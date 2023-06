Jhovanoty expuso feo desplante de Carolina Cruz y ella le respondió: “Por eso no te invitamos”

Televidentes del matutino fueron testigos de las graciosas reclamaciones del humorista | Fotos: Instagram @carolinacruzosorio @peretantico

Jhovany Ramírez, mejor conocido como Jhovanoty, llegó a Día a día a mediados de marzo del 2023 y la mayoría de televidentes están contentos con esta inclusión en el programa.

Sin embargo, todo indica que estos tres meses no han sido suficientes para afianzar las relaciones personales con sus compañeros de trabajo.

Así quedó en evidencia gracias al viaje que hizo Carolina Cruz para celebrara su cumpleaños en compañía de Iván Lalinde, Carolina Soto, Juan Diego Vanegas, Catalina Gómez y Carlos Calero.

Esta fue una de las instantáneas que Carolina Cruz publicó junto a sus compañeros de 'Día a día' | Foto: Instagram @carolinacruzosorio

Jhovanoty fue el único presentador de Día a día que estuvo ausente durante la celebración de su compañera, por eso le recriminó en varias ocasiones, aunque lo hizo en tono de broma.

“Prohíbase las idas a pasear sin invitar al resto de compañeros”, dijo, al tiempo que imitó al presidente Gustavo Petro.

Posteriormente, el humorista y también locutor aseguró que así Carolina Cruz lo hubiera invitado a su cumpleaños no habría podido asistir.

Aunque al aire Jhovanoty demuestra una buena relación con sus compañeros, pareciera que le falta un poco de tiempo y confianza para intimar más con algunos de ellos | Foto: Instagram @diaadiacaracoltv

Fue entonces cuando la presentadora intentó justificar por qué no le dijo nada: “Precisamente por eso no te invitamos. Porque como sabíamos que no ibas a ir […] Es claustrofóbico, le tiene miedo al avión”, dijo la vallecaucana, tras lo cual Carolina Soto añadió: “Y también le tiene miedo al agua, al bote y al mar”.

Otros que reaccionaron a las palabras de Jhovanoty fueron los televidentes de Día a día, quienes opinaron al respecto a través de redes sociales y cuestionaron a Cruz por el desplante a su compañero de trabajo.

“Se debió haber sentido muy mal después de esa cortada de cara”, “qué incómodo ver a todos los compañeros de paseo, mientras uno ni por enterado del plan”, “tan solo por decencia debieron decirle, pero se nota que él se enteró con las fotos de Instagram” y “parece que alguien no entró bien en la rosca, ¿será por no ser modelito como todos?”, son algunos de los comentarios que suscitó el hecho.

Muchos esperan ahora por lo que hará Jhovanoty con Carolina Cruz cuando vaya a celebrar su cumpleaños | Foto: Instagram @peretantico

El problema por el que Jhovanoty dejó de imitar a Jessi Uribe

Resulta que el humorista suele remedar en emisoras y programas de televisión a reconocidos personajes de la esfera pública colombiana, entre estos el mencionado cantante de música popular, para quien este humor parece nos ser de su total agrado.

Así quedó en evidencia en medio del programa radial ‘En la mañana con Tropicana’, para el cual trabaja Ramírez, luego de que le preguntaran por qué no había vuelto a imitar al intérprete de ‘Dulce pecado’.

De acuerdo con lo expuesto por Jhovanoty, hace poco tuvo la oportunidad de entrevistar a Jessi Uribe para un programa televisivo.

Lo ocurrido fue inesperado para el comediante | Fotos: Instagram @peretantico @jessiuribe3

Y aunque el encuentro se llevó a cabo, la conversación no pudo salir al aire porque el músico no quiso dar su permiso por escrito, al parecer, porque se tocó el tema de Sandra Barrios, con quien terminó su matrimonio para luego casarse con Paola Jara.

“¡Imagínese! Yo ahí detrás del jopo del otro dizque para que firmara un papel, para que autorizara una entrevista y no se pudo sacar en televisión porque el señor no firmó. Yo imitando y diciendo a todo el mundo que sí, que Paulita y yo grabando ahí atrás, mientras Paolita decía: ‘¡Sandrita este hombre está de un juicio!’. Solamente por eso no quiso firmar”, expresó el también presentador de ‘Día a día’ en medio de un espacio que tuvo como invitados a Diego Trujillo y Juanda Caribe.

Jhovanoty concluyó su anécdota en Tropicana al lanzar un gracioso comentario con el cual cuestionó a Jessi Uribe por haberse negado a firmar, aunque le dejó la invitación abierta a reconciliarse y realizar una nueva entrevista.

“Cuénteme qué paso Jessi, en qué momento se fraccionó nuestra relación”, agregó el imitador, quien también es famoso en Colombia por sus apariciones en ‘Sábados felices’.