La historia de infidelidad que fue descubierta antes del parto, le llegó el esposo cuando estaba con el supuesto padre de su hijo

A través de redes sociales se conoció la divertida anécdota de una mujer que no contaba con que su esposo llegara al centro médico mientras se encontraba con su amante. Crédito: tasmedina_ / Instagram

La infidelidad es un tema que no está ausente en la sociedad colombiana, inclusive, existe un proyecto de ley que busca que la infidelidad sea castigada en el país. Es por eso por lo que todos los días se conocen anécdotas de cachos que dejan corazones rotos y de aprobarse la ley de “cero cacho”, muchos colombianos tendrán problemas con la justicia.

Te puede interesar: Conozca la historia de Stefanny Moreno y Yeremy Lugo, los bailarines caleños que ganaron en ‘Got Talent: All Stars’

Una divertida historia sobre infidelidad la compartió el médico Tas Medina que no dudó en publicar la anécdota que le tocó vivir con una de sus pacientes cuando llegó el momento del parto y dos hombres aseguraron ser el padre del hijo de la mujer que se estaba preparando para dar a luz.

A través de su cuenta de Instagram, el médico comentó que la actuación de la paciente era digna de un Premio Óscar, pues tuvo engañados a los dos hombres hasta el final de su embarazo; inclusive, la verdad no se habría sabido si, por casualidades de la vida, el esposo, y verdadero padre de la criatura, no hubiera llegado al hospital donde estaba siendo atendida.

“Resulta que había una paciente que ya estaba en trabajo de parto y que se encontraba con su esposo. El esposo le andaba besando, le tocaba la barriga, que nuestro hijo, que no sé qué y yo mientras, la hacía la historia clínica a la paciente, y le decía al esposo como ‘amor, por fin vamos a tener nuestro hijo, por fin vas a poder vivir con nosotros’ y yo ay, qué bonito”.

Pero, la situación estaba a punto de complicarse, pues el esposo de la señora, a la que el doctor llamó Yamilé, llegó sin avisar al centro médico, por lo que nadie se imaginaba que ahora estaban los dos posibles padres del nonato bajo el mismo techo, algo que, claramente, no terminaría bien.

Te puede interesar: Elianis Garrido se sinceró ante rumores de embarazo

“De un momento a otro llega el guardia de seguridad. Yo estaba en sala de espera terminando algunas cosas con otra paciente y me dice: ‘Doctor, la paciente de la cama dos, la embarazada, la que ya está en trabajo de parto, que afuera está el esposo’”.

A través de redes sociales se conoció la divertida anécdota de una mujer que no contaba con que su esposo llegara al centro médico mientras se encontraba con su amante. Crédito: tasmedina_ / Instagram

Sin tener idea de cómo afrontar la atípica situación, el doctor Medina salió a corroborar la información que le había dado la persona de seguridad, cuando se llevó la sorpresa de que no solo estaba el esposo de la señora; sino también, estaban los dos hijos del matrimonio.

“Se lo juro que yo no sabía qué hacer con Yamilé. Yo me acerqué afuera a la entrada del hospital y le dije: ‘¿usted es el esposo de la señora Yamilé?, y me dijo: ‘Sí, y estos son mis hijos’ y traía dos pelados. Yo le dije: ‘Deme un momento ya lo hago pasar porque estamos con la paciente haciéndole unas ecografías, deme un momentico señor”.

Para intentar aclarar lo que estaba sucediendo, el médico Medina le pidió al hombre que se encontraba con Yamilé que los dejara solo, pues debía realizar algunas recomendaciones y las preparaciones para el parto, una excusa que le permitió conocer la verdad por parte de la mujer.

“Ahí afuera hay un hombre diciendo que es tu esposo por aquí hay otro que es su esposo también, ¿qué es esto, qué hago?. Me dijo: ‘Cómo así doctor?’, y me dijo que el de afuera era el verdadero papá de su hijo, que estaba en un crucero trabajando y que demoraba seis meses y que claramente no pensaba que iba a llegar antes, que a este le había dicho qué ese era su hijo, pero para que le diera dinero”.

Cuando Yamilé se enteró que su verdadero esposo y el padre de su hijo estaba en la entrada, no tuvo más remedio que suplicarle al doctor que no lo dejara pasar, lo que, por cosas del destino terminó sucediendo.

Te puede interesar: Julián Román argumentó por qué Uribe era el mejor senador de Colombia

“Yo le dije: ‘Pero, ¿qué hago Yamilé?, porque esto puede ser violencia, puede pasar algo, y me dijo: ‘Doctor no lo dejé pasar, por favor, no lo deje, pasar se lo ruego’. Amor, yo no lo iba a dejar pasar, pero el vigilante lo dejó pasar porque según, el otro salió a comprar un jugo. El que está fuera va a entrar y el vigilante le dice: ‘No, ya entró el esposo de la señora’. Hermana, hermano, yo no sé, pero Yamilé necesitaba cantar, protégeme Señor con tu espíritu”.

Al final, solo una cosa podía suceder. Los dos hombres se enfrentaron a puños, pues los dos alegaron ser el padre de la criatura que estaba a punto de llegar al mundo, el problema fue que se terminaron dejando sola a la mujer, pues resultaron en prisión por el escándalo que generaron.

“¿Usted se imaginan la tención en ese hospital?. El señor entró y cuando se encuentra con el otro se cogen, pero fuerte, eso era una película Jean-Claude Van Damme y yo le decía a las auxiliares, traigan palomitas y traigan la seguridad y seguridad comiendo palomitas. Ninguno de los dos se quedó, los dos se fueron presos, y la señora tuvo a su hijo”.