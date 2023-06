Balacera en centro comercial de Tuluá deja dos heridos, uno de ellos un abogado que extorsionaba a su propio esquema de seguridad

Balacera en centro comercial de Tuluá. Imagen de referencia

En la tarde del martes, 13 de junio, se registró un hecho que alteró la tranquilidad de quienes se encontraban en un centro comercial de la ciudad de Tuluá (Valle del Cauca), cuando hombres fuertemente armados ingresaron a la zona de plazoleta de comidas a disparar en contra de dos personas que estaban en el sitio.

Te puede interesar: Niña de 11 años habría sido violada como parte de un reto en Tuluá, Valle del Cauca

Al sitio llegaron uniformados de la Policía para verificar la situación. Las víctimas quedaron gravemente heridas y fueron trasladadas hasta un centro asistencial de la ciudad.

De acuerdo con información preliminar, uno de los heridos habría sido identificado como Alejandro Forero Valderrama, abogado residente en el corregimiento La Marina.

Te puede interesar: Claudia López pidió al director de la Policía ingresar a la Universidad Nacional para detener “a estos criminales”

Al parecer, Forero habría sido llevado un hospital cercano por uno de sus escoltas. Pero, los presuntos sicarios habrían interceptado el vehículo para dispararle nuevamente al abogado, y en la persecución habrían resultado heridos el conductor del taxi en el que iba Forero y el escolta.

Abogado Alejandro Forero, una de las víctimas en el tiroteo en el centro comercial en Tuluá. Facebbok: Alejandro Forero Valderrama

Asimismo, se conoció que Forero tenía anotaciones judiciales por cohecho propio, estafa, calumnia y violencia intrafamiliar, y en 2021 fue capturado por el delito de extorsión.

Te puede interesar: Ladrones que se hicieron pasar por policías en el Valle del Cauca fueron descubiertos por su calzado

Al parecer, Forero Valderrama habría hecho exigencias económicas por cuatro años a su propio conductor y escolta, miembros del esquema de seguridad asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP), pagos que recibía para no hacerlos despedir de su trabajo.

Supuestamente, el abogado les exigía cifras que oscilaban entre los $700.000 y los $900.000 mensuales, llegando a la suma de $26.500.000, en uno de los casos y de $11.700.000, en el otro.

Por ahora, las autoridades encargadas ya se encuentran investigando el terrible hecho.

Entretanto, el sábado 10 de mayo de 2023, Alejandro Forero a través de un video hizo su última publicación en su cuenta de Facebook.

“Quiero hacer un comentario sobre una decisión que he tomado, pero antes de eso quisiera fundamentar el por qué de esta decisión. Por allá en el 2010, yo era ambientalista, recorría páramos del país y pude trabajar con muchas comunidades campesinas, estuve durante años trabajando con víctimas, trabajé con pacientes con cáncer. Durante un lapso de mi vida, mi padre me decía que yo no podía cambiar el mundo, mi padre era un tipo muy inteligente, muy sabio, y es cierto, yo solo no puedo cambiar el mundo”, dijo.

Agregó: “Sin embargo, entendí que se pueden cambiar realidades locales. Después del 2015 estuve trabajando en instituciones públicas en Bogotá, estuve combatiendo carteles de contratación estatal, he sido enemigo de clanes políticos, de contratistas, y me he dado la pelea con muchos políticos que se dedican a robar”.

Prosiguió su relato diciendo que hace unos días había hablado con un profesor que tuvo, en la conversación, el educador le dijo: “‘Alejandro, no se te puede pasar la vida y la juventud sin aspirar a un cargo de elección popular y de aportar el conocimiento’ que, según él, tengo, no creo que tenga tanto, pero he tomado la decisión de aspirar al concejo de Tuluá”, dijo.

Mencionó que es una decisión que está tomada, “es una política que está alejada de Dilian (exgobernadora del Valle), alejada de los Vélez, alejada de los carteles de contratación. Es una política ciudadana, puede ser muy soñador, pero quiero hacerlo, y voy a hacerlo de la mano de los ciudadanos mirándolos a los ojos, creyendo que hay formas diferentes de hacer política. Tenemos una gran ciudad, la tenemos que liberar de los políticos que la han vuelto una mina de oro para volverse millonarios”, expresó el abogado en el clip.