Robinson Díaz se refirió a los escándalos del Gobierno: “Creo que Petro ha sido ingenuo como gobernante”

El más reciente escándalo del Gobierno de Gustavo Petro tiene indignados a muchos colombianos, muchos de los que hicieron parte de los más de 11 millones que votaron por él en las elecciones. El actor Robinson Díaz, que es uno de los que reveló haber votado por el Presidente, señaló cómo está actualmente su apoyo hacia el mandatario.

En diálogo con la revista Semana el actor colombiano reaccionó a la reciente situación que dejó a Gustavo Petro sin dos de sus grandes aliados dentro de su gabinete, Laura Sarabia y Armando Benedetti; así como los reclamos que muchos de sus colegas realizaron a través de una carta para pedir que se cumpla con lo propuesto en campaña en materia de cultura.

A Díaz le preguntaron si tras los nuevos sucesos y los reclamos de sus colegas se sentía arrepentido de su voto. El actor planteó que no porque “voté contra 200 años de feudalismo. Voté por alguien que propuso reformas, ideas distintas, más allá de un partido político ... sí quería un cambio de verdad”.

Desde hace unos años Díaz creó su compañía de teatro llamada La Tropa y señaló que “ha sido una oportunidad de hacer un teatro de mucha calidad, donde el primer beneficiario es el público”; además reveló que es un emprendimiento en el que trabaja junto a su esposa e hijos.

Ante esto, se le preguntó si no le preocupaba el panorama de incertidumbre que muchos gestores culturales veían en esta área dentro del actual Gobierno. Sobre eso Robinson Díaz señaló que “hay que dejar que arranque el proceso en el que creímos muchos con este Gobierno. Y, sobre todo, no quedarse de brazos cruzados, esperando que un gobierno nos solucione todo”.

Llamó la atención al Gobierno para que no siga postergando el tema cultural en su ejecución, pero le concedió a Gustavo Petro que “aún tiene tres años para materializar esas reformas, incluida la de la cultura” y criticó a quienes sí han manifestado estar arrepentidos de haberle dado su voto a Gustavo Petro “quieren que Petro hagan en ocho meses, lo que se ha demorado más de 200 años”.

El actor también afirmó que “sé que Gustavo Petro no es la panacea, ni huevón que fuera”, pero resaltó que todavía tiene esperanza en que se cumplan los objetivos por los que reclaman él y sus colegas para que el sector cultural sea más importante. “Por lo menos se sienta a conversar con los artistas”, señaló sobre el mandatario.

Por otro lado, aseguró que no hizo parte de la mesa de concertación que está hablando con el mandatario de los colombianos sobre las falencias que encuentran en la ejecución de su plan para el sector cultural del país porque está concentrado en su trabajo con La Tropa y cree que hay personas más capacitadas.

“Por ahora, yo mismo estoy haciendo mi propia revolución, haciendo todo bien como empresario y pagando mis impuestos. Sé que ya Petro se reunió con los artistas, algo que no pasaba en otros gobiernos”, destacó el artista.

Finalmente, el actor señaló que no se siente un hombre de izquierda o derecha, tampoco petrista, aunque la gente insista en calificarlo como uno. “La gente te quiere graduar de petrista o no petrista para ponerte un rótulo y mientras tanto te siguen atacando las hordas. Pero creo que el buen arte está por encima de todas esas cosas” y añadió que en su apreciación el país no está dirigido hacia el régimen cubano o venezolano.

Robinson Díaz señaló que no está interesado en apoyar ideas como el socialismo o comunismo dentro del país, pero que sí en que todas las personas puedan vivir dignamente. Sin embargo, reconoció que hay problemas en el Gobierno y señaló que principalmente se debe a personas que no deberían estar ahí.

Reconoció que Gustavo Petro “tiene buenas intenciones”, pero señaló que lo que ha pasado es que “se ha rodeado mal en algunos casos ... Creo que Petro ha sido ingenuo como gobernante”, concluyó.