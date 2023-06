A un mes de la desaparición del brasilero Fernando Botti en la frontera colombo-venezolana su familia pide intensificar la búsqueda

Se completa un mes desde que el empresario brasilero Fernando Santos Botti desapareció en la frontera colombo-venezolana cuando se dirigía a cerrar un negocio en el país vecino.

Dedicado a la comercialización de mariscos, el empresario llegó a Colombia a principios de mayo, en compañía de un amigo venezolano. Entraron por Leticia, visitaron Bogotá y terminaron en Maicao, centro-este de La Guajira, desde donde Fernando habría tomado una moto hacia Maracaibo (Venezuela).

Desde hace semanas, el caso se encuentra en conocimiento de las autoridades colombianas e internacionales; sin embargo, en un último pronunciamiento, la embajada de Brasil respondió que “poco es lo que podía hacer”, desde que Fernando entró a territorio colombiano, según lamentó su hija, Carol Botti, en una entrevista para Blu Radio.

“La Policía de Brasil me ha dicho que no hay mucho que puedan hacer porque mi papá estaba en territorio colombiano, entonces es una situación muy triste y me queda el corazón partido porque es una persona, es padre, tiene familia, amigos, no es justo que siga desaparecido cuando hay gente en casa que lo está esperado”.

Aun así, su familia en los Estados Unidos no pierde la esperanza de que lo encuentren con vida, al punto en el solicitaron intensificar la búsqueda; ya que, tras varias semanas, el tiempo podría estarse agotando.

“Estamos articulados con las autoridades nacionales e internacionales para buscar más información de mi padre, pues él se bajó de un vehículo y abordó una motocicleta para cruzar la frontera hasta Maracaibo pero allí desapareció. No sabemos más”, recordó Carol en entrevista para un medio nacional.

¿Qué se conoce sobre su desaparición?

Desde que abordó una motocicleta rumbo a Maracaibo en lo que, a primera vista, parecía ser un viaje de negocios, su familia no volvió a comunicarse con él.

Les dijo que perdería la señal al cruzar la frontera, pero lograron rastrear el dispositivo nuevamente en Riohacha y en Maicao (La Guajira); su única pista, además de la versión del supuesto amigo, que dejó de coincidir luego de preguntarle por segunda vez que había pasado:

“Ese amigo nos dice que ya estaban casi en la frontera y mi papá se bajó del auto para subirse a una moto para cruzar la frontera y ese amigo le dice que no, que no se vaya, pero mi papá se fue en la moto. Desde entonces no sabemos dónde está, la Policía ya tiene información y la Embajada, llevamos días sin saber de papá”, detalló su hija, Carol Botti.

Ocurrió en el transcurso del jueves 11 de mayo; sin embargo, según Carol “Empezamos a preocuparnos el lunes cuando no pudimos contactarlo y cuando supimos que esta es una región complicada, pero necesitamos mucha colaboración de las autoridades”.

Una preocupación que creció aún más cuando su familia recibió un mensaje, a través de Instagram, en el que les pedían 100 mil dólares a cambio de recibir información precisa sobre el paradero de su padre.

No se sabe quién pudo enviarlo y si, en realidad, tienen alguna pista sobre Fernando, pero según el comandante de la Policía de la Guajira, el teniente coronel Jeisson López, se encuentran investigándolo:

“Estamos adelantando las verificaciones con la Fiscalía General de la Nación para determinar la procedencia del mensaje, quién lo envía y descartar que no se trate de gente inescrupulosa que busque aprovecharse de la situación para sacar beneficios económicos”, precisó.

En un principio, Carol y su familia no descartaron unirse a la búsqueda en territorio colombiano para seguir de cerca la investigación. Pero, tras varias semanas, decidieron quedarse en los Estados Unidos, coordinando esfuerzos con el Gobierno Norteamericano; ya que, desde hace años, se establecieron allí.