David Ospina se vistió de nuevo de verde y los hinchas de Atlético Nacional se ilusionan

David Ospina fue parte del plantel de Atlético Nacional que salió bicampeón del fútbol colombiano en 2007

David Ospina viajó a Colombia tras finalizar la temporada en Arabia Saudí con Al Nassr y terminar su recuperación tras una fractura de codo. El portero no solo aprovechó sus vacaciones para visitar la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá, sino que visitó Medellín y volvió a vestirse con los colores de Atlético Nacional, club en el que se formó como futbolista profesional.

Te puede interesar: Hinchas de Atlético Nacional no podrán ingresar al próximo partido contra Alianza Petrolera: “Haremos respetar la casa

La visita fue aprovechada por el departamento de comunicaciones del cuadro Verdolaga para realizar una entrevista en donde salió a flote el amor del portero hacia Nacional. Su mensaje dejó una gran cantidad de reacciones en las redes del Rey de Copas que sueñan con el regreso de uno de sus ídolos: “Siempre es un orgullo y una alegría venir a visitar al equipo que me dio a conocer y del cual soy hincha. Nacional significa para mí, alegría y orgullo, siempre lo llevo en el corazón. Trato de seguir siempre al equipo”, dijo Ospina.

“Gigante Ospina! Arquerazo!”

“Lo más probable es que Davincho nos diga que se retira acá”

“Recordar cuando llegó a Club Atlético Nacional por allá en 2004 con su señor padre Hernán. Amanecerá y veremos que pasa con David del arco Verdolaga que ya fue bicampeón en 2007 y campeón en 2005″.

Algunos otros usuarios se mostraron escépticos a que la actual dirigencia del Atlético Nacional se anime a hacer una oferta que suene atractiva para el jugador con más partidos jugados en la historia de la Selección Colombia:

“Una lastima q nunca más lo vamos a disfrutar! Pero le queda pintada la camisa del más veces CAMPEÓN”

“Quiere estar en el verde pero despues Navarro sale a decir que no hay plata para traerlo que no esta en carpeta”

“Como cuando te coquetean y eres lento”

David Ospina completó 21 partidos con el Al Nassr, donde comparte camerino con Cristiano Ronaldo, antes de que se produjera la delicada lesión. Sin embargo, asegura que ya está a la espera del inicio de la pretemporada para afrontar un nuevo campeonato. Por ahora, el reto más cercano es ante el Al-Shabab en la fase de grupos del Campeonato Asiático de Clubes. Además, en el calendario aparecen dos partidos amistosos ante grandes rivales: PSG de Francia e Inter de Milán, actual subcampeón de la UEFA Champions League.

“Va por muy buen camino, ha sido fuerte. Una lesión grave, pero hemos venido trabajando. Espero empezar la pretemporada con mi equipo en óptimas condiciones y seguir aprovechando cada oportunidad que se me presenta (...) Muy contento de llegar a conocer esa cultura, este gran país. Están haciendo cosas importantes, llevo un año y mi familia está muy feliz”.

David Ospina se pone a punto para las Eliminatorias Sudamericanas

El portero colombiano no estará en los partidos ante Irak en España y Alemania en Gelsenkirchen que jugará La Amarilla en la fecha FIFA de junio. No obstante, no subestimó la competencia en el arco nacional con Camilo Vargas, Álvaro Montero y Kevin Mier: “Serán partidos importantes, estaremos pendientes, todo servirá para seguir teniendo la idea que requiera el profe para lo que viene, porque vienen retos como Eliminatorias y Copa América, vamos por buen camino”

Te puede interesar: David Ospina no fue llamado por Néstor Lorenzo, pero se pone a punto para las eliminatorias

David no descarta estar presente en el inicio de las Eliminatorias ante Venezuela y Chile en septiembre. Este sería su quinto camino hacia el Mundial tras estar presente en el de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022: “Con la ayuda de Dios vienen las Eliminatorias en septiembre, terminar la recuperación, seguir aprovechando mi oportunidad en Arabia Saudita y sabemos que tenemos ese objetivo de volver a un Mundial