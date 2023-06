Fanática de Jessi Uribe casi sufre un infarto cuando conoció al artista: “me voy a morir”

Criticado por muchos, adorado por otras y envidiado por varios, Jessi Uribe se ha sabido ganar el corazón de sus seguidoras en diferentes partes del mundo que aclaman su presencia. Por estos días, el bumangués se encuentra realizando una gira por la Argentina, lo que significa la apertura de un nuevo mercado para algunos de sus colegas de la música popular.

Así lo expresó Arelys Henao a través de un comentario en una de las publicaciones que hizo Jessi Uribe en su cuenta de Instagram: “Gracias por abrirnos camino a los demás en nuestro género”. Pero sus seguidores también expresan este cariño por el artista, y están pendientes de cada movimiento que hace el intérprete de Dulce Pecado para pedirle una fotografía o un autógrafo.

Jessi Uribe fue el artista invitado de Alejandro Fernández en Bogotá (@OcesaColombia)

Así quedó registrado en un video que compartió el cantante de música popular, cuando una seguidora se acercó al transporte en el que se movilizaba por las calles de Buenos Aires y le expresó todo su cariño, que entre algunas de sus palabras llegó a conmocionar a quienes la rodeaban cuando dijo “me voy a morir, me voy a morir”, al poder abrazar a su ídolo musical.

“Te esperamos con el alma, ¿por qué no nos dijiste que venías?”, fueron las palabras que expresó la fanática de Uribe, que al parecer llevaba varias horas esperándolo en el lugar en el que se encontraba hospedado y le agradecía por tener en cuenta a su país para una presentación.

Jessi Uribe con una fanática en el escenario. Foto: Instagram @jessiuribe3

“Por favor Jessi te amo. Te juro que tenés muchos fans acá. De verdad, no, no, no Jessi, te amo. Qué felicidad verte. Gracias por acordarte de mí, por aceptar venir acá, porque nosotros te estamos esperando con el alma”, le advertía la mujer al cantante de música popular, en medio de la emoción con saltos y gritos.

Ante la insistencia de la mujer, que no soltaba la mano del bumangués, este le respondió que pronto tendría noticias de una presentación del intérprete de Matemos las ganas y Si me ven llorando en el territorio gaucho.

Y el video concluye con las emotivas palabras de la fanática del cantante: “Que Dios te bendiga, muchas felicidades. No lo puedo creer, me voy a morir, me voy a morir, ¡Jessi!”.

Algunos de los comentarios que destacan en la publicación son: “no la conozco, pero la amo porque entiendo su felicidad y sentimientos tan grandes que lleva”; “Argentina te recibe con mucho amor, hoy es el comienzo de algo maravilloso”; “tienes que darnos un show por favor, llenás el sitio, te lo aseguro”; “Toda Argentina teníamos la ilusión que este año venga, pero no pudo ser, gracias a la señora que le expresó su amor y le aclaró que acá tiene mucha gente que lo quiere”, entre otros.

Jessi Uribe uno de los máximos exponentes de la música popular en el país, ha encantado a sus seguidoras en Argentina y piden concierto en Buenos Aires. Foto: Instagram/@jessiuribe3

Jessi Uribe mostró de más

Todo parece indicar que el talento no es lo único que caracteriza a Jessi Uribe entre sus seguidoras, pues hay quienes afirman que otro de los aspectos que destaca es su rostro y tono de piel, que hacen juego con el color de los ojos, robándose la atención en los diferentes espacios en los que se presenta. Por eso, cuando sale al escenario sus seguidoras enloquecen con la voz y el porte.

En su paso por la Argentina, el bumangués publicó una instantánea en su cuenta de Instagram en la que presumió los atributos con los que, quizás, enamoró a Paola Jara. Esto hizo despertar en más de una de las fanáticas el interés de hacerle zoom a la fotografía y quedar con la boca abierta. Sentado en una silla, con una pantaloneta bastante ajustada que dejaba poco a la imaginación en su entrepierna, desató algunos comentarios.

Jessi Uribe puso a volar la imaginación de más de una de sus seguidoras. @jessiuribe3/Instagram

“Si yo lo vi, tú también”; “le hice zoom a la primera foto”; “¿ustedes vieron lo mismo que yo?”; “qué buen lápiz para escribir la tarea”; “ya sabemos qué tiene Jessi que enamora a Paola”, entre otros que hicieron pasar por alto la descripción de la imagen sobre los nuevos caminos que espera recorrer en su carrera.