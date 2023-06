Sicariato en Santander de Quilichao: Asesinaron a dragoneante del Inpec cuando salía de turno

El hombre llevaba más de 12 años vinculado a la institución, según lo confirmó el Inpec. Twitter

Luto entre los miembros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) tras los hechos en los que se vio involucrado el dragoneante Diego Felipe Mina Mejía, quien falleció en horas de la mañana de este 11 de junio. Según las primeras versiones, los hechos ocurrieron sobre las 7:05 a. m. en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca, cuando el joven oriundo de Caloto salía de su turno del establecimiento de mediana seguridad del municipio.

En el reporte preliminar se cuenta que Mina se dirigía hacia su vivienda en un vehículo de su propiedad, cuando fue interceptado por hombres en moto, quienes sin mediar palabra le dispararon en reiteradas ocasiones. Según cuentan los testigos, el hombre fue trasladado desde el barrio Villa Colombia, donde ocurrieron los hechos, hasta un centro médico donde perdió la vida por la gravedad de sus heridas.

Diego Mina llevaba vinculado a la institución más de 12 años, como lo demuestran los datos publicados por Función Pública. Entretanto, los mensajes de rechazo no se hicieron esperar, como el de Lucy Amparo Guzmán, alcaldesa de Santander de Quilichao. “Él salía de trabajar, vivía en la vereda San Nicolás de Caloto, y en el camino una persona en una moto lo hirió de gravedad. Tristemente falleció” informó la funcionaria, al tiempo que repudió la muerte del joven y anunció un consejo extraordinario de seguridad para esclarecer, a la mayor brevedad posible, lo sucedido.

Asimismo, la institución en la que trabajó durante más de una década se pronunció a través de un comunicado. “Estos hechos son materia de investigación por parte de la Fiscalía y de la Policía Nacional que hicieron presencia en el lugar. El INPEC rechaza estos hechos de violencia que menoscaban la vida de los servidores penitenciarios que trabajan por la seguridad, la resocialización y la dignificación de las personas privadas de la libertad”, señaló la entidad en el documento, al tiempo que envió un mensaje de solidaridad a sus familiares: “le enviamos nuestras condolencias a su familia y seres queridos, reiterando nuestro apoyo para dar con los responsables de este lamentable hecho”.

El director del instituto penitenciario, coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, también se pronunció a través de redes sociales. Por medio de Twitter, envió un mensaje de solidaridad y apoyo en el esclarecimiento de los hechos. “Lamentamos la pérdida del Dragoneante Diego Felipe Mina, como familia @INPEC_Colombia nos unimos en oración y rechazamos tajantemente los actos violentos contra nuestros funcionarios. Estamos articulando esfuerzos con @PoliciaColombia y @FiscaliaCol para dar con los responsables”.

Mauricio Jojoa, abogado especialista en derecho procesal penal y miembro del Inpec, también lamentó lo ocurrido, además de lanzar duros reclamos al Gobierno nacional. “Rechazamos el acto violento en contra de nuestro compañero Dg Diego Felipe Mina del Eron de Stder Quilichao QPD, nuestra institución entierra a sus mejores hombres y el silencio del estado sigue vigente. @petrogustavo @osunanestor @INPEC_Colombia No hay garantías” expresó en su cuenta de Twitter.

Miembros de la Fiscalía y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) hicieron presencia en el lugar del hecho de sicariato. Con apoyo de la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, esperan recolectar todo el material probatorio que dé con la identificación y ubicación de los responsables del asesinato de Mina.

Por su parte, Iván Carvajal, asesor de seguridad de Santander de Quilichao, no desechó la hipótesis de que detrás de la muerte de Diego Mina estén estructuras criminales como la columna Dagoberto Ramos Ortiz o el Frente Jaime Martínez, juntos disidencias de las Farc, que se han apoderado de la región y ocasionado reiterativos hechos de violencia. “El Inpec debe revisar sus protocolos y sus procedimientos internos para brindar seguridad a sus trabajadores, porque no puede ser que tengamos funcionarios trabajando con un alto riesgo y no se les actualice periódicamente su estudio de amenazas y riesgos para determinar si hay que tomar alguna medida de protección especial”, aseveró el funcionario para Caracol Radio.