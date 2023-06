Yeison Jiménez “estalló” contra usuario que lo criticó y llamó “crecido”

Yeison Jiménez fue criticado por un usuario en Instagram y decidió publicar el mensaje y comentar sobre él. Foto: Cortesía.

Todo parece indicar que no a muchas personas les gusta que Yeison Jiménez comparta sus lujos o las ayudas que le da algunas personas, porque recientemente un usuario le envió por mensaje privado en Instagram el fragmento de una entrevista con Arcángel en la que el reguetonero comentó que dejó de hablar de dinero cuando empezó a juntarse con personas que tenían más plata que él: “¿tu escuchaste que alguno de nosotros habló de dinero?. Yo dije: No. Me dijo: cuando hablas así, tanta mierd*, te ves tan ridículo”.

El usuario le compartió este video y le escribió al cantante de música popular: “Se lo envío por privado para no hacerlo quedar más mal, crecido”.

Se desconoce el contexto de esta situación, pero Jiménez compartió en sus historias de Instagram el pantallazo de dicho mensaje en el que se alcanza a ver la respuesta que le dio a aquel usuario identificado con el nombre de Orlando: “¡Qué hacemos con usted, hermano! qué es lo que le molesta, de que le ayude a su propio pueblo, por qué tiene que ser tan payaso, vaya trabaje, salga adelante, pague impuestos y ¡después viene a hablar mierd*!”.

Pero eso no fue todo, pues al compartir la conversación en sus InstaStories, el intérprete de ‘Ni Tengo Ni Necesito’ también escribió sobre la imagen: “¿Qué hacemos con este paisano, pues? ¿Se enamoró de mí o cuánto le debo a este?”. Al parecer, el usuario también es de Manzanares (Caldas), tierra de origen del artista popular.

“Uno tratando de ayudar a su pueblo, ¡a su gente!... dejé de trabajar el resto de la semana y me gasté dinero que podría ¡haberle comprado dos casas a mi familia! y ¿este payaso aún sigue atacándome? lástima por mi tierra porque bastante le he sumado, ¡pero usted viejo no vale nada! usted es un fracasado, envidioso y allá lo veré de sapo ¡disfrutando de lo que tanto ha criticado! ojalá algún día haga siquiera la mitad de lo que yo he hecho”.

Yeison Jiménez se convirtió en un gran promotor de las fiestas de Manzanares y donó el 50% del presupuesto

No sobra mencionar que, entre el 15 y 20 de junio Manzanares está de fiesta. En el pueblo natal del cantante de música popular se desarrollarán las Fiestas de la Cordialidad con conciertos, un reinado, cabalgatas, entre otras actividades de por medio. Y Yeison Jiménez tuvo un gran gesto con los habitantes de su tierra al dar un importante aporte económico al evento: donó el 50% del presupuesto para su realización. Además, el también intérprete de ‘De Pura Rabia’ hará una presentación musical en el cierre de las ferias.

“Siempre había querido ayudar a mi pueblo y creo que esta es la mejor manera, mi deseo es que todos disfruten de cinco días llenos de música y arte, este año vamos a tirar la casa por la ventana y lo mejor de todo, es que la entrada es gratis ... Este año me eché al hombro las fiestas de mi pueblo”, expresó Jiménez sobre el tema.

Quizás este tema también tenga algo que ver con lo que recientemente pasó con el usuario con quien el artista tuvo el encontronazo. No hay que olvidar que, en la actualidad Yeison Jiménez es uno de los cantantes de música popular más exitosos que tiene el país. Su carrera musical le ha dado tantos frutos que recientemente compartió que se había comprado un lujoso automóvil: un Mercedes-Benz AMG. Desde sus redes sociales el nacido en Manzanares mostró el carro y con ello dio cuenta de lo feliz que se sentía con su nueva adquisición.