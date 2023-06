Yeferson Cossio se lanzó de una lancha en movimiento por un juego viral: “Estás en llamas”

La novia del influenciador tampoco se salvó del juego, y mientras estaba en una peluquería, haciéndose un cepillado en el cabello, toma una botella de agua y se la vacía encima tras escuchar a Yeferson decir, de nuevo: ‘estás en llamas’

A través de sus historias de Instagram, Yeferson Cossio hizo públicos cortos videos en los que dejó ver algunas maniobras peligrosas a las que se sometió y clips de bromas que le hizo a sus amigos bajo el juego ‘estás en llamas’. Cossio, quien se ha convertido en una popular figura de internet en los últimos años, logró posicionarse como uno de los más vistos de internet gracias a ese tipo de contenido.

El juego consiste en decirle a alguien ‘estás en llamas’ y que esa persona busque una fuente de agua para apagar el fuego imaginario. En el primer video, Yeferson aparece con su novia, Carolina Gómez. La pareja se ve paseando en una lancha cuando, quien conduce el vehículo, le dice a Cossio: ‘estás en llamas’. El influenciador procede a quitarse los tenis y a lanzarse al agua sin importar que la lancha se encuentra en movimiento.

Posterior a ello se ve como, en medio de unas vacaciones en la nieve, Cossio entra a un pequeño espacio con agua represada luego de que le dijeran: ‘estás en llamas’. Así mismo, un amigo de Cossio termina en la fuente de la que parece ser la plaza central de un pueblo luego de que Cossio le dijera: ‘estás en llamas’.

La novia del influenciador tampoco se salvó del juego, y mientras estaba en una peluquería, haciéndose un cepillado en el cabello, toma una botella de agua y se la vacía encima tras escuchar a Yeferson decir, de nuevo: ‘estás en llamas’.

Así fue el encuentro entre Yeferson Cossio y Kiko en la Comic Con Colombia 2023

En medio de las cosas que comparte en sus redes sociales acerca de su vida, Cossio dejó ver una parte del especial momento que vivió con el actor Carlos Villagrán, mundialmente conocido por su personaje de ‘Kiko’, en la recordada y querida serie mexicana ‘El Chavo del 8′. A través de sus historias de Instagram, el influenciador antioqueño se mostró en compañía de su novia yendo al encuentro con Villagrán, quien al verlo le extiende la mano en señal de saludo y comienza a hablar como su personaje de ‘Kiko’.

Inmediatamente, Cossio se lleva una de sus manos a la cabeza y dice con evidente emoción: “Ay, Dios mío”. Sobre el emotivo momento, el paisa solo escribió sobre la imagen: “Conocí a Kiko”, seguido de un emoticón con los ojos aguados.

Carlos Villagrán pasó por el país como invitado a la Comic Con Colombia 2023 y Cossio no fue el único emocionado al verlo. De hecho, en las redes sociales del evento realizado en Bogotá del 9 al 12 de junio, se compartió el video de un hombre que conoció al actor mexicano y le enseñó su enorme tatuaje de ‘Kiko’, enseguida ambos se fundieron en un abrazo y el fanático estaba profundamente conmovido.

“Yo no puedo hacer otra cosa que no sea ‘Kiko’, me ha dado de comer y más importante, le ha dado de comer a mis hijos”, dijo, a su paso por Colombia, el actor. El mexicano estuvo en territorio nacional de la mano de su novia, a quien conoció a través de una aplicación de citas. “Yo no sabía que él era ‘Quico’. Él me dijo: ‘Carlos Villagrán’, y yo: ‘Ah, mucho gusto”, relató María Rebecca Palacios, su novia, en una entrevista con el programa matutino del Canal Caracol, Día a Día.

Hasta el momento, Yeferson Cossio no ha ampliado detalles sobre su encuentro con el también humorista, pero seguramente después le contará a sus seguidores detalles de lo que hablaron y cómo fue que pudo conocer a uno de los actores que junto con todo el elenco de ‘’El Chavo del 8′ han animado la infancia de un sinnúmero de generaciones desde el estreno de la serie en 1973.