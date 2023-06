Fiscalía abre investigación en contra del exministro Alfonso Prada por presuntos actos de corrupción

Alfonso Prada, jefe de debate del presidente electo, Gustavo Petro | FOTO Colprensa- Sergio Acero

La Fiscalía General de la Nación abrió una nueva investigación por el caso de los audios de Laura Sarabia y Armando Benedetti, en donde se hablan de varias presuntas irregularidades alrededor del Gobierno nacional.

De acuerdo con lo que se lee en el documento del organismo judicial, el 9 de junio se firmó una resolución para comenzar la investigación en contra del exministro Alfonso Prada, por supuestos actos de corrupción cuando fungió como ministro del Interior.

“Frente a la situación fáctica referida, el Fiscal Coordinador (E), el Delegado y el Director Especializado, señalaron que “(...) el frente investigativo sea asumido por un Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, encargado de investigar a las personas aforadas, quienes preliminarmente son el señor Armando Benedetti, Embajador de Colombia en Venezuela y el exministro del Interior, Hernando Alfonso Prada Gil...”, se lee en el documento de la Fiscalía al que tuvo acceso Caracol Radio.

La investigación estará a cargo de Gabriel Ramón Jaimas Durán, quien será el delegado como se mencionó anteriormente y será acompañado por el fiscal delegado antes los jueces del circuito, Elkin Javier Ardila. Por ahora no se sabe nada más del caso, pero la primera prueba será el audio donde el exambajador aseguró que con ayuda de Laura Sarabia el exfuncionario se vio favorecido.

En uno de los primeros audios, el político barranquillero aseguró: “Llegas a la Presidencia, marica, y como si no me conocieras, le fue mejor a Prada contigo, que nunca trabajó contigo, que no hizo un culo de campaña, le fue mejor a Roy contigo”; y en otro hizo una acusación directa donde acusa a Prada de haber usado la cartera que dirigió para desviar dineros: “El señor Prada se robó todo el ministerio con la mujer”.

Ante los hechos, que dejaban mal parado a Alfonso Prado y su esposa, María Andrea Nieto, ambos se dirigieron a la Fiscalía y radicaron una denuncia en contra del exdiplomatico por calumnia. En este sentido, el exfuncionario dijo: “Siempre obramos con total transparencia, y consagramos todo nuestro esfuerzo a que no hubiese margen para la corrupción”.