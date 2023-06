ELN tendría en su poder a cinco funcionarios secuestrados en el sur de Bolivar: alcalde hizo denuncia

Guerrilleros del izquierdista Ejército de Liberación Nacional (ELN) caminan por las montañas. Foto REUTERS/Albeiro Lopera

Luego de cuatro días desaparecidos, se conoció el martes 13 de junio del 2023 sobre el secuestro de cinco funcionarios de la Alcaldía de Santa Rosa del Sur: municipio de 42.000 habitantes, ubicado a 720 kilómetros de Cartagena. Y, según informaciones en la zona, estarían en poder de hombres del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Te puede interesar: Grupo armado retuvo a cinco funcionarios de la Alcaldía de Santa Rosa del Sur, Bolívar

Según la denuncia del alcalde Fabio Orlando Mendoza, miembros de esta organización armada, que empezará el 3 de agosto el cese bilateral al fuego, habrían raptado a los empleados de esta población, quienes se encontraban el viernes 9 de junio en una capacitación en el sector de “La Y”, en el vecino corregimiento de San Pedro.

No obstante, no se tiene confirmación plena de qué estructura criminal tiene en su poder a los cinco funcionarios de la alcaldía, pues su acusación se basa en versiones de la comunidad y no de fuentes oficiales como el Ejército Nacional, que por ahora no ha entregado información concreta sobre este acontecimiento.

Te puede interesar: Este es el hotel colombiano que está entre los mejores del mundo

“Hasta el momento no se tiene ninguna comunicación, ningún dato comprobado, no se ha tenido un pronunciamiento por el grupo captor, no se sabe la justificación, no se sabe el porqué de las cosas. Lo que sí tenemos claro es que son cinco funcionarios de la administración municipal que estaban cumpliendo una misión de capacitar y formar a la comunidad”, dijo Mendoza a Blu Radio.

Entre las personas que se encontrarían en poder de esta guerrilla, de acuerdo con el mandatario Mendoza, está el secretario de Movilidad de Santa Rosa del Sur, Bladimir Díaz, además de tres contratistas de la entidad y una pasante.

Te puede interesar: Nueva masacre en Colombia: tres personas fueron asesinadas en Tamalemeque, Cesar

El sábado 10 de junio, la Defensoría del Pueblo se había pronunciado sobre este suceso y se ofreció para interceder para rescate. “Nuestros canales humanitarios están abiertos para facilitar los mecanismos que permitan su regreso a la libertad cuanto antes”, destacó la entidad.

En esta zona, operan —además de hombres del ELN— tropas de las disidencias de las FARC, el frente 37, que tiene presencia en los Montes de María, en Bolívar, y gran parte del departamento de Sucre; aparte de otras bandas al margen de la ley que tienen injerencia en la costa norte del país.

Pablo Beltrán advirtió que secuestros continuarán cuando sea “necesario”

Esta denuncia se conoce días después de que Israel Ramírez Pineda, quien es mejor conocido como Pablo Beltrán, quien es miembro del Comando Central (COCE) del ELN, indicara, al término del tercer ciclo de negociación entre el Gobierno y esta guerrilla, que los secuestros y las extorsiones continuarían, incluso, durante el periodo del cese al fuego bilateral, entre el 3 de agosto del 2023 y 3 de febrero del 2024.

“Las operaciones de finanzas se empezaron a discutir, pero ese punto no terminó. Se seguirá discutiendo y en estos protocolos no se incluyeron. Si nosotros cobramos un impuesto en las regiones, eso son las finanzas del ELN. Por ahora, las mantendremos”, manifestó Beltrán.

Pablo Beltrán, jefe negociador del grupo armado, explicó que ese tema no entró en los protocolos del cese al fuego. Video redes sociales

“Sí, nosotros cobramos impuestos en las regiones, se mantendrá por ahora. Nosotros no hablamos de secuestro, hablamos de retenciones, si no son necesarias no se harán”, destacó el integrante de la mesa de negociación, en relación con esta práctica, que es una de sus principales fuentes de ingresos.

El pronunciamiento de Pablo Beltrán fue rechazado por el almirante de la Marina Orlando Romero, quien hace parte de la delegación del Gobierno en la mesa. Según explicó el alto oficial, hay un desconocimiento de los acuerdos del cese al fuego bilateral, pues en aras de proteger a la población civil deberán cesarse las actividades ilegales que las pongan en riesgo, como el secuestro.