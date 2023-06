Cinco empresas de energía estarían en riesgo de bancarrota por cuenta del fenómeno de El Niño

Al menos cinco compañías del sector eléctrico estarían a puertas de colapsar financieramente con la llegada del fenómeno de El Niño, según el Superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga.

Y es que con la ola de calor que podría iniciar en julio y extenderse hasta febrero del 2024 –alcanzando las temperaturas más altas en noviembre y diciembre del 2023– se pronostican sequías y la baja en el cauce de ríos, que hacen funcionar las principales centrales hidroeléctricas del país.

De ahí que, algunas compañías se vean obligadas a comprar energías más costosas, como la térmica, para evitar interrupciones en el servicio.

Además, la gran mayoría presenta un déficit por el congelamiento de las tarifas y los subsidios a hogares de estrato 1, 2 y 3, durante la pandemia por Covid-19, como explicó Asocodis (Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica) y el superintendente Quiroga:

“Hay algunas que están en una situación complicada porque en la pandemia se dictaron algunas normas, como la opción tarifaria, donde el aumento no se hizo todo al usuario, sino que quedó referido. Muchas empresas están diciendo ‘páguenme este aumento’ y resulta que no se les ha pagado y en el caso del fenómeno de El Niño, pueden caer”.

De ahí que, de querer seguir subsidiando parte de la tarifa de energía en los hogares más pobres, tendrán que implementarse medidas de liquidez a partir de julio (2023), como sugirió hace un par de semanas el presidente de Andeg (Asociación Nacional de Empresas Generadoras), Alejandro Castañeda, y ratificó Asocodis:

“En caso de no disponerse de recursos de subsidios, se podría incrementar significativamente la factura promedio, más no la tarifa, para los usuarios de estratos 1 y 2, y podría ser mucho más por el fenómeno del niño y por alza en los precios en la bolsa de energía. Sin recursos, subsidios actuales de 60% y 50% para estratos 1 y 2 no podría otorgarse. Los mayores impactos se presentarían en la región Caribe, donde el 45% del déficit de subsidios está en esa zona del país y donde el 85% de los usuarios son de estratos 1, 2 y 3″.

El fantasma del fenómeno de El Niño

De acuerdo con el Ideam (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales), las probabilidades de que el fenómeno de El Niño empiece a manifestarse a partir de junio crecieron a un 82%.

La temporada de tiempo seco augura desde ya incendios forestales y sequias que, de acuerdo con la entidad, podrían extenderse hasta mediados del mes de febrero del 2024.

2023-2027: el periodo más caluroso jamás registrado, según la ONU

A esto se suman las alertas de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), según las cuales, el fenómeno de El Niño y los gases de efecto invernadero podrían hacer del periodo 2023–2027 el más caluroso jamás registrado, en la edad moderna.

De hecho, “hay un 98% de probabilidades de que al menos uno de los próximos cinco años, y el quinquenio en su conjunto, sea el más caluroso jamás registrado”, de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

No obstante, esto “no significan que superaremos de forma permanente el umbral de 1,5 °C del Acuerdo de París, que se refiere a un calentamiento a largo plazo sobre varios años”.

En realidad, “la OMM está haciendo sonar la alarma al anunciar que superaremos el nivel de 1,5 °C de forma temporal y con mayor frecuencia”.

Aunque, de acuerdo con el organismo especializado de las Naciones Unidas, existen hasta un 66 por ciento de probabilidades de que, en los próximos años, la temperatura promedio aumente en 1,5 grados centígrados, en comparación con los niveles preindustriales de los últimos cinco años.

Según el secretario general de la OMM, Petteri Taalas: “Se espera un episodio de El Niño en los próximos meses y esto, combinado al cambio climático provocado por los seres humanos, hará que aumenten las temperaturas mundiales a niveles jamás alcanzados”.

Y “esto tendrá repercusiones importantes sobre la salud, la seguridad alimentaria, la gestión del agua y el medio ambiente. Necesitamos estar preparados”, además de respetar los acuerdos internacionales que buscan mitigar el aumento en la temperatura del planeta.