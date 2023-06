Juan Duque reveló inesperada opinión sobre Andy Rivera, ex de Lina Tejeiro: “Siempre he pensado lo mismo”

También admitió que jamás se han visto de frente | Fotos: Instagram @andyrivera @juanduque @linatejeiro

Tras nueve meses de haber roto con Lina Tejeiro, Juan Duque sorprendió al hablar sobre Andy Rivera, otra de las parejas que marcó la vida de esta famosa actriz.

Todo se dio porque un periodista del programa de entretenimiento Lo sé todo, del Canal 1, entrevistó al antioqueño y aprovechó la ocasión para preguntarle por el intérprete de ‘Te pintaron pajaritos’.

En su respuesta, el antioqueño mencionó que su pasado amoroso con Lina Tejeiro jamás afectó la opinión que tiene de su colega, pues lo calificó como un referente del reguetón en Colombia y admitió que es fanático de su música desde hace muchos años.

Duque y Tejeiro apenas duraron seis meses juntos | Foto: Instagram @juanduque

“Yo siempre he pensado lo mismo de Andy Rivera y es que, sea cual sea la situación, soy su fanático desde hace mucho tiempo, lo respeto y para mí es un ejemplo a seguir. Es un referente”, aseveró Juan Duque.

Posteriormente, el joven paisa indicó que nunca ha tenido la oportunidad de encontrarse cara a cara con el hijo de Jhonny Rivera. Sin embargo, no cerró las puertas a un posible encuentro con su ídolo musical.

“Así él sepa de mí o no, quiero que tenga en claro que siento mucho respeto por él (...) pero no, nunca ni un mensajito por DM ¡Se dará cuando tenga que darse!”, agregó entre risas.

Juan Duque silenció así los cuestionamientos que suelen hacerle sobre el Andy Rivera y Lina Tejeiro, ya que muchos rumoreaban sobre una supuesta mala relación entre ambos exponentes de la música urbana en el país.

El noviazgo entre Tejeiro y Rivera duró poco más de nueve años | Foto: archivo redes sociales

El exnovio de Lina Tejeiro concluyó su charla con Lo sé todo hablando sobre la recuperación de su rodilla, la cual se lesionó hace unos meses mientras jugaba un partido de fútbol con sus amigos.

“Ya me puedo mover mucho mejor, aunque me regañaron por usar mucho el bastón; pero aquí estamos dándola toda. Todavía no puedo bailar, pero ahí vamos soltando”, concluyó.

¿Por qué terminaron Lina Tejeiro y Juan Duque?

En octubre del 2022, el cantante antioqueño confirmó que su relación con la actriz terminó a los pocos meses de haber comenzado. Y aunque en ese momento dejó en claro que la ruptura fue decisión de ella, no especificó qué la motivó a tomar esta decisión.

Fue hasta el 30 de enero de 2023 que el reguetonero se refirió al tema en medio de una entrevista que brindó al pódcast ‘El gatales’ y, de paso, especificó qué fue lo que falló en el noviazgo que tanto llamó la atención entre sus seguidores.

De acuerdo con lo expuesto por Juan Duque, la principal razón por la cual Lina Tejeiro le terminó fue por la distancia, teniendo en cuenta que ella vive a las afueras de Bogotá y él en Medellín.

Lina Tejeiro y Juan Duque llamaron mucho la atención de la opinión pública con su amorío | Foto: Instagram @juanduque

“Al principio no, pero meses después, Lina tuvo un rollo con el tema de la distancia. Yo no podía viajar todos los días. Toda mi vida está en Medallo, pero a veces hacíamos el esfuerzo para estar todos en Bogotá. Yo organicé casi que mi vida para ir mínimo una vez o dos veces a la semana. Siempre buscaba la forma”, explicó al principio de su charla.

Posteriormente, Duque mencionó que Tejeiro salió el país a grabar ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ y cuando regresó fue que todo terminó.

“Ahí fue donde la cosa empezó a deteriorarse… Cuando ella llegó, yo también llegué, y el día de cumpleaños que fui a visitarla… ahí como: ‘Bueno, hasta hoy contamos con tus servicios’. La terminada fue una charla seria, dos personas maduras diciendo: ‘No me gusta esto, no me gusta esto. ¿Se puede arreglar? No. Listo, se deja así’”, concluyó.