Shakira causa furor con una fotografía en la que afirman que rejuveneció después de Piqué

La fotografía por la que dicen que Shakira se ve más joven.

“Algo tiene el agua de Barranquilla, que hace a sus mujeres hermosas”, reza el adagio popular en las calles de la arenosa, cuando se trata de sus reinas y exponentes de la farándula internacional. Y es que Shakira ha compartido varias fotografías en sus redes sociales, en las que luce mucho más hermosa, tras su salida de Barcelona.

También lo plasmó junto a Karol G en la letra de la canción TQG, en la que afirmó en parte de su estrofa que “tú te fuiste y yo me puse triple M: más buena, más dura, más level”. Y es que sus más recientes apariciones dan muestra de que la cantante está pasando por su mejor momento tanto profesional como personal, ya que estaría preparando una colaboración con solo mujeres y en el amor, podría estar dándose una nueva oportunidad con Lewis Hamilton.

La artista Shakira asiste al tercer partido de las Finales de la NBA 2023 entre los Miami Heat y los Denver Nuggets en el Kaseya Center. Mandatory Credit: Kyle Terada-USA TODAY Sports

Establecida en Miami, todo parece indicar que a la colombiana la vida le ha dado un giro de 360 grados y esto se ha visto reflejado en su apariencia física, pues en una fotografía en la que asistió a un partido de baloncesto a su regreso de Barcelona, luce mucho más joven. Su piel tiene un aspecto más terso, al parecer habría perdido peso y la ropa, al tener un clima más favorecedor, ha sabido utilizarlo a su favor con prendas más ligeras.

Con esta imagen, hay quienes han afirmado que la colombiana encontró el secreto de la eterna juventud y el cual estaría relacionado con la felicidad, estando lejos de Gerard Piqué. Mientras tanto, otros aseguraron que esto es producto de la genética colombiana de parte de su madre Nidia del Carmen Ripoll.

Shakira llevó al partido de baloncesto de los Miami Heat, un atuendo bastante fresco compuesto por un estraples blanco, falda de jean y tenis blancos.

Los comentarios por su apariencia física no tardaron en aparecer, ya que algunos afirmaron que se veía más joven que en el pasado como por ejemplo: “parece de 22 años”; “soy fan de los Miami Heat, porque Shakira es fan de los Heat”; “volvió el brillo en sus ojos, estás hermosa”; “los años no pasan por ti, tú pasas por encima de los años, te ves maravillosa”; “a esta mujer no le dolerá lo hermosa que es, bendita seas Barranquilla”; “no envejece”; “se bañará en formol para conservarse”; “esta mujer y Daddy Yankee nacieron para no envejecer”, entre otros.

Primeras imágenes del colegio en la Guajira

Shakira continúa expandiendo su legado en el territorio colombiano a través de su Fundación Pies Descalzos. @shakira/Instagram

El 8 de junio Shakira alertó sobre las deplorables condiciones en que estudiaban cientos de niños en Maicao, cuya escuela estaba construida con material reciclable y carecía de elementos básicos para la enseñanza y el aprendizaje. De acuerdo con lo expuesto por la cantante, gracias a una alianza entre su fundación y la organización Education Above All (EAA Foundation) se construyeron nuevas aulas en la institución y son 300 niños lo que se van a beneficiar.

“Esta es la situación en La Guajira. Construyendo nuevas aulas en este colegio en Maicao de la mano de Pies Descalzos y de EAA Foundation para atender a 300 niños más ¡Tanto por hacer!”, escribió como descripción a unas fotografías del lugar antes y después de su intervención.

| Foto: Twitter @shakira

Este llamado se une a uno que la misma cantante hizo en días pasados, cuando anunció obras en un colegio del municipio de Uribia, históricamente olvidado por el Estado.

“Esta linda niña guajira, que lleva nuestra bandera puesta, pertenece a un colegio en Uribia para 1.200 niños que no dispone de baños, aulas, comedor ni cocina”, mencionó tras compartir la imagen de una menor que se beneficia de su fundación.