La recomendación de Radamel Falcao a Linda Caicedo: “Tiene muchos años para seguir creciendo”

Radamel Falcao no ha definido su futuro para la temporada 2023-2024 en el fútbol profesional

Dos de los referentes de la Selección Colombia en sus respectivas categorías son Radamel Falcao y Linda Caicedo. Justamente el goleador histórico del equipo masculino tuvo unas palabras de elogio a la futbolista del Real Madrid, durante su reciente visita a Bogotá. El Tigre aseguró que Linda Caicedo aún tiene mucho por mostrar y que depende solamente de ella seguir cosechando triunfos.

“Tiene un talento maravilloso, creo que tiene muchos años para seguir creciendo y depende de ella”.

Durante su corta estadía en la capital de Colombia, Falcao respondió algunas preguntas formuladas por Infobae Colombia. La primera acerca de sí le gustaría incursionar como director técnico o como directivo una vez de por terminada su carrera como futbolista profesional:

“No lo sé, como entrenador no lo contemplo en este momento, no me veo ahí, quizás desde alguna otra área ayudando a los jugadores, me gustaría estar ligado (al fútbol) una vez termine mi carrera, considero que en nuestro país hay muchas cosas por mejorar”

Por otro lado, el capitán de la selección Colombia tuvo palabras de elogio para el combinado sub-20 que participó recientemente del campeonato del mundo de la categoría en suelo argentino. “Felicitarlos no se les puede reprochar nada, Italia nos superó, ante eso no se puede hacer nada, ellos se entregaron (…) hay que animarlos para que no se conformen con esto, sino que sigan trabajando”.

Al respecto, Infobae Colombia también preguntó al delantero cuál podría ser el jugador de las futuras generaciones, que tome su testigo como uno de los mejores centrodelanteros del mundo:

“Rafa Borré es una realidad en Europa, Jhon Durán de a poco está llegando a la Selección mayor y es muy joven, necesita mantenerse igual, trabajando y con humildad. Destacar a uno sería un poco injusto, creo que talento hay. Yaser tiene mucho talento, Durán no fue, pero también es un portento físico y tiene talento. Ángel, Puerta, son jugadores que tienen una gran capacidad, pero no alcanza en el fútbol moderno con solo el talento”

El reconocimiento del Real Madrid a Linda Caicedo tras sus primeros meses en el equipo

Con tres goles y cinco asistencias en 13 compromisos, la atacante cafetera fue fundamental en el andamiaje del equipo que dirige Alberto Toril para pelear el título tanto en la Liga F, en la que se ubicó el equipo madridista en el segundo puesto, como la Copa que perdieron ante las Colchoneras.

Gracias a las buenas estadísticas de Linda en el conjunto español, sumado a que se ganó el cariño de la afición y sus compañeras en el club, el Real Madrid le hizo un homenaje a la colombiana con un video en el que muestran sus buenos momentos con las Merengues.

“¡Goles y asistencias con acento colombiano!”, fue la frase que acompañó la grabación de cada acción de gol en la que participó la colombiana en sus 13 compromisos con la camiseta blanca y la publicación tiene varios comentarios felicitando a la cafetera.

“Futuro Balón de Oro”, fue uno de los pronunciamientos en Twitter, así como de un usuario que criticó la falta de colaboración de las jugadoras del Real Madrid con Linda: “Y eso que las compañeras no le pasan el balón. Si lo hicieran no fueran los segundones de España”.

Se espera que Caicedo reaparezca con la selección Colombia para los amistosos con Panamá, el 17 y 20 de junio, o para el encuentro preparatorio ante Irlanda el 14 de julio, cuando ya estaría conformada la nómina que disputará el mundial femenino de Australia-Nueva Zelanda y cuyo primer juego será frente a Corea del Sur el 24 de julio.