque Magdalena Medio y Danilo Alvizú del Frente Carolina Ramírez

Con estos empezarían a abordar las “causales” que rompieron el cese al fuego, es decir la masacre de los menores víctimas de reclutamiento. Así mismo, que se puedan abordar ajustes a los protocolos tanto para mantener en suspenso las hostilidades, como para avanzar en la instalación de la mesa de diálogos que está suspendida desde mayo.

“Manifestamos públicamente que después de realizarse el ejercicio verificación sobre los causales que motivaron la ruptura del cese al fuego, estamos dispuestos a asumir la responsabilidad donde hubiere lugar y buscar los correctivos necesarios para que estos hechos no se vuelvan a presentar”, afirmaron desde el EMC Farc.

Según la disidencia de Mordisco, liberarán un menor de edad que tenían retenido, al que señalan de pertenecer al ELN, que será puesto en libertad en el departamento del Cauca. Según dijeron, están revisando los menores de edad de sus filas “que infringen nuestras normas de reclutamiento como siempre lo hemos hecho”.

Comunicado del EMC Farc en el que reconocen reclutamiento de menores de edad

Según el EMC Farc, en un comunicado del 13 de junio, no reclutan sino que hacen “ingreso voluntario” de personas entre los 15 a los 30 años por lo que “quien no cumpla las normas de reclutamiento se devuelve a su vereda”. Sin embargo, el estado colombiano considera que todo menor de edad es víctima y por tanto no puede ser integrado a las filas armadas, como reconoce esa disidencia que lo hace por política.