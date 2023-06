Técnico de Águilas Doradas confesó su amor por Atlético Nacional

Lucas González confirmó en entrevista el gran amor que tiene por Atlético Nacional. / Imagen @lucasgonzalez_v

Lucas González es uno de los técnicos revelación del fútbol colombiano. El bogotano convirtió a Águilas Doradas en un equipo que cabalgó el todos contra todos en el primer torneo de la Liga BetPlay I. Sin embargo, sus dirigidos no sostuvieron el nivel de competencia y ya se encuentran fuera de toda posibilidad para llegar a la gran final del FPC.

Por esta condición de equipo eliminado se ha especulado mucho sobre el próximo partido del cuadro antioqueño. Varios chismes han venido circulando por redes sociales afirmando que Lucas González tendría considerado poner un equipo sub-20 en la última fecha, donde Águilas Doradas se enfrentará contra Alianza Petrolera.

No obstante, el bogotano salió al frente y antes de que se siguieran enmarañando más rumores, negó que tuviese considerada esta posibilidad y que, además, ama a Atlético Nacional. Así lo indicó el periodista Mauricio González de la cadena DIRECTV sports Colombia en su cuenta de Twitter.

“Bajo ningún motivo me prestaría para algo así. Donde esté siempre haré todo lo posible por ganar. Además, amo al Atlético Nacional y me encantaría q clasificarán ya q no pudimos”, compartió el periodista.

Lucas González estuvo en el rey de copas trabajando año y medio dirigiendo las divisiones menores. / Imagen @MauricioGPF

Sumado a estos rumores, el periodista Carlos Antonio Vélez apuntó en el programa Planeta fútbol’, de Antena 2: “Hay que decirle al señor Salazar (José Fernando, propietario de Águilas Doradas), que él puede hacer con su equipo lo que se le dé la gana, al fin y al cabo es el dueño. Pero, hombre, poner una Sub-20 como está amenazando, no tiene sentido. Sería un atentado contra el juego limpio. Ponga los jugadores que tiene que poner, en franca lid, todavía tiene posibilidades en reclasificación de pelear una copa”.

Lucas González estuvo en Atlético Nacional año y medio dirigiendo las divisiones menores, de ahí su amor y cariño por la institución antioqueña que, además, le dio la oportunidad al bogotano de empezar a implementar sus saberes con un grupo en formación y bajo los estándares de una institución como la paisa.

Ahora bien, más allá de Lucas González, dentro del cuerpo técnico de Águilas Doradas también hay otra figura que ama y es amado por toda la hinchada verdolaga. Se trata de Alexis Henríquez, exdefensor y múltiple campeón con Atlético Nacional que logró 13 títulos, entre ellos la Copa Libertadores 2016 de la mano de Reinaldo Rueda.

Lucas González criticó la actuación de Yerry Mina ante Manchester City

Por la fecha 36 de la Premier League que ganó Manchester City, los de Guardiola fueron visitantes en Goodison Park ante el Everton que estaba metido en la conversación por no descender y venía motivado tras su última victoria en la que fue titular el jugador colombiano Yerry Mina, que ante los ciudadanos volvió a recibir la confianza de Sean Dyche.

El futbolista colombiano recibe duras críticas por su actitud en cancha. @LucasGonzalez_V/Twitter

Sobre los 15 minutos cuando el Manchester City se disponía a ejecutar un tiro de esquina, Yerry Mina tenía un duelo aparte dentro del área con el central Almeric Laporte, que le pegó un manotazo en el brazo del colombiano que exageró la situación tirándose al piso. Sin embargo, la reacción del español se dio al parecer porque habría recibido un pellizco por parte del ex Santa Fe, que estuvo en el suelo por algunos segundos y la jugada no fue sancionada por el juez del encuentro.

Tras la controvertida actuación de Mina, Lucas González se pronunció a través de Twitter y dejó una reflexión: “El que aún piensa que esto es fútbol es porque vive en el siglo pasado. Hace mucho tiempo los dinosaurios eran muy fuertes, pero ya se extinguieron”.