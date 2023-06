25 años de prisión a sujeto en Bucaramanga que apuñaló a su novia adolescente y la dejó parapléjica

Persona capturada (Foto: Colprensa - ARCHIVO)

Jorge Luis Quintero Ortega fue condenado a 25 años de prisión por el delito de tentativa de feminicidio agravado, según la imputación de la Fiscalía General de la Nación (FGN). La víctima de este trágico caso es una adolescente de 17 años, quien era pareja sentimental del acusado.

Según la investigación, el pasado sábado 27 de agosto de 2022, Quintero Ortega interceptó a la joven cuando se dirigía a su casa y, utilizando un cuchillo, la obligó a subirse a un taxi. Al parecer, el agresor se negaba a aceptar que la relación sentimental había llegado a su fin.

“Un juez condenó a 25 años de prisión a Jorge Luis Quintero Ortega por la tentativa de feminicidio de su ex pareja sentimental de 17 años. Los hechos ocurrieron en el barrio Dangond de Bucaramanga, donde el hoy condenado la atacó con un arma blanca durante una discusión, causándole múltiples traumatismos”, explicó Marisol Ramírez Rodríguez, directora de la Fiscalía seccional de Santander.

Jorge Luis, de 27 años, comenzó a amenazar de muerte a la adolescente cuando esta decidió terminar la relación, según indica la investigación del ente acusador. Quintero Ortega y la joven convivieron durante un año y medio, período en el que se presentaron agresiones verbales y físicas de manera constante. Precisamente, cuando la joven intentó poner fin a este maltrato y alejarse de su agresor, este la apuñaló cerca del cuello.

La adolescente había estado visitando a su padre en el municipio de Zapatoca aquel domingo 27 de agosto. Justo antes del trágico suceso, estuvo en el establecimiento comercial que administra su madre, en el barrio Bucaramanga.

El principal sospechoso del crimen es su expareja, con quien había terminado días atrás. “La niña fue y me saludó, luego me dijo que se iba para la casa porque estaba cansada. Pero en el camino, ella se detuvo a comer una empanada y fue entonces cuando el delincuente la raptó en contra de su voluntad. Él le puso un cuchillo en la espalda y le dijo que si no se iba con él, la mataría”, relató en su momento Sirley Camargo, madre de la adolescente, a los medios de comunicación.

Según el relato de la madre, el agresor obligó a la joven a subirse a un taxi y, bajo amenazas, la llevó hasta el lugar donde fue agredida. “Los semáforos del Dangond estaban en rojo y la niña aprovechó para bajarse del taxi. Él también se bajó y la persiguió, comenzaron a discutir porque él se negaba a aceptar que la relación había terminado”, agregó la mujer.

“Él decía que volvieran a casa, que lo perdonara, que continuaran como si nada hubiera pasado, que no le haría daño nuevamente. Pero los vecinos del sector cuentan que ella le decía: ‘¡No, ya no quiero, déjeme, ya no te quiero!’”, relató doña Sirley.

Durante la discusión, el hombre golpeó a la adolescente en la cabeza y la arrojó al suelo. Ante la agresión, la joven intentó defenderse, pero terminó siendo apuñalada. “Ella dice que en ese momento sintió algo bajando por su cuello y se dio cuenta de que era sangre, luego se desplomó. La puñalada le afectó la médula ósea y no pudo levantarse”, relató la madre.

Ante la brutal agresión, la comunidad comenzó a pedir ayuda a gritos y en ese momento el presunto agresor huyó. Sin embargo, fue interceptado por agentes de policía en la calle 105 con carrera 15, en el barrio Provenza. En ese momento, aún portaba el cuchillo con el que había atacado a la joven.