Juan Guillermo Cuadrado se debate entre un histórico de España y un grande Turquía

Juan Guillermo Cuadrado recibió, previo al inicio del partido, la distinción por llegar a los 300 partidos con la Juventus

El futuro del jugador colombiano Juan Guillermo Cuadrado con el Juventus es incierto, ya que el contrato del nacido en Necoclí (Antioquia) expira el 30 de junio. Sin embargo, se especula que desde la Vecchia Signora buscarían asegurarse la continuidad del ex Independiente Medellín.

El extremo cafetero reveló que la Juventus ya le hizo una propuesta formal para renovar su contrato y que pueda de esta forma seguir defendiendo los colores de la Bianconeri. Cuadrado precisó que le entregará al equipo su decisión final una vez finalizada la concentración con la selección Colombia.

“Estoy tranquilo y contento en la Juve. Me han hecho una propuesta, pero no estoy pensando en eso, les dije que hablamos después de la selección. Me siento como en casa y esperamos llegar a un buen acuerdo para seguir en la élite”.

No obstante, La Gazzetta dello Sport desmintió al futbolista colombiano y aseguró que la Juventus no tiene entre sus planes renovar al exChelsea para la próxima temporada.

“En sus últimas palabras desde la concentración de la selección Colombia, Juan Cuadrado había dejado más de un rayo de luz abierto a la hipótesis de quedarse un año más en la Juventus. Pero esa propuesta que menciona el futbolista en realidad nunca llegó y no llegará”.

Las afirmaciones del medio citado dejaron bastante confundidos a quienes daban por sentado que el Panita podía renovar con la Juventus. Ahora la cuestión entra sobre qué lado tiene razón o si el futbolista está intentando hacer efectiva alguna estrategia para buscar la extensión de su contrato.

Cabe recordar que un año atrás el conjunto de Turín intentó renovar a Juan Guillermo Cuadrado, no obstante, por malos entendidos, las negociaciones no llegaron a buen puerto. De no continuar en la Juve, el jugador de 35 años podría recalar en España para vestir la camiseta de Valencia o Turquía aparece en el radar tras un supuesto interés del Fenerbahce.

Por todas las competiciones, Cuadrado jugó un total de 47 partidos, 31 de ellos pertenecientes a la Serie A en los que anotó 1 gol y asistió en tres ocasiones más, sumando más de 2.000 minutos de juego, siendo fundamental para el esquema de juego del club.

Cuadrado, entre los mejores latinos en la Serie A de la temporada

De acuerdo con las estadísticas del portal SofaScore, el extremo cafetero quedó en el top 5 de los mejores futbolistas de toda la temporada.

Esta plataforma recoge las estadísticas individuales de cada uno de los jugadores y de allí les entrega una nota por encuentro. Finalizada la temporada, SofaScore realizó la compilación de cada una de estas calificaciones y las acumuló en un promedio, mismo que le permitió a Juan Guillermo estar entre los mejores del territorio latinoamericano en el país de la bota.

Con una nota promedio por partido de 7.07 Cuadrado se ubicó en el puesto número 5 de la clasificación. Quien le siguió en el cuarto lugar fue el argentino Nicolás Domínguez del Bologna con una nota promedio de 7.14. El tercer puesto se lo quedó Lautaro Martínez del Inter de Milán con una calificación promedio de 7.23.

La segunda casilla del top la ocupó el argentino Luca Martínez Quarta de la Fiorentina con una nota promedio de 7.25 y quien logró ser el más destacado de toda la temporada fue el delantero argentino de la Roma, Paulo Dybala con una suma promedio de 7.49.