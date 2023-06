Sigue sin conocerse dictamen de Medicina Legal sobre muerte del coronel Óscar Dávila: en Palacio insisten en que fue un suicidio

Él era Óscar Dávila, el coronel de la Policía muerto el viernes 9 de junio en el sector de Teusaquillo en Bogotá.

Mientras sigue sin conocerse el dictamen oficial de Medicina Legal acerca de las causas de la muerte del coronel de la Policía Óscar Dávila, quien prestaba sus servicios como miembro del equipo de seguridad de la Presidencia de la República, miembros del Gobierno, incluido el presidente Gustavo Petro, y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, siguen refiriéndose al caso como un suicidio.

El lunes 12 de junio, a las 6:17 p. m., se completarán 72 horas desde que se dio el suceso, en el que el alto oficial apareció muerto en su vehículo, luego de que apareciera con un disparo en la sien, en cercanías a su casa, ubicada en el sector de Teusaquillo en Bogotá. Y desde entonces, la versión que se maneja por parte del Ejecutivo es que Dávila tomó la decisión de quitarse la vida.

El coronel que estaba en la mira de la Fiscalía General de la Nación, por el caso de la ex jefa de Gabinete de la Presidencia Laura Sarabia y quien previendo que sería requerido por el ente acusador, se puso a disposición para entregar su versión sobre las interceptaciones ilegales que le habrían sido hechas a las mujeres Marelbys Meza y Fabiola Perea, exempleadas de la exfuncionaria.

“En el cargo de coordinador de Protección Anticipativa de la Presidencia, informo a usted mi absoluta disponibilidad para presentarme ante el despacho del ente investigador, que se me indique, a fin de rendir entrevista con ocasión de los hechos de público conocimiento socializados en los últimos días a través de los medios de comunicaciones y que involucraron altos funcionarios de la Preisdencia de la República”, plasmó Dávila en el documento, con fecha del 2 de junio del 2023.

Ese mismo viernes 9 de junio, horas antes de su muerte, habló con la periodista Silvia Charry de la revista Cambio, quien le preguntó por este tema. Según el audio de la comunicación, le dijo: “Yo no me puedo pronunciar ante esto… Humm, mejor dicho, me acaban”.

Presidente Gustavo Petro y ministro de Defensa continúan con versión de suicidio

A través de sus cuentas de Twitter, el mandatario de los colombianos y el titular de la cartera de Defensa se refirieron el lunes 12 de junio a la muerte de Óscar Dávila. Lo que llamó la atención es que para ambos –y tal parece que es la versión oficial que se maneja en Palacio– es que se insiste en que en este caso se produjo un suicidio, pese a que la entidad encargada de verificar las causas del deceso no se ha pronunciado.

“Estuve con la familia del coronel Dávila hablando sobre su vida. Oficial con una carrera brillante, consideró que lo mejor que le había pasado era ingresar al servicio policial de la Presidencia. Ojalá la investigación judicial busque las causas de su suicidio. Por qué se sintió tan acorralado como para llegar a tan terrible decisión”, publicó Petro en su perfil, @petrogustavo.

El presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció en su cuenta de Twitter sobre la muerte del coronel de la Policía Óscar Dávila.

Por su parte, Iván Velásquez, ministro de Defensa, generó una fuerte polémica: pues en su perfil, @Ivan_Velasquez_, también se refirió a este suceso como una autolesión propinada por Dávila. E incluso describió la trayectoria del proyectil con el que, según el funcionario, el alto oficial se quitó la vida. Pero tras la controversia que causó su trino, lo borró y republicó una versión distinta.

“Temas tan sensibles deben tratarse con suma rigurosidad: el mismo proyectil que atravesó la cabeza del Cr Dávila dio en el techo del vehículo y se recuperó en su interior. Hay certeza sobre la ocurrencia del suicidio. La Fiscalía debe informar pronto para evitar especulaciones”, era el mensaje original de Velásquez.

Este fue el mensaje que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, borró de su perfil, en el que se refería a la muerte del coronel de la Policía Óscar Dávila.

Luego, esta publicación quedó así: “Temas tan sensibles deben tratarse con suma rigurosidad. La Fiscalía General debe informar con la mayor prontitud, para evitar que las especulaciones se extiendan”. Y citó a la periodista de Blu Radio, Diana Mejía, en el que menciona que en el hecho no hubo uno sino dos disparos contra el coronel Dávila.

Trino de Iván Velásquez sobre la muerte de Óscar Dávila.

Sobre el particular, el abogado Miguel Ángel del Río, al que –según él– buscó el uniformado para ser asesorado, también ha sido otro de los que ha mantenido esta versión de los hechos. Y apuntó a la Fiscalía, pues denunció amenazas contra su representado, que de acuerdo con su relato lo llevaron a tomar la decisión de acabar con su existencia. De hecho, desde el mismo día de su muerte, lo calificó de suicidio.

“El día de ayer me reuní con el coronel Dávila, quien me buscó para manifestarme que de la Fiscalía lo estaban amenazando. Le advirtieron que no se detendrían ‘hasta que corriera sangre’. Hoy se quitó la vida con su arma de dotación”, posteó Del Río sobre esta muerte.

El domingo 11 de junio, en el Centro Religioso de la Policía Nacional, se efectuaron las exequias del alto oficial, sin que se le rindieran honores, pues su féretro no llevó la bandera de Colombia. A la ceremonia asistieron Petro y Velásquez, además de la familia de Dávila y sus seres más cercanos; pero no se permitió el ingreso de la prensa.