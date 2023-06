La Segura respondió las críticas por su vestido en los Premios Heat: “Estoy completamente de acuerdo con ustedes”

| Foto: Instagram @la_segura

El 8 de junio Los Premios Heat 2023 se desarrollaron en Cap Cana (República Dominicana) y La Segura fungió como una de las presentadoras de la alfombra roja: “Mi cara lo dice todo… presentadora oficial de alfombra roja en los Premios Heat. Fue un día demasiado especial para mí”, escribió la creadora de contenido en la leyenda de una galería de imágenes en la que se le ve posar en la alfombra mientras lucía un vestido rojo que, al parecer, recibió muchas críticas.

Te puede interesar: Premios Heat 2023: los artistas colombianos brillaron en la ceremonia de entrega de los galardones

De hecho, cuando la influenciadora colombiana activó recientemente la ventana de preguntas desde sus Historias de Instagram, uno de los tantos usuarios que la sigue en dicha red social le envió el siguiente comentario: " El vestido tuyo no era acorde a la ocasión”. Al respecto, La Segura comenzó por decir que estaba de acuerdo con los comentarios de que el vestido no era el adecuado, aunque le parezca hermoso.

“Se dijo mucho sobre mi vestido en los Premios Heat que no era para la ocasión, unos dicen que era muy hermoso pero que no era para esa ocasión de alfombra o presentadora, otros dicen que no les gustó, ok, entre gustos no hay disgustos. El vestido para mí es hermoso, pero estoy completamente de acuerdo con ustedes que no era para la ocasión porque el vestido no era mi vestido. Ustedes no se dieron ni cuenta de lo que yo pasé esos días, ese no era mi vestido de la alfombra amigos”.

La caleña tenía otro vestido en mente para presentarse en los premios, sin embargo, el tiempo no le dio para que los diseñadores se lo pudieran hacer. Posteriormente, se unió con otra diseñadora para hacer un segundo vestido que no le sirvió al momento de probárselo, pero para entonces estaba a un día de la ceremonia.

“Yo me di cuenta a última hora que iba a ser presentadora de los premios en alfombra, no tenía ni idea y, quienes saben, para uno mandar a hacer un vestido, por ejemplo, el que yo quería era espectacular, era una cosa impresionante, pero no le daba el tiempo a la persona y a la diseñadora ni a nadie... con una diseñadora de acá de Miami hicimos un vestido lo más parecido y lo más alfombra posible y quedó divino, pero ... lo hicimos a la distancia, no sé ni cómo hizo esa mujer y cuando me hicieron prueba de vestuario un día antes de los premios no me quedó”.

A continuación, lo compartido por la creadora de contenido en sus redes sociales:

La Segura le hizo frente a las críticas por su vestido en los Premios Heat: “Estoy completamente de acuerdo con ustedes”

La Segura admitió que ya tuvo la primera crisis en su relación con Ignacio Baladán

A mediados de mayo, La Segura se mostró en sus redes sociales acompañada por su actual pareja sentimental: Ignacio Baladán. Y, de este modo, aprovechó la ocasión para activar la ventana de preguntas bajo el nombre de “Preguntas de todo pa’ los dos!”; fue así como un usuario(a) le manifestó su curiosidad por saber si “¿ya tuvieron su primera crisis en la relación?”. Para sorpresa de muchos, tal vez, la respuesta por parte de la influenciadora caleña fue afirmativa. Así las cosas, comenzó por decir desde sus Historias de Instagram:

Te puede interesar: Conozca la historia de Stefanny Moreno y Yeremy Lugo, los bailarines caleños que ganaron en ‘Got Talent: All Stars’

“Sí, amigos. Logramos salir de ella, gracias a Dios... les voy a decir una cosa: en las relaciones hay un punto después de los primeros meses donde mami empiezan esos roces porque uno ya no tiene máscaras y ya cada uno muestra sus cosas no tan buenas... ustedes saben que uno los primeros meses: una fingidera de que no se le salga la loquera y siento que fue una época en donde fueron como casi un mes o 20 días donde realmente como que no nos entendíamos, cochábamos por todo o no estábamos como con las armas abajo los dos”.

Más adelante en su respuesta, la creadora de contenido destacó que en la relación ella es mucho más acelerada y su pareja tiene a ser el que cede. Sin embargo, para poder salir de una crisis también resaltó la importancia de una buena comunicación.