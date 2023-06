Así se jugará la última fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay Dimayor

El sábado 17 de junio se conocerán a los dos finalistas de la liga. Imagen: Colprensa

La División Mayor de Fútbol Colombiano (Dimayor) reveló la fecha en la que se jugará la última jornada de los cuadrangulares de la Liga BetPlay, para conocer a los dos finalistas que pelearán por el título del primer semestre en el que cinco equipos están con opciones de alcanzar la final.

La sexta fecha de los cuadrangulares finales estará llena de emociones, dado que tanto en el Grupo A como en el B, ningún equipo tiene definida su suerte. El sábado 17 de junio, la liga tendrá a sus dos finalistas que se medirán en partidos de ida para conocer al nuevo campeón de Colombia.

El primer finalista saldrá del Grupo B, ya que desde las 3:15 p. m. (hora colombiana) con trasmisión de Win Sports+, Millonarios, favorito al título desde que arrancó el campeonato, recibirá en el Nemesio Camacho El Campín a Independiente Medellín que tiene la cabeza puesta en la Conmebol Libertadores.

En simultáneo, Boyacá Chicó buscará el milagro frente a América de Cali en el Pascual Guerrero. Cabe recordar que de este cuadrangular solo tienen opciones matemáticas el conjunto Embajador y los Ajedrezados, que solo les sirve ganar en la Sucursal del Cielo para seguir en el camino a su segunda estrella en la historia.

A segunda hora en el Atanasio Girardot, Atlético Nacional buscará su pase a la final ante Deportivo Pasto desde las 8:00 p. m. mientras que Alianza Petrolera lo hará frente al colero del grupo Águilas Doradas en el Alberto Grisales de Rionegro en el mismo horario.

Resultados para clasificar a la final

Atlético Nacional

Los Aurinegros quieren acercarse a su primera final de la liga. Imagen: Colprensa

Luego del empate ante Alianza Petrolera en Barrancabermeja (Santander) los dirigidos por Paulo Autuori no dependen sí mismos para obtener un cupo a la gran final del fútbol profesional colombiano, ya que tiene no solo que vencer al conjunto Volcánico, también debe esperar que Alianza Petrolera no gané en su visita a Águilas.

En caso de que persista el empate en Medellín, al cuadro Verdolaga solo le sirve que Águilas Doradas se imponga a la escuadra conducida por Hubert Bodhert. Un empate en Rionegro dejará a Nacional por fuera de la gran final, dado que Alianza Petrolera tiene mejor diferencia de gol.

Si ambos equipos (Alianza Petrolera y Nacional) ganan, los Aurinegros avanzan a la final por mejor diferencia de gol, ya que los dos equipos llegarían a 12 puntos en el Grupo A.

Alianza Petrolera

Alianza Petrolera buscará la clasificación en condición de visitante ante Águilas Doradas. Imagen: Colprensa

A los dirigidos por Hubert Bodhert les bastará con el triunfo ante Águilas Doradas en Rionegro para confirmar su clasificación a la final del rentado local, la primera en su historia en la máxima categoría del balompié cafetero. Un empate o una derrota no afectará las aspiraciones de Alianza Petrolera siempre y cuando Deportivo Pasto derroté a Nacional.

Deportivo Pasto

Deportivo Pasto tendrá que derrotar a Nacional.

Un panorama más complejo tiene la escuadra de Flabio Torres, que actualmente tiene seis puntos y +2 en la deferencia de gol. El primer resultado que necesita el conjunto Volcánico es derrotar por más de cuatro goles a Atlético Nacional y esperar que Águilas Doradas derrote a Alianza Petrolera.

Millonarios

El Embajador pospuso su clasificación a la final de la liga. Imagen: Colprensa

Las cosas del fútbol solo podrán evitar que Millonarios clasifique a la final. El onceno de Alberto Gamero tiene 10 puntos en el Grupo B, y solo le bastará con empate ante Independiente Medellín para clasificar, una derrota lo dejará dependiendo del resultado entre Chicó y América de Cali.

Boyacá Chicó

A Boyacá Chicó solo le sirve ganar en Cali y que Millonarios pierna ante Medellín. Twitter Millonarios FC

Los Ajedrezados lograron un triunfo clave ante Millonarios en Tunja, ahora deberán buscar una victoria ante América de Cali para llegar a 11 puntos en el Pascual Guerrero y esperar que Medellín le dé una mano derrotando al Embajador en Bogotá.