Omar Geles lloró al recordar la mujer que le fue infiel y que inspiró la canción “Cuando casi te olvidaba”

Ese recuerdo que no pudo quemar llevó a Omar Geles a escribir una de las letras más sentidas en la historia del vallenato, pero, aun cuando han pasado más de 20 años desde que se estrenó la canción, la historia le provoca lágrimas al compositor que no esconde la tristeza que le causó el engaño. Omar Geles. (Colprensa - Diego Pineda)

Omar Geles se ha convertido en uno de los mejore compositores que, gracias a sus letras, ha llevado al género vallenato a ganar el reconocimiento que ha alcanzado en las últimas décadas. Muchos de sus éxitos los tuvo con la agrupación Los Diablitos, con los que estrenó canciones que se han convertido en referentes del folklore colombiano como, por ejemplo, Cuando casi te olvidaba, una letra que resultó de una infidelidad y que aún le toca las fibras al compositor.

Así lo dio a conocer Geles en una entrevista que le realizó Víctor Sánchez, en donde compartió secretos de su profesión y donde también dejó ver el lado más humano de un poeta que le ha cantado al desamor, pues esa fue la razón por la que compuso una de las canciones más escuchadas de su repertorio junto a su exagrupación vallenata.

En la entrevista, Omar Geles confesó que se tuvo que mudar a Barranquilla un tiempo, pues no podía seguir viviendo en Valledupar por culpa de una mujer que le fue infiel y que le rompió el corazón de tal forma que no tuvo otra opción que salir de su ciudad natal, pero ese cambio le sirvió para comenzar a cerrar el doloroso ciclo.

“Un amor que me pegó una cachera y yo dije ‘yo me voy de aquí’ y me voy fui a Barranquilla, entonces cuando estaba allá en Barranquilla cogí todas las cosas de ella, recuerdo que me regaló un gorilita negrito, un poco de esquelas, de recuerdos, fotos, cosas, hice una hoguera y comencé a tirar ahí todo lo de ella”.

Aunque estaba decidido a quemar todos los recuerdos y regalos que le había dado la mujer que le rompió el corazón, Geles confesó que no fue capaz de quemar el gorilita, por lo que solo pudo tirarlo por la ventana, pues entendió que el peluche no tenía la culpa de lo que había pasado.

“Ya de último me faltaba el gorilita, nos encontramos la mirada y sentí que me dijo como ‘no me quemes, yo no tengo que ver con eso’, entonces lo tiré por la ventana”.

Con el paso del tiempo, Omar Geles volvió a su casa en Valledupar y aunque, como lo dice la canción, ya podía pasar un día sin recordar a su antiguo amor, en el momento menos esperado encontró otro recuerdo que le sirvió como inspiración para componer la canción con la evidenció que su amor aún estaba vivo.

“A los tres meses no aguanté y me vine otra vez pal Valle y estando aquí en Valledupar a los ocho meses o nueve, cuando llegué a la casa me encontré una servilleta con los labios de esa mujer y decía: ‘Para mi cielo, mi chocolatín’”.

Ese último recuerdo que no pudo quemar lo llevó a escribir una de las letras más sentidas en la historia del vallenato, pero, aun cuando han pasado más de 20 años desde que se estrenó la canción, la historia le provoca lágrimas al compositor que no esconde la tristeza que le causó el engaño.

“Me sale la lágrima todavía. Yo busqué la forma de encontrarla porque yo perdí todo de ella, de buscarla como fuera nada más para que escuchara la canción. Ella la escuchó, esa fue una alegría muy grande. Yo estaba en España cuando la llamé y ya teníamos un año sin hablar y pude hablar con ella por medio de una amiga que me la consiguió y se la canté a capela desde un teléfono público de allá de Madrid y lloramos los dos”.

Por último, el compositor y cantautor envió un mensaje desde el fondo de su corazón, en el que aseguró que: “Uno cuando quiere bastante, eso queda marcado uno pa’ toda la vida”.