Paola Jara encontró a un hombre en el baúl de su carro: “Casi me mata del susto”

Paola Jara cautivó a sus seguidores en redes sociales con el vestido rojo que viene usando en sus últimas presentaciones en vivo (@paolajarapj/Instagram)

Los fanáticos muchas veces en su búsqueda de una foto con su artista favorito terminan asustándolos, ya sea porque se les suben a al escenario y los abrazan por sorpresa, porque en medio de las multitudes por tratar de obtener un autógrafo o fotografía los halan y los terminan lastimando o... hay quienes se esconden en el baúl del carro de su ídolo, como fue el caso de un admirador de Paola Jara.

Te puede interesar: Yeison Jiménez estalló contra usuario que lo criticó y llamó “crecido”: “Payaso, vaya trabaje”

La propia cantante de música popular acudió a sus Historias de Instagram para relatar el hecho, pues después de ofrecer un show en La Vega (Cundinamarca) encontró a su fan en el baúl de su automóvil. Fue así que tras enfocar a su admirador, con quien entabló una cordial conversación preguntándole su nombre y otras cosas, escribió sobre la imagen:

“El susto más tremendo que me han pegado en un show, cuando me subí al carro después de que terminé estaba escondido en el baúl del carro para una foto, casi me mata del susto y luego nos ayudó a salir, abrió camino y todo”.

Tras despedirse amablemente, la intérprete de ‘No me preguntes’ le dijo a su fan: “No me vuelva a asustar así”. Y es que Paola Jara es en la actualidad una de las estrellas de la música popular que más brilla al interior del país y fuera del territorio nacional. Además, está casada con otro representante del género popular que también goza de bastante éxito: Jessi Uribe. Aparte de compartir como pareja, los cantantes también han desarrollado giras en conjunto y lanzado canciones colaborativas como ‘La conquista’, entre otras.

Te puede interesar: Las prótesis de Paola Jara al descubierto: el video que revela el supuesto secreto de sus curvas

A continuación, el video compartido por Paola Jara a través de sus redes sociales:

Un fan de Paola Jara se le metió en el baúl del carro buscando una foto con ella: “Casi me mata del susto”

Paola Jara sobre sus dudas de ser madre: ¿Será que me da miedo?

Desde que se confirmó la relación sentimental entre Paola Jara y Jessi Uribe, cantantes de música popular que llegaron al altar en 2022, uno de los temas por los que más frecuentemente se les pregunta es si desean tener un hijo. Vale recordar que, el bumangués ya es padre de cuatro niños, a quienes concibió en su anterior matrimonio. En el caso de la artista antioqueña, todavía no ha sido madre.

Te puede interesar: “La reencarnación de Diomedes Díaz” sorprendió con gran parecido en su voz

Varias han sido las oportunidades en que Uribe ha dado cuenta de lo mucho que quisiera tener un hijo con su actual esposa, pero Paola Jara no se ha mostrado tan segura al respecto. De hecho, en entrevista con Laura Acuña para su programa en YouTube, ‘La Sala De Laura Acuña’, a la también intérprete de ‘Murió el amor’ se le volvió a poner este tema sobre la mesa, a lo que respondió:

“No sé todavía. Ese tema lo vivo pensando, lo pienso y lo pienso y no sé... ¿Será que me da miedo? es una responsabilidad tan grande y una decisión tan importante que no sé por qué... la he postergado muchos años de mi vida y, finalmente, ahorita no sé. Con Jessi sí lo hemos hablado... él sí quiere... yo le digo: —¿amor, en serio?—... él dice: —sí, yo quiero un hijo contigo—”.

Solo resta esperar si en algún momento Paola Jara se decide a vivir la experiencia de ser madre o si definitivamente prefiere cerrarle las puertas a la maternidad. Por lo pronto, la cantante está muy enfocada en su carrera musical y si se habla de sus más recientes lanzamientos musicales hay que mencionar el cover que hizo de ‘No Te Pude Retener’', que sacó al mercado en noviembre de 2022. El videoclip del tema ya va por las más de 600 mil visualizaciones en YouTube.