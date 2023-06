Dinosaurio irrumpió en el Congreso de la República para recordar que los humanos podemos llegar a extinguirnos

Un dinosaurio irrumpió en la Cámara de Representantes. Twitter: Frankiethedino

Mientras se discutía la reforma a la salud en la Plenaria de la Cámara de Representantes, un dinosaurio se presentó en el recinto e interrumpió de manera drástica la sesión.

La aparición del extinto animal hace parte de una campaña del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), con el fin de sensibilizar sobre la contradicción de subsidiar los mismos combustibles fósiles que, según esta agencia de la ONU, nos están llevando al borde de nuestra extinción.

Así mismo, el Pnud ha lanzado un video protagonizado por un dinosaurio que, desde el podio de la Asamblea General, insta a los líderes mundiales a abandonar las subvenciones a los combustibles fósiles y a “no elegir la extinción”.

De esta manera, Frankie, el nombre del dinosaurio, representa la importancia de la conservación de la vida para no elegir la extinción y enfrentar la crisis climática.

Por su parte, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, en compañía del prehistórico personaje, hizo un llamado a la educación ambiental y a avanzar en los cambios políticos, sociales y económicos que se necesitan para que Colombia contribuya al mundo, pero a la vez, advirtió, que si el mundo no frena los gases efecto invernadero irá hacia procesos de extinción masiva que ya se están viendo en el planeta.

“Este es el siglo de la crisis climática. Estamos en una era de la extinción, el 60% de las especies está en peligro, por lo tanto, es la vida la que está en riesgo”, afirmó Muhamad.

El dinosaurio y la ministra invitaron a cambiar la forma en que vivimos y habitamos el planeta como un llamado de urgencia a detener la pérdida de biodiversidad, frenar la deforestación y conservar el agua.

“Frankie estará este año solo en dos partes del mundo y una es Colombia, viene a avisarnos que lo mejor es que no escojamos la extensión y no escoger la extinción es frenar el uso de combustible fósil, aquí en este Congreso tenemos un proyecto para prohibir el fracking, no extender más la frontera extractivista; él nos está diciendo que ellos fueron extintos por un meteorito, pero ustedes los seres humanos cuál es su excusa”, enfatizó Muhamad.

En este sentido, la alta funcionaria aseguró que el gran reto es frenar la destrucción de los bosques y los ecosistemas en el país.

“Para prevenir todos los desastres que son inevitables porque el clima ya cambió, tenemos que recuperar la naturaleza pérdida, restaurar los ecosistemas y empezar a abordar esas grandes problemáticas que nos llevan a vivir de una forma en la que terminamos destruyendo la naturaleza”, manifestó la ministra.

El dinosaurio de la ONU estará en Colombia hasta el 14 de junio de 2023, día en que se iniciará la Feria Internacional del Ambiente (Fima) en Corferias; por eso, la ministra aprovechó para invitar a todos a participar en este encuentro. “Es una feria abierta a la familia, a los niños, para que entendamos por qué es tan importante que preservemos los ecosistemas en Colombia y que tratemos de recuperar lo perdido”, dijo.

La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, acompañada del dinosaurio Frankie. Ministerio de Ambiente

Los subsidios para los combustibles fósiles

Un estudio del Pnud publicado como parte de la campaña revela que el mundo gasta la increíble suma de 423.000 millones de dólares estadounidenses al año en subsidiar los combustibles fósiles para los consumidores (petróleo, electricidad que se genera mediante la quema de otros combustibles fósiles, gas y carbón).

Esto podría cubrir el coste de las vacunas covid para cada persona en el mundo, o financiar tres veces la cantidad anual necesaria para erradicar la pobreza extrema mundial.

La campaña y el cortometraje buscan hacer más accesibles las cuestiones técnicas, a veces complejas, relacionadas con los subsidios a los combustibles fósiles y la emergencia climática. A través de una variedad de acciones para que la gente participe, el objetivo es educar y dar voz a personas en todo el mundo.