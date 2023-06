Por la muerte del coronel Óscar Dávila Fiscalía llamó a declarar al abogado Miguel Ángel del Río y al jefe de la Casa Militar de Presidencia

Miguel Ángel del Río y el jefe de la Casa Militar de Presidencia fueron llamados a declarar. Foto: Infobae.

La Fiscalía General de la Nación anunció que el abogado Miguel Ángel del Río y el coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, jefe de Casa Militar de la Presidencia de la República, fueron citados a rendir declaración jurada en medio de las investigaciones por las chuzadas a la ex niñera del hijo de Laura Sarabia, el robo a su residencia y la extraña muerte del coronel Óscar Dávila. Ambos deberán entregar su testimonio el próximo 15 de junio.

De igual forma, el ente acusador citó a declaración a la exjefe de gabinete del Gobierno nacional, en medio de la investigación por el hurto en su residencia. Esta diligencia fue agendada para el 22 de junio.

El abogado Miguel Ángel del Río dijo que no asistirá a la diligencia y que denunciaría al Fiscal por tráfico de influencias. “¿Ustedes creen que me van a intimidar poniendo mi nombre de primeras en un comunicado gaseoso? Si me van a abrir una investigación, adelante. No tengo nada que declarar. Soy abogado defensor. Denunciaré a Barbosa y los funcionarios que intimidaron al Coronel Davila”, escribió el abogado en su cuenta de Twitter.

Miguel Ángel del Río frente a investigación de la Fiscalía.

El presunto uso irregular del polígrafo al servicio de la Presidencia de la República para someter a la ex niñera Marelbys Meza ha hecho que el ente acusador abra dos líneas de investigación para establecer si se cometieron delitos por peculado por uso, abuso de autoridad, entre otros.

Para la primera de estas líneas fueron citados a interrogatorio Elkin Augusto Gómez, comandante jefe de Oficina de Polígrafo; el intendente Jhon Alexánder Sacristán Bohórquez, poligrafista, y el coronel Carlos Alberto Feria. Estas diligencias fueron citadas para el próximo 21 de junio.

En cuanto a la segunda línea investigativa, fueron citados Harold Rondón, conductor de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que había sido asignado a Laura Sarabia; al esposo de esta última, Andrés Fernando Parra, y a la subintendente Luisa Calle, parte del esquema de seguridad de la ex jefe de Gabinete. Sus diligencias quedaron fijadas para el 20 de junio.

Laura Sarabia, junto a Gustavo Petro. A la derecha la exniñera de su hijo Marelbys Meza.

De igual modo, la Fiscalía llamó a declarar al capitán Carlos Andrés Correa Loaiza por la interceptación ilegal a las líneas de la exniñera y una extrabajadora de servicios domésticos de la exfuncionaria del Gobierno. “La Fiscalía indaga la posible configuración de los delitos de fraude procesal, falsedad en documentos público y violación ilícita de comunicaciones”, señaló la entidad en su comunicado.

Adicionalmente, el ex embajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti también fue citado a declaración jurada el próximo 23 de junio, “para que precise y explique varias afirmaciones suyas que dan cuenta de una presunta financiación ilegal de la campaña política del Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego”, según indicó la Fiscalía.

El exembajador en Venezuela, Armando Benedetti.

Caso Óscar Dávila: ministro de Defensa pidió a la Fiscalía resultados “con la mayor prontitud” sobre la muerte del teniente

Iván Velásquez, ministro de Defensa nacional

Luego de conocerse la muerte del teniente coronel Óscar Dávila, involucrado en las interceptaciones ilegales hechas a dos exempleadas de Laura Sarabia, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, lamentó el hecho y horas después, habló de la posible causa del crimen.

Durante el sábado 10 de junio, dijo que “no había dudas” de que se trató de un suicidio y que tanto el CTI como la Sijín tenían certeza de ello. “Inclusive, no solo las afirmaciones del subintendente que conducía el vehículo, sino también la confirmación que por las cámaras del sector pudieron hacer sobre la veracidad de estas afirmaciones”, añadió el alto funcionario.

Pese a esa afirmación, en la tarde del domingo hizo un pronunciamiento menos apresurado sobre el caso. En su cuenta de Twitter, dijo que es tarea de la Fiscalía General de la Nación debe emitir un concepto exacto de la causa del deceso del uniformado adscrito a la Presidencia de la República.

“Temas tan sensibles deben tratarse con suma rigurosidad. La Fiscalía General debe informar con la mayor prontitud, para evitar que las especulaciones se extiendan”, aseguró el jefe de la cartera de Defensa Nacional citando el trino de Diana Mejía, periodista de Blu Radio que aseguró que sí se realizaron dos disparos en la posterior escena: uno en la cabeza del teniente coronel y otro en la camioneta.

“El mismo proyectil que atravesó la cabeza del Coronel Dávila dio en el techo del vehículo y se recuperó en su interior”, sostuvo el alto funcionario durante las exequias del policía.

Bogotá. Junio 9 2023. Agentes del CTI de la fiscalía hacen presencia en el lugar donde se encuentra el cuerpo del teniente coronel Óscar Dávila, uno de los policías investigados por las chuzadas a Marelbys Meza, niñera de Laura Sarabia. (Colprensa - John Paz)

En ese orden, explicó dos hipótesis que surgen de esa versión: “o que Dávila tenía mala puntería” o que un sujeto puso el arma en la mano del policía para “marcar el mapa de pólvora”, que es cuando otra persona acciona el arma conservar el rastro de las huellas y la pólvora.

Por otra parte, Velásquez sostuvo el sábado 10 que las afirmaciones del subintendente que conducía el vehículo, sumado a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del sector han servido para respaldar la veracidad de los testimonios. Según el ministro, todas las evidencias apuntan a que el coronel Dávila tomó la decisión de quitarse la vida.

Días antes de su fallecimiento, el oficial había enviado una carta a la Fiscalía en la que manifestó su disposición a declarar sobre el caso de las “chuzadas” a las antiguas empleadas de la ex jefa de Gabinete, Laura Sarabia denunciadas por el propio Francisco Barbosa, cabeza de ente de control.

En la misiva, Dávila solicitó que se informe de su vinculación como indiciado “y reitero mi disponibilidad de presentarme en fecha y hora que se señale, para ser escuchado en diligencia de interrogatorio.

“Informo a usted mi absoluta disponibilidad ante el despacho del ente investigador que se me indique, a fin de rendir entrevista con ocasión de los hechos de público conocimiento socializados en los últimos días a través de medios de comunicaciones y que involucraron altos funcionarios de la Presidencia de la Republica”, mencionó Óscar Dávila en su misiva.

Sobre el documento fechado del 2 de junio de 2023, el abogado Miguel Ángel del Río sostuvo su versión de que el teniente coronel había sido amenazado por la Fiscalía. Un día antes del crimen (miércoles 8 de junio), sostuvo en un trino que el ente de control fiscal lo habría intimidado. Minutos después del hecho, registrado en Teusaquillo (centro occidente de Bogotá), confirmó la versión asegurada previamente.

“Le advirtieron que no se detenían ‘hasta que corriera sangre’. Hoy se quitó la vida con su arma de dotación. Lo de la Fiscalía es una persecución infame”, publicó en su perfil de Twitter.